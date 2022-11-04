Юниор Red Bull Хаугер сменит команду в Формуле 2
Чемпион Ф3 расстанется с Prema и поедет за MP Motorsport
Деннис Хаугер будет выступать в команде, которая в нынешнем сезоне привела к титулу Фелипе Друговича. Он примет участие в предстоящих трехдневных тестах в Абу-Даби, которые пройдут после финала сезона Ф2.
Дебютный сезон норвежца в составе Prema нельзя признать удачным: он одержал одну победу, но перед финальным уик-эндом молодежной серии занимает только 11-ю строчку в общем зачете.
Ранее Хаугер, входящий в программу Red Bull Junior, завоевал титулы в Формуле 3 (в 2021-м) и итальянской Формуле 4 (в 2019-м).
Сделанное объявление стало первым среди всех команд Ф2 по поводу состава в предстоящем сезоне.
При этом известно, что 19-летнего гонщика в составе Prema почти точно заменит пришедший из Формулы 3 Оливер Бирман.
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