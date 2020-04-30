952. Столько людей потребуется для гонки Формулы Е без зрителей

Проведению гонок в условии коронавируса могут помешать ограничения на число людей, которым разрешено собираться вместе. Эта цифра отличается для разных стран. Оказывается, в Формуле Е уже подсчитали, сколько нужно людей для организации этапа без зрителей.

«Если говорить о проведении гонок без зрителей, то я полагаю, что нам будет проще сделать это, чем Формуле 1, – заявил в видеоинтервью агентству Reuters основатель электрического чемпионата Алехандро Агаг. – Дело в том, что, например, в Германии существует запрет на массовые мероприятия с участием 1000 и более человек. Так вот, мы специально подсчитали, и у нас получилось, что с учетом членов команд и всех организаторов нам нужно минимум 952-970 человек. Формуле 1, конечно, потребуется больше».

Агаг также дал субъективный прогноз шансов на старт сезона Формулы 1 в 2020 году и на возобновление Формулы Е до конца года.

«Я расцениваю шансы на начало гонок Формулы 1 в 2020 году как 50 на 50, – сказал испанский менеджер. – Это лично мое мнение. То же я скажу и про наш чемпионат. А поскольку наш сезон все же стартовал, то я считаю, что если мы проведем еще хотя бы одну гонку, можно считать чемпионат 2019/2020 года состоявшимся. Но я все же рассчитываю еще на две-три гонки. Надеюсь, в августе это будет возможно.

С вероятностью 90% они пройдут в Европе. Я думаю о Великобритании. В Формуле 1 рассматривают вариант двух гонок на одной трассе. Мы тоже можем так сделать».

Наконец, основатель Формулы Е признался, кто вдохновил его на решение о проведении смешанных гонок мужчин и женщин в рамках новой серии Extreme E.

«Я помню, как теннисистка Мартина Навратилова после окончания одиночных выступлений играла в паре с мужчиной. Это было очень зрелищно», – рассказал Агаг.