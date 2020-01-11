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Формула 2 / Новость

Юниор Red Bull Цунода дебютирует в Формуле 2

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Юниор Red Bull Цунода дебютирует в Формуле 2
Автор:
11 янв. 2020 г., 09:23

После одного сезона в Формуле 3 японский гонщик перейдет в Формулу 2.

В дебютном сезоне в Формуле 3 Юки Цунода, впервые выступавший на трассах за пределами Японии, впечатлил боссов Red Bull и Honda. Он закончил чемпионат на девятом месте, выиграл одну гонку и еще дважды поднимался на подиум, выступая за Jenzer – седьмую по силе команду пелотона.

В 2020 году Цунода будет гоняться в Формуле 2 в составе Carlin. Кто будет его напарником, еще не известно. В прошлом году британскую команду представляли другой юниор Honda Нобухару Мацушита и Луи Делетраз.

А вот другого гонщика из программы Honda, Теппеи Наттори, понизили до японского чемпионата Формулы 3 (который теперь называется Суперформула Lights). Выступая за Carlin, он не смог сравняться с Цунодой и набрал лишь одно очко за весь сезон.

Объявленные гонщики на новый сезон Ф2:

Команда Гонщики
Carlin

Japan Юки Цунода

Не объявлен
ART Grand Prix

New Zealand Маркус Армстронг
Denmark Кристиан Лундгор
UNI-Virtuosi

United Kingdom Каллум Илотт

China Гуанью Чжоу
DAMS

United Kingdom Дэн Тиктум

Indonesia Шон Гелаэль
Prema Racing

Germany Мик Шумахер

Russian Federation Роберт Шварцман
Charouz Racing System

Switzerland Луи Делетраз

Brazil Педро Пике
MP Motorsport

Brazil Фелипе Другович

Не объявлен
HWA

Russian Federation Артем Маркелов

France Джулиано Алези

Дополнительная информация: Рахит Тукрал

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Цунода Юки
Команды Carlin
Автор Денис Буденков

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28 нояб. - 1 дек.

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