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Формула E / Новость

Bentley свернет программу в GT – но рассматривает ФЕ и Гиперкары

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Bentley свернет программу в GT – но рассматривает ФЕ и Гиперкары
Автор:
, журналист (Global)

Еще один бренд концерна VW объявил о коренном пересмотре спортивных программ

На этой неделе Audi и Volkswagen шокировали болельщиков новостями о существенном сокращении присутствия в гонках – если первый бренд покинет Формулу Е ради новых программ, то второй и вовсе окончательно ушел из спорта. 

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Следом с заявлением выступила Bentley. Марка, с 2013 года представленная в соревнованиях Гран Туризмо с моделью Continental, окончательно свернет выступления в конце 2021-го.

Уже этим летом в Bentley остановили все работы над машинами, которые вели совместно с M-Sport, и объявили о завершении контрактов с шестью заводскими пилотами. Теперь речь идет лишь о поддержке независимых участников, но и она продлится недолго. 

Глава гоночных программ марки Пол Уильямс сказал: «У нас есть четкая стратегия движения вперед, предусматривающая переход на возобновляемые источники и ставку на электромобили. И для нас крайне важно, чтобы выступления в гонках соответствовали этому подходу.

Так что мы меняем вектор и более не собираемся инвестировать в программу GT3».

Уильямс допустил, что могут найтись желающие выступать на Bentley и после 2021 года, но «мы наверняка будем видеть все меньше и меньше таких машин».

В 2017 году марка стала победителем серии Blancpain GT в марафонском зачете, всего ее гонщики одержали за время выступлений девять побед на этапах.

Что дальше?

По словам Уильямса, новая программа развития не исключает перехода марки в Формулу Е или класс Гиперкаров чемпионата мира WEC. 

«Есть четыре или пять серий, к которым мы присматриваемся, – объяснил он. – Не буду говорить, о каких именно речь, так как пока дискуссии только начались. 

Вариантов сейчас много, но главное в том, что мы хотим участвовать в гонках и дальше. Однако это должны быть гонки, не загрязняющие природу. Именно такие нужны нашему бренду». 

Отвечая на прямой вопрос, входит ли в число чемпионатов Формула Е, которая с 2022 года переходит на машины нового поколения, гоночный босс Bentley отметил: «Безусловно, мы рассматриваем ее».

Также он назвал потенциально возможным вариант с новым первенством Extreme E – британская компания могла бы продвигать на внедорожных электрогонках свою модель Bentayga.

Наконец, Уильямс рассказал об амбициях Bentley вернуться в Ле-Ман, где марка одержала шесть побед, в том числе в 2003 году. По его словам, внимания заслуживает как категория Гиперкаров, так и новый класс LMDh, где с 2024 года планируют ввести водородные двигатели.

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«Я бы сказал, электро-водородный вариант вызывает у нас наибольший интерес, – пояснил Пол. – Гиперкары на втором месте, LMDh – на третьем».

Пока в Bentley отказались назвать какие-либо примерные сроки объявления о том, какую программу в итоге выберет компания на будущее. 

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Об этой статье

Серия Формула E , GT , WEC
Команды Bentley Team
Автор Гэри Уоткинс

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