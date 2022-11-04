Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Ф2 и Ф3 опубликовали календарь на 2023 год. В нем есть Мельбурн
Формула 2 Новость

Юниор Red Bull Хаугер сменит команду в Формуле 2

Чемпион Ф3 расстанется с Prema и поедет за MP Motorsport

Меган Уайт
Автор:
Юниор Red Bull Хаугер сменит команду в Формуле 2
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Деннис Хаугер будет выступать в команде, которая в нынешнем сезоне привела к титулу Фелипе Друговича. Он примет участие в предстоящих трехдневных тестах в Абу-Даби, которые пройдут после финала сезона Ф2. 

Дебютный сезон норвежца в составе Prema нельзя признать удачным: он одержал одну победу, но перед финальным уик-эндом молодежной серии занимает только 11-ю строчку в общем зачете.  

Ранее Хаугер, входящий в программу Red Bull Junior, завоевал титулы в Формуле 3 (в 2021-м) и итальянской Формуле 4 (в 2019-м).

Сделанное объявление стало первым среди всех команд Ф2 по поводу состава в предстоящем сезоне.

При этом известно, что 19-летнего гонщика в составе Prema почти точно заменит пришедший из Формулы 3 Оливер Бирман.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Ф2 и Ф3 опубликовали календарь на 2023 год. В нем есть Мельбурн
Предыдущая новость

Ф2 и Ф3 опубликовали календарь на 2023 год. В нем есть Мельбурн
Меган Уайт Больше от
Меган Уайт
Ф2 и Ф3 опубликовали календарь на 2023 год. В нем есть Мельбурн
Формула 2

Ф2 и Ф3 опубликовали календарь на 2023 год. В нем есть Мельбурн

«Меня подбросило в воздух». Макс объяснил ошибку в борьбе с Норрисом Гран При Сингапура
Формула 1

«Меня подбросило в воздух». Макс объяснил ошибку в борьбе с Норрисом

Виссер выиграла гонку W Series. Возможно, последнюю в истории Сингапур
W Series

Виссер выиграла гонку W Series. Возможно, последнюю в истории

Больше от
Деннис Хаугер
Випс упустил победу в Ф2, разбив машину перед самым финишем Баку
Формула 2

Випс упустил победу в Ф2, разбив машину перед самым финишем

Шварцмана и Пиастри в Ф2 заменят два юниора Red Bull
Формула 2

Шварцмана и Пиастри в Ф2 заменят два юниора Red Bull

Новый Ферстаппен: эксклюзивное интервью с юным талантом Red Bull
Формула 1

Новый Ферстаппен: эксклюзивное интервью с юным талантом Red Bull

MP Motorsport Больше от
MP Motorsport
Другович выиграл гонку Ф2 в Зандфорте и почти стал чемпионом Зандфорт
Формула 2

Другович выиграл гонку Ф2 в Зандфорте и почти стал чемпионом

MP Motorsport подтвердила участие Смоляра в сезоне Ф3 2022 года
Формула 3

MP Motorsport подтвердила участие Смоляра в сезоне Ф3 2022 года

Россиянин Смоляр проведет еще один сезон в Ф3
Формула 3

Россиянин Смоляр проведет еще один сезон в Ф3

Самое важное:

«Дождаться новых успехов». Льюис рассказал, почему передумал уходить из Ф1
Формула 1 Формула 1

«Дождаться новых успехов». Льюис рассказал, почему передумал уходить из Ф1

Еще недавно семикратный чемпион мира давал понять, что готовится повесить шлем на гвоздь. Но в последнее время от него можно услышать совсем другие слова

Почему Mercedes не догонит Ferrari в 2023 году? Бинотто объяснил
Формула 1 Формула 1

Почему Mercedes не догонит Ferrari в 2023 году? Бинотто объяснил

По мнению главы Скудерии, явный прогресс соперников по ходу нынешнего чемпионата не является поводом для опасений

Формула 1 отчиталась об увеличении доходов
Формула 1 Формула 1

Формула 1 отчиталась об увеличении доходов

Отчетность спорта за третий квартал оказалась весьма позитивной

Чемпионом Ф1 (и экс-тестем Квята) заинтересовалась прокуратура
Формула 1 Формула 1

Чемпионом Ф1 (и экс-тестем Квята) заинтересовалась прокуратура

У бразильских правоохранителей возникли серьезные вопросы к Нельсону Пике

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.