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Формула 2 / Новость

Юниор Red Bull Випс будет соперником Шварцмана в Формуле 2

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Юниор Red Bull Випс будет соперником Шварцмана в Формуле 2
Автор:
, Репортер, Индия

Эстонский гонщик в 2021 году выступит в главной молодежной серии за команду Hitech

Сейчас Юри Випс является лидером Red Bull Junior – у 20-летнего гонщика уже есть Суперлицензия, прошлой осенью он стал официальным резервным пилотом команды Ф1, а затем участвовал на ее машине в тестах на «Яс-Марине».

В 2020-м Юри должен был выступать в японской Суперформуле, но из-за карантинных ограничений не смог выйти на старт, потому в Red Bull дали ему возможность провести четыре этапа в Формуле 2 с DAMS. Лучшим достижениев Випса стал подиум в Муджелло. 

В пятницу стало известно, что гонщик останется в Ф2, где будет выступать за команду Hitech, сменив в ней Никиту Мазепина. Эстонец уже смог начать подготовку к 2021-му на декабрьских тестах. 

«Я очень жду продолжения работы с Hitech, – сказал Юри. – У нас был успешный сезон в Ф3 в 2019-м, но от нашей совместной работы осталось ощущение незаконченности. Они отлично дебютировали в Формуле 2 в 2020-м – и я уверен, что в новом сезоне мы сможем поспорить за титул».

Его напарником станет другой протеже Red Bull, перешедший из Формулы 3 Лиам Лоусон. В 2020-м новозеландец одержал там три победы и стал пятым по итогам сезона. Он также принимал участие в тестах Ф2 с Hitech.

Лоусон параллельно с формульными гонками будет стартовать в DTM за одну команду с Алексом Элбоном.

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Кроме того, также входящий в молодежную программу «Быков» Джехан Дарувала продолжит выступления в Формуле 2 за Cariln. В минувшем году пилот из Индии выиграл одну из гонок, но в общем зачете занял 12-е место, значительно уступив другому пилоту коллектива Юки Цуноде.

Зимой Дарувала также выйдет на старт в азиатской Формуле 3. 

Новый чемпионат Ф2 возьмет старт одновременно с Формулой 1 в конце марта в Бахрейне. Одним из фаворитов предстоящего сезона является россиянин Роберт Шварцман, которого ждет второй сезон в составе Prema.

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Джехан Дарувала , Юри Випс , Лайам Лоусон
Команды Carlin , Hitech Racing
Автор Рахит Тукрал

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