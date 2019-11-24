Берд и Эванс поспорили о причинах аварии в Эр-Рияде

Субботняя гонка Формулы Е в Саудовской Аравии запомнилась не только первой победой Алекса Симса, но и многочисленными авариями. Одним из самых серьезных столкновений стала авария с участием Митча Эванса и Сэма Берда.

Шедший впереди них Антониу Феликс да Кошта успешно обогнал Лукаса ди Грасси в борьбе за второе место. Берд также атаковал пилота Audi и сместился с траектории для обгона. Этим попробовал воспользоваться Митч Эванс, который в итоге выбил Берда с трассы в барьер. Возвращаясь, гонщик Virgin получил удар сзади от паскаля Верляйна, вновь врезался в ограждение и после второго удара сошел с дистанции.

Эванс был вынужден отправиться для ремонта в боксы, а позже был признан виновным в аварии. Он добрался до финиша, но не заработал очков. После гонки ни один из участников столкновения своей вины не признал.

«Когда Антониу атаковал Лукаса, события стали развиваться очень быстро, – вспоминал Эванс в разговоре с Motorsport.com. – Сэм также попытался воспользоваться замешательством Лукаса и пройти его в связке первых поворотов. Это было нереально для него, но тем самым он оставил мне место, и я решил воспользоваться шансом. Мне казалось, что у меня достаточно возможностей в четвертом повороте. Хотя, признаю, это не самое подходящее место для обгона.

Полагаю, он не оставил мне достаточно пространства, иначе мы смогли бы проехать там вдвоем. Однако он знал, что если пропустит меня, то окажется на пыльной стороне трассы.

Так что он выбрал, скажем так, более агрессивную траекторию, понадеявшись, что я заторможу и отступлю. Ну я а решил, что уже достаточно продвинулся вперед, чтобы завершить обгон».

Берд не согласился с версией соперника, но не стал его винить.

«Я пока не смотрел повтора, но мы уже поговорили, – сказал он Motorsport.com. – В чем-то согласились, в чем-то нет, но думаю, это естественно. Мне кажется, я был впереди в том повороте, где обгон невозможен. Я был прямо на хвосте у Лукаса, почти касался его машины. Видел, что Эванс тоже близко, на внутренней стороне. Но я полагал, что у него есть возможность затормозить и пропустить нас.

Однако в конечном итоге, мне кажется, тут некого винить. Нам просто не повезло».

Сезон Формулы Е продолжится 18 января в Сантьяго.

Дополнительная информация: Джейк Боксалл-Легг и Алекс Калинаукас