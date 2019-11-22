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Формула E / Эд-Диръия / Отчет о гонке

Берд пробился с пятого места к победе в первой гонке нового сезона Формулы Е

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Берд пробился с пятого места к победе в первой гонке нового сезона Формулы Е
Автор:
, Ответственный редактор
22 нояб. 2019 г., 12:54

Пилот команды Virgin стартовал в Эр-Рияде только с третьего ряда, но последовательно опередил всех соперников и стал сильнейшим. На подиум поднялись Андре Лоттерер и Стоффель Вандорн.

Сэм Берд стал лучшим по итогам групповой части квалификации, но после ошибки в Суперпоуле стартовал только пятым. Однако британцу удалось вернуть все потерянные позиции, причем каждого из соперников он обошел в борьбе на трассе.

Первым будущему победителю уступил Эдо Мортара из Venturi – это случилось почти в самом начале гонки. Затем Бёрд долго оставался четвертым, вплотную преследуя трех лидеров, обладателя поула Алекса Симса из BMW Andretti и дуэт гонщиков Mercedes. Какое-то время казалось, что порядок в этой группе сохранится неизменным, но в концовке положение серьезно изменилось.

Сначала Бёрд успешно атаковал Ника де Вриса, а вскоре Стоффель Вандорн попробовал отобрать лидерство у Симса – и Сэм воспользовался небольшим контактом между их машинами, чтобы стать вторым. На последних минутах гонщик Virgin смог опередить и Вандорна, одержав девятую победу в карьере.

 

Похожий прорыв удался и Андре Лоттереру из Porsche – с седьмого места немец пробился на второе, уже в дебютной гонке принеся своей команде подиум.

Для Mercedes все закончилось третьим результатом Вандорна, тогда как де Врис потерял еще пару позиций, выехав с трассы в борьбе с Симсом, и в итоге финишировал шестым.

Оливер Роуленд из Nissan e.Dams стал четвертым – в концовке он нагнал Вандорна, но не успел провести атаку. Робин Фрейнс подтвердил скорость Virgin, финишировав пятым при старте с 12-й позиции.  

Гонка заканчивалась после нескольких кругов позади машины безопасности из-за аварии Даниэля Абта, который столкнулся с Антониу Феликсом да Коштой. Рестарт был дан за полторы минуты до конца отведенного времени, но финальные круги ничего не изменили в тройке лидеров. 

Действующий чемпион Формулы Е Жан-Эрик Вернь сошел с дистанции, как и другой обладатель титула Себастьен Буэми. Фелипе Масса задел ограждение по ходу дистанции и завершил ее 12-м, дебют Брендона Хартли завершился на 19-й позиции.

В субботу в столице Саудовской Аравии пройдет вторая гонка уик-энда.

Результаты первой гонки Формулы Е в Эр-Рияде

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Virgin Racing 46'17.371  
2 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 46'18.690 1.319
3 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 46'19.043 1.672
4 United Kingdom Оливер Роуленд Japan Nissan e.dams 46'19.315 1.944
5 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 46'21.354 3.983
6 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 46'21.931 4.560
7 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 46'22.493 5.122
8 United Kingdom Александр Симс United States Andretti Autosport 46'23.086 5.715
9 Belgium Жером Д'Амброзио India Mahindra Racing 46'23.999 6.628
10 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 46'24.419 7.048
11 Germany Паскаль Верляйн India Mahindra Racing 46'24.831 7.460
12 Brazil Фелипе Масса Monaco Venturi 46'25.537 8.166
13 Brazil Лукас ди Грасси Germany Audi Sport Team Abt 46'25.775 8.404
14 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 46'26.224 8.853
15 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 46'27.543 10.172
16 United Kingdom Джеймс Каладо United Kingdom Jaguar Racing 46'28.943 11.572
17 Switzerland Нил Джани Germany Porsche Team 46'32.800 15.429
18 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport 46'43.033 25.662
19 New Zealand Брендон Хартли United States Dragon Racing 46'59.590 42.219
20 China Ма Циньхуа United Kingdom NIO Formula E Team 46'53.945 1 Lap
  Germany Даниэль Абт Germany Audi Sport Team Abt 37'36.691 5 Laps
  France Жан-Эрик Вернь China Techeetah 27'34.760 13 Laps
  Switzerland Себастьен Буэми Japan Nissan e.dams 6'59.927 31 Laps
  Switzerland Нико Мюллер United States Dragon Racing 0.000  
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Серия Формула E
Этап Эд-Диръия
Сессия Гонка
Автор Александр Кабановский

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