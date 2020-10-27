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Формула E / Новость

Audi продлила контракты своих пилотов в Формуле Е

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Audi продлила контракты своих пилотов в Формуле Е
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, Главный редактор

За немецкий коллектив продолжат выступать ветеран электрического турнира и недавний новичок первенства

Лукас ди Грасси и Рене Раст в следующем сезоне продолжат выступать в чемпионате Формулы Е за коллектив Audi ABT. Официальное заявление об этом сегодня сделало гоночное отделение немецкой компании.

Ди Грасси пилотировал автомобили немецкого коллектива во всех состоявшихся к этому моменту 69-ти гонках электрического чемпионата. Бразилец один раз стал чемпионом и еще четырежды – призером серии. Прошлый сезон ди Грасси закончил на 6-й строчке общего зачета.

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Рене Раст стал пилотом команды по ходу прошлого сезона – перед серией из 6-ти финальных гонок в Берлине немец заменил Даниэля Абта, уволенного после скандала вокруг «подмены пилота» в одной из виртуальных гонок. В одном из берлинских заездов Раст стал третьим, а в общем зачете занял 15-е место.

В последние три года Раст также является самым успешным пилотом Audi в чемпионате DTM: на его два чемпионских и одно вице-чемпионское звание. В настоящий момент, за один этап до конца сезона, немец вновь лидирует в общем зачете.

Новый сезон Формулы Е планируется начать со сдвоенного этапа в столице Чили (16-17 января) и продолжить сдвоенным этапом в Саудовской Аравии (26-27 февраля). Фигурировавшие в первой версии календаря гонки в Мексике (13 февраля) и Китае (13 марта) перенесены на неопределенный срок – что вызывает определенное беспокойство за судьбу других этапов.

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Об этой статье

Серия Формула E
Пилоты Лукас ди Грасси , Рене Раст
Автор Кирилл Качнов

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