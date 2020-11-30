Audi уйдет из Формулы Е, вернется в «Ле-Ман» и придет на «Дакар»!

В понедельник компания Audi объявила о серьезной перетряске своих гоночных программ по окончании следующего года.

Прежде всего, немецкая марка через год покинет чемпионат Формулы Е. С одной стороны, это может выглядеть сюрпризом – ведь Audi вовлечена в электрический чемпионат с момента его основания (на счету марки – один личный и один командный титул). С другой, присутствие с прошлого года в турнире сразу двух марок, принадлежащих концерну Volkswagen (Audi и Porsche), изначально наводило на мысли, что рано или поздно одна из них переключится на другие соревнования или дисциплины.

При этом поставлять силовые установки командам-клиентам (сейчас такой является коллектив Virgin) Audi продолжит еще в течение минимум двух сезонов.

Заменой Формуле Е должна стать программа по участию в гонках на выносливость. Речь идет о создании прототипа категории LMDh, который мог бы использоваться и в чемпионате WEC (включая гонку «24 часа Ле-Мана»), и в американской серии IMSA. Напомним, что LMDh будет младшим классом прототипов, близким по характеристикам нынешнему LMP2. Таким образом, речь о борьбе с Toyota и Peugeot в топовом классе Гиперкаров в настоящий момент не идет.

Читайте также: Организаторы WEC опубликовали регламент класса LMDh

Зато марка планирует впервые побороться за победу в абсолютном зачете легендарного ралли-марафона «Дакар». Причем побороться с помощью автомобиля, который будет приводиться в движение электрической силовой установкой. Выставить инновационную машину на старт знаменитой гонки компания планирует через год.