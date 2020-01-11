Юниор Red Bull Цунода дебютирует в Формуле 2
После одного сезона в Формуле 3 японский гонщик перейдет в Формулу 2.
В дебютном сезоне в Формуле 3 Юки Цунода, впервые выступавший на трассах за пределами Японии, впечатлил боссов Red Bull и Honda. Он закончил чемпионат на девятом месте, выиграл одну гонку и еще дважды поднимался на подиум, выступая за Jenzer – седьмую по силе команду пелотона.
В 2020 году Цунода будет гоняться в Формуле 2 в составе Carlin. Кто будет его напарником, еще не известно. В прошлом году британскую команду представляли другой юниор Honda Нобухару Мацушита и Луи Делетраз.
А вот другого гонщика из программы Honda, Теппеи Наттори, понизили до японского чемпионата Формулы 3 (который теперь называется Суперформула Lights). Выступая за Carlin, он не смог сравняться с Цунодой и набрал лишь одно очко за весь сезон.
Объявленные гонщики на новый сезон Ф2:
|Команда
|Гонщики
|Carlin
|
Не объявлен
|ART Grand Prix
|
Маркус Армстронг
|UNI-Virtuosi
|
Каллум Илотт
Гуанью Чжоу
|DAMS
|
Дэн Тиктум
Шон Гелаэль
|Prema Racing
|
Мик Шумахер
Роберт Шварцман
|Charouz Racing System
|MP Motorsport
|
Не объявлен
|HWA
|
Артем Маркелов
Джулиано Алези
Дополнительная информация: Рахит Тукрал
Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Пилоты
|Цунода Юки
|Команды
|Carlin
|Автор
|Денис Буденков
Юниор Red Bull Цунода дебютирует в Формуле 2
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