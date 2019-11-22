«Вряд ли нога восстановится – но я не могу без гонок». Корреа о последствиях аварии с Юбером в Спа

20-летний уроженец Эквадора провел больше недели в искусственной коме после того, как перенес перегрузку в 70g, врезавшись в машину Юбера в повороте Raidillon. В легкие Корреа попала жидкость, что осложнило ситуацию – лишь состояние Хуана-Мануэля стабилизировалось, ему сделали 17-часовую операцию на ноге. Теперь гонщику предстоит долгая реабилитация дома в Майами.

В интервью аргентинской радиостанции Mundo Sport Корреа подробно рассказал о масштабах своих травм и нынешнем положении.

«В целом врачи восстановили мою правую ногу, левая была травмирована гораздо меньше, одной операции оказалось достаточно, – сказал гонщик. – Процесс займет год, впереди еще несколько операций, восстановление и реабилитация. К сожалению, вряд ли моя правая нога восстановится полностью. Но я буду бороться, чтобы она зажила достаточно, и я снова мог нажать ей на газ.

Я потерял шесть сантиметров кости в нижней части голени, но кость снова наращивается с помощью специального устройства. Вот почему у меня все эти металлические детали вокруг ноги, которые вы могли увидеть в соцсетях. Кость наращивается по миллиметру в день.

Следующая операция у меня будет 23 декабря, кость достигнет стопы. Следующий процесс – укрепление новой кости, чтобы она могла поддерживать вес. После этого металлические детали будут удалены, насколько это возможно, чтобы посмотреть, как сильно я буду чувствовать боль, оценить подвижность и разобраться, как операции нужны дальше».

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Говоря о прогнозах по выздоровлению, Корреа добавил: «Сперва врачи ожидали, что восстановление займет два года, но мой организм делает это быстрее, кости регенерируются скорее, чем обычно. Если быть оптимистом, то через год у нас будет полное представление того, сколько еще времени потребуется.

Мне сильно помогло, что я профессиональный спортсмен – дело не только в состоянии костей и тела, но и в работе легких, из-за проблем с которыми я две недели провел в коме. Я бы не выжил, если бы не был в такой физической форме».

Обсуждая саму аварию, Корреа объяснил, что обломки на трассе попали под его машину, из-за чего оказалось невозможно избежать столкновения с машиной Юбера.

«Странно, что я не потерял сознание во время аварии, – отметил он. – Перегрузка составила 70g. Когда я сказал врачам, что не терял сознание, они мне не поверили. Перед самым столкновением я напряг мышцы, это мне тоже помогло. Я сам хотел вылезти из машины и был в сознании все время.

Когда я проезжал через "Красную воду", обломки от машины [Джулиано] Алези попали под передние колеса, колеса подскочили, поэтому я поехал прямо – не повезло, что прямо передо мной оказалась машина Юбера.

Все предельно ясно – я встречался с FIA. Очень неудачный инцидент, к происшествию привела длинная цепочка событий, в которых участвовали четыре или пять машин. То, что я рассказывал, совпадает с отчетом FIA. Но все кончено, никакое расследование не изменит того факта, что впереди у меня тяжелый год.

Мне потребовалось несколько недель, чтобы все осознать, трудно было сделать это, будучи в больнице на болеутоляющих. Мне потребовалось время, чтобы принять случившееся, но я остаюсь прагматиком. Ничего уже не изменить, поэтому дальше я должен делать все возможное.

Конечно, мне горько – Антуан был хорошим другом. Но теперь я чувствую, что должен вернуться [в гонки] не только для себя, но и для него».

Монгер как источник мотивации

Корреа рассказал, что полон решимости продолжать карьеру и не готов отказаться от мечты о возвращении в Формулу 2.

«У меня сильный характер, – сказал Хуан-Мануэль. – Когда я очнулся после комы, то понял, что могу оставаться в потели, быть подавленным и жалеть себя – или же бороться, чтобы встать и вернуться. И выбрал второй путь. Я мотивирован мечтой о возвращении в Ф2 и достижении в будущем Формулы 1.

Я получал очень много сообщений и поддержки от людей, которые хотели навестить меня в больнице – даже от тех, кого я не знаю. Это очень мотивировало меня, особенно в самые трудные моменты. Ко мне приезжал Билли Монгер, который продолжает выступать в гонках после того, что он перенес.

Это помогло мне в моральном плане, потому что я понял – после аварии, подобной моей, можно вернуться. Я хотел поздравить его с возвращением: только мы с ним знаем, через что прошли, поэтому у нас мгновенно возникла связь.

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Я был мотивирован его отношением – он очень веселый парень, в нем полно энергии, это помогло мне выбраться со дна за эти два месяца. Есть гонщики, которые не проходили через такое, но тоже посылали мне энергию. Я тесно общался с Алексом Элбоном, мы знакомы с 2014 года. Он приехал ко мне в Лондон, вообще всё автоспортивное сообщество потрясающе меня поддерживало.

Авария в Спа изменила мою жизнь не только в физическом, но и в моральном плане. Я был настолько близок к смерти и выбрался живым – после такого опыта начинаешь мыслить иначе, не ограничиваясь пределами автоспорта. В больнице были моменты, когда я не был уверен, хочу ли снова выступать в гонках. Но понял, что гонки – это не самое главное. Это моя страсть, но такие происшествия меняют приоритеты. Моим приоритетом было мое здоровье и моя семья.

Гонки – все еще моя страсть. Друг спросил меня, мечтаю ли я по-прежнему об Ф1. Я ответил, что случившееся не лишило меня мечты, но заставило задуматься, стоит ради этой мечты рисковать. И я решил, что хочу продолжать заниматься гонками, потому что это моя мечта».