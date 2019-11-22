Берд пробился с пятого места к победе в первой гонке нового сезона Формулы Е
Пилот команды Virgin стартовал в Эр-Рияде только с третьего ряда, но последовательно опередил всех соперников и стал сильнейшим. На подиум поднялись Андре Лоттерер и Стоффель Вандорн.
Сэм Берд стал лучшим по итогам групповой части квалификации, но после ошибки в Суперпоуле стартовал только пятым. Однако британцу удалось вернуть все потерянные позиции, причем каждого из соперников он обошел в борьбе на трассе.
Первым будущему победителю уступил Эдо Мортара из Venturi – это случилось почти в самом начале гонки. Затем Бёрд долго оставался четвертым, вплотную преследуя трех лидеров, обладателя поула Алекса Симса из BMW Andretti и дуэт гонщиков Mercedes. Какое-то время казалось, что порядок в этой группе сохранится неизменным, но в концовке положение серьезно изменилось.
Сначала Бёрд успешно атаковал Ника де Вриса, а вскоре Стоффель Вандорн попробовал отобрать лидерство у Симса – и Сэм воспользовался небольшим контактом между их машинами, чтобы стать вторым. На последних минутах гонщик Virgin смог опередить и Вандорна, одержав девятую победу в карьере.
Похожий прорыв удался и Андре Лоттереру из Porsche – с седьмого места немец пробился на второе, уже в дебютной гонке принеся своей команде подиум.
Для Mercedes все закончилось третьим результатом Вандорна, тогда как де Врис потерял еще пару позиций, выехав с трассы в борьбе с Симсом, и в итоге финишировал шестым.
Оливер Роуленд из Nissan e.Dams стал четвертым – в концовке он нагнал Вандорна, но не успел провести атаку. Робин Фрейнс подтвердил скорость Virgin, финишировав пятым при старте с 12-й позиции.
Гонка заканчивалась после нескольких кругов позади машины безопасности из-за аварии Даниэля Абта, который столкнулся с Антониу Феликсом да Коштой. Рестарт был дан за полторы минуты до конца отведенного времени, но финальные круги ничего не изменили в тройке лидеров.
Действующий чемпион Формулы Е Жан-Эрик Вернь сошел с дистанции, как и другой обладатель титула Себастьен Буэми. Фелипе Масса задел ограждение по ходу дистанции и завершил ее 12-м, дебют Брендона Хартли завершился на 19-й позиции.
В субботу в столице Саудовской Аравии пройдет вторая гонка уик-энда.
Результаты первой гонки Формулы Е в Эр-Рияде
Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Этап
|Эд-Диръия
|Сессия
|Гонка
|Автор
|Александр Кабановский
Берд пробился с пятого места к победе в первой гонке нового сезона Формулы Е
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