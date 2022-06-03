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Формула E Новости

Abt вернется в Формулу Е с мотором Mahindra

Индийская команда ведет переговоры с несколькими потенциальными партнерами на следующий сезон

Автор:
Abt вернется в Формулу Е с мотором Mahindra
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Накануне старта этапа Формулы Е в Джакарте, глава команды Mahindra Гильбаг Джилл подтвердил Motorsport.com, что его коллектив ведет переговоры с несколькими потенциальными партнерами для поставки им электроприводов начиная со следующего сезона. На прямой вопрос о том, ведутся ли переговоры с командой Abt, которая подтвердила желание вернуться в чемпионат, Джилл ответил утвердительно, но подчеркнул, что переговоры ведутся не только с Abt.

Напомним, что в следующем сезоне в Формуле Е дебютируют болиды нового, третьего по счету поколения. Они впервые получат два электромотора, но если передний будет унифицированным, то основной задний производители должны разрабатывать самостоятельно.

В условиях ограничений на тесты, все производители оказались заинтересованы в обретении клиентских команд, что позволяет за один промежуток времени собрать вдвое больше данных о работе электропривода. Именно поэтому Mahindra и ищет себе такого партнера, подтвердил Джилл.

С сезона 2019-2020 годов Mahindra делает электродвигатели для Формулы Е в сотрудничестве с именитой немецкой компанией ZF, которая известна как крупный производитель автомобильных комплектующих. Судя по всему новый двигатель, мощность которого возрастет до примерно 470 лошадиных сил, также будет сделан совместно с немцами.

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Самый верный пилот Формулы Е впервые сменит команду
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Самый верный пилот Формулы Е впервые сменит команду
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