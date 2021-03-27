Юниоры Red Bull выиграли первую гонку Ф2 в 2021 году

Дебютант Формулы 2 Лайам Лоусон выиграл первую же гонку в сезоне. Новозеландец (d в прошлом году он закончил на 5-й позиции чемпионат Формулы 3) был третьим на решетке, но вышел в лидеры уже на старте и до самого финиша не уступал первую позицию.

Лоусон стал первым в новейшей истории Формулы 2 пилотом, выигравшим первую же гонку в карьере. В последний раз такое удалось в 2014 году Стоффелю Вандорну (тогда серия носила название GP2). Правда, в отличие от Вандорна, закончившего свою первую квалификацию со 2-м временем, Лоусону помогло введенное в межсезонье правило: при определении позиций на старте первой гонки уик-энда первая десятка квалификации переворачивается. И Лоусон стартовал третьим, показав в квалификации лишь 8-й результат.

Долгое время главным преследователем Лоусона был стартовавший первым Тео Пуршер (вице-чемпион Ф3 прошлого сезона), но в середине гонки у него сломалась машина. На второе место вышел Джехан Дарувала, который, как и Лоусон, является членом молодежной программы Red Bull. На последних кругах Дарувала регулярно атаковал Лоусона, но пройти не смог.

Тройку лидеров замкнул еще один новичок серии Давид Бекманн, который провел в топ-3 почти всю гонку.

Россиянин Роберт Шварцман прорвался с 11-го стартового места на пятое уже на первом круге, но затем его прогресс остановился. Отыграть еще одно место россиянин смог лишь за счет схода Пуршера и финишировал четвертым. Под финиш Шварцмана прессинговал его новый напарник Оскар Пиастри, но россиянин удержал позицию.

Из других фаворитов сезона Кристиан Лундгор финишировал шестым, а Гуанью Чжоу стал седьмым. Юри Випс занял десятое место и будет стартовать с поула во второй гонке сегодня вечером.