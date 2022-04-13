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Формула E Новости

Abt собралась вернуться в Формулу Е

Скорее всего команда будет использовать моторы Mahindra

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Abt собралась вернуться в Формулу Е
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Команда Abt, которая была партнером Audi в Формуле Е и выбыла из чемпионата после ухода немецкого автопроизводителя, намерена вернуться в электрические гонки в следующем сезоне. Об этом изданию The Race рассказал гендиректор Abt Томас Бирмаер.

Он присутствовал в паддоке на этапе в Риме и подтвердил, что ведет переговоры как с организаторами чемпионата, так и с производителями моторов.

Двигатели Audi для Abt теперь недоступны, а у Jaguar, DS, Nissan и Porche уже есть клиенты, которые в следующем сезоне станут использовать их электромоторы. Остаются силовые установки NIO и Mahindra.

Издание предполагает, что выбор будет сделан именно в пользу Mahindra. Этот автопроизводитель из Индии в этом сезоне использует двигатели, созданные совместно с немецким производителем автомобильных комплектующих ZF.

В качестве пилотов высказывается предположение о переходе в Abt Робина Фрейнса, у которого есть успешный опыт выступления за эту команду в DTM. Напомним, что предположительно новый сезон Формулы Е стартует уже в конце этого года и продлится до лета следующего.

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