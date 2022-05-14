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Формула E Новости

Andretti договорилась с Porsche об использовании моторов в ФЕ

Команда заключила с автоконцерном соглашение до конца 2024 года

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Andretti договорилась с Porsche об использовании моторов в ФЕ
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Команда Andretti в Формуле Е договорилась с Porsche об использовании их электродвигателей начиная со следующего сезона. Соглашение подписано минимум на два года и может быть продлено.

До сих пор Andretti использовала моторы BMW. Даже когда баварская марка ушла из чемпионата, она продолжила помогать Andretti с моторами. Однако разрабатывать новый двигатель для болидов третьего поколения BMW однозначно отказалась.

Напомним, что со следующего сезона в Формуле Е дебютируют машины третьего поколения, где потребляемая мощность заднего электродвигателя возрастет до 350 киловатт. Это дает выходную мощность примерно в 470 лошадиных сил.

Andretti будет далеко не первой клиентской командой в следующем сезоне. Так, Envision переключится на моторы Jaguar, Penske будет использовать двигатели DS, эти же электромоторы, но под маркой Maserati, будут устанавливаться на Venturi.

Стоит уточнить, что речь идет не только о собственно моторах, но и о трансмиссии, а также о всей задней подвеске в целом.

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