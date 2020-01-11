Юниор Red Bull Цунода дебютирует в Формуле 2

В дебютном сезоне в Формуле 3 Юки Цунода, впервые выступавший на трассах за пределами Японии, впечатлил боссов Red Bull и Honda. Он закончил чемпионат на девятом месте, выиграл одну гонку и еще дважды поднимался на подиум, выступая за Jenzer – седьмую по силе команду пелотона.

В 2020 году Цунода будет гоняться в Формуле 2 в составе Carlin. Кто будет его напарником, еще не известно. В прошлом году британскую команду представляли другой юниор Honda Нобухару Мацушита и Луи Делетраз.

А вот другого гонщика из программы Honda, Теппеи Наттори, понизили до японского чемпионата Формулы 3 (который теперь называется Суперформула Lights). Выступая за Carlin, он не смог сравняться с Цунодой и набрал лишь одно очко за весь сезон.

Объявленные гонщики на новый сезон Ф2: