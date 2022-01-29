0,005 секунды принесли Де Врису поул в Формуле Е

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Дебютный этап сезона ФЕ продолжился в Саудовской Аравии. Украшением субботней квалификации стал поединок за поул междк Эдоардо Мортарой из Venturi и лидером сезона Ником де Врисом из Mercedes.

Итало-швейцарец первым начал попытку и сразу ошибся, потеряв почти три десятых. Но после этого его отставание стало таять: сначала 0,2, потом 0,1. На последней контрольной точке де Врис выигрывал всего 0,015 – и казалось, что Нику не удержаться впереди. Но на финишной линии секундомер все же зафиксировал его преимущество в 0,005 секунды.

Это второй подряд поул Mercerdes, а вот сам голландец не стартовал с первого ряда почте год – с первого этапа прошлого сезона на этой же трассе.

Мортара же так и не смог впервые за шесть лет в ФЕ выиграть свою первую квалификацию. Любопытно, что именно два эти гонщика заняли две лучшие позиции по итогам минувшего чемпионата мира.

Успех Venturi дополнил Лукас ди Грасси – ветеран электроформулы будет стартовать четвертым, позади Робина Фрейнса из Envision.

На стадии «четвертьфинала» из квалификации выбыли оба пилота DS Techeetah, причем Антониу Феликса да Кошту еще может ждать штраф – он выехал на быструю попытку не в свое время.

Только 20-м остался экс-пилот Ф1 Антонио Джовинацци, причем опередил он только двоих соперников, попавших в аварию. Сэм Берд разбил машину по ходу квалификации, а Ник Кэссиди даже не принял в ней участия после удара о барьер в тренировке.

Результаты готовятся