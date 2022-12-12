Японский протеже Red Bull проведет сезон-2023 в Формуле 2

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Иваса дебютировал в Ф2 в 2022 году и завершил дебютный сезон на пятом месте, одержав две победы. В понедельник стало известно, что гонщик Red Bull Junior и программы Honda Formula Dream еще на год останется в команде DAMS.

«Я очень доволен дебютным сезоном, – цитирует 21-летнего пилота пресс-служба. – Мне удалось многому научиться и прибавлять с каждой гонкой.

Здорово, что получится продолжать выступления за DAMS, здесь я чувствую себя как дома, и мы отлично работаем сообща.

Моя цель на 2023 год – чемпионский титул. Мы знаем, что нам по силам добиться этого, но не заглядываем слишком далеко вперед и предпочитаем готовиться к старту чемпионата».

Владелец команды, экс-пилот Ф1 Шарль Пик добавил: «Нас впечатлили выступления Аюму в 2022-м, особенно победы в Ле-Кастелле и Абу-Даби. Здорово, что мы продолжим сотрудничество с ним, Red Bull и Honda – там верят в наши методы и в то, что вместе мы придем к успеху».

Аюму Иваса, DAMS, и босс команды Шарль Пик Фото: Себастьян Розендаль / Dutch Photo Agency

Напарником Ивасы в DAMS станет Артур Леклер, который перейдет в Формулу 2 после сезона в Ф3.