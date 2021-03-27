Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Квалификацию Шварцмана в Формуле 2 испортила ошибка пилота Следующая / Новый напарник Шварцмана выиграл вторую гонку Формулы 2, совершив обгон на последнем круге
Формула 2 / Бахрейн / Отчет о гонке

Юниоры Red Bull выиграли первую гонку Ф2 в 2021 году

Автор:
, редактор

Шварцман отыграл шесть мест за круг, но до подиума не добрался

Юниоры Red Bull выиграли первую гонку Ф2 в 2021 году

Дебютант Формулы 2 Лайам Лоусон выиграл первую же гонку в сезоне. Новозеландец (d в прошлом году он закончил на 5-й позиции чемпионат Формулы 3) был третьим на решетке, но вышел в лидеры уже на старте и до самого финиша не уступал первую позицию.

Лоусон стал первым в новейшей истории Формулы 2 пилотом, выигравшим первую же гонку в карьере. В последний раз такое удалось в 2014 году Стоффелю Вандорну (тогда серия носила название GP2). Правда, в отличие от Вандорна, закончившего свою первую квалификацию со 2-м временем, Лоусону помогло введенное в межсезонье правило: при определении позиций на старте первой гонки уик-энда первая десятка квалификации переворачивается. И Лоусон стартовал третьим, показав в квалификации лишь 8-й результат.

Долгое время главным преследователем Лоусона был стартовавший первым Тео Пуршер (вице-чемпион Ф3 прошлого сезона), но в середине гонки у него сломалась машина. На второе место вышел Джехан Дарувала, который, как и Лоусон, является членом молодежной программы Red Bull. На последних кругах Дарувала регулярно атаковал Лоусона, но пройти не смог.

Тройку лидеров замкнул еще один новичок серии Давид Бекманн, который провел в топ-3 почти всю гонку.

Россиянин Роберт Шварцман прорвался с 11-го стартового места на пятое уже на первом круге, но затем его прогресс остановился. Отыграть еще одно место россиянин смог лишь за счет схода Пуршера и финишировал четвертым. Под финиш Шварцмана прессинговал его новый напарник Оскар Пиастри, но россиянин удержал позицию. 

Из других фаворитов сезона Кристиан Лундгор финишировал шестым, а Гуанью Чжоу стал седьмым. Юри Випс занял десятое место и будет стартовать с поула во второй гонке сегодня вечером.

Читайте также:

Позиция Гонщик Команда Круги Время Очки
1 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Hitech Racing 23   25
2 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 23 0.900 18
3 Germany Давид Бекманн Czech Republic Charouz Racing System 23 14.300 15
4 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 23 17.000 12
5 Australia Оскар Пиастри Italy Prema Powerteam 23 17.500 10
6 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 23 18.500 8
7 China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 23 22.200 6
8 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom Carlin 23 24.800 4
9 Germany Лирим Цендели Netherlands MP Motorsport 23 27.200 2
10 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 23 27.900 1
11 Netherlands Бент Вискал Italy Trident 23 28.600  
12 Brazil Гильерме Самайя Czech Republic Charouz Racing System 23 31.900  
13 Israel Рой Ниссани France DAMS 23 32.300  
14 Italy Маттео Наннини HWA Racelab 23 33.900  
15 Japan Марино Сато Italy Trident 23 46.800  
16 Brazil Фелипе Другович United Kingdom UNI-Virtuosi 23 1'03.200  
17 Brazil Джанлука Петекоф Spain Campos Racing 23 1'06.900  
18 Italy Алессио Деледда HWA Racelab 23 1'08.900  
  France Тео Пуршер France ART Grand Prix 12 11 laps  
  New Zealand Маркус Армстронг France DAMS 2 21 laps  
  Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 2 21 laps  
  Netherlands Рихард Версхор Netherlands MP Motorsport 2 21 laps  
Полные результаты
Поделились
Комментарии
Квалификацию Шварцмана в Формуле 2 испортила ошибка пилота

Предыдущая новость

Квалификацию Шварцмана в Формуле 2 испортила ошибка пилота

Следующая новость

Новый напарник Шварцмана выиграл вторую гонку Формулы 2, совершив обгон на последнем круге

Новый напарник Шварцмана выиграл вторую гонку Формулы 2, совершив обгон на последнем круге
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Бахрейн
Сессия Первая гонка
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

4
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

45мин
5
Формула 1

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Самое важное:
«Растерялся, куда ехать». Шварцман объяснил стартовую аварию в Бахрейне
F2

«Растерялся, куда ехать». Шварцман объяснил стартовую аварию в Бахрейне

28 мар. 2021 г.
Общий зачет Формулы 2 после первого этапа
F2

Общий зачет Формулы 2 после первого этапа

28 мар. 2021 г.
Чжоу завершил красивой победой уик-энд Формулы 2 в Бахрейне
F2

Чжоу завершил красивой победой уик-энд Формулы 2 в Бахрейне

28 мар. 2021 г.
Новый напарник Шварцмана выиграл вторую гонку Формулы 2, совершив обгон на последнем круге
F2

Новый напарник Шварцмана выиграл вторую гонку Формулы 2, совершив обгон на последнем круге

27 мар. 2021 г.
Юниоры Red Bull выиграли первую гонку Ф2 в 2021 году
F2

Юниоры Red Bull выиграли первую гонку Ф2 в 2021 году

27 мар. 2021 г.
Иван Матушкин More from
Иван Матушкин
Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась
Формула 1 / Новость

Марко ответил Aston Martin: Mercedes-то справилась

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Самое важное:

«Растерялся, куда ехать». Шварцман объяснил стартовую аварию в Бахрейне
F2 Формула 2 / Новость

«Растерялся, куда ехать». Шварцман объяснил стартовую аварию в Бахрейне

Общий зачет Формулы 2 после первого этапа
F2 Формула 2 / Результаты

Общий зачет Формулы 2 после первого этапа

Чжоу завершил красивой победой уик-энд Формулы 2 в Бахрейне
F2 Формула 2 / Отчет о гонке

Чжоу завершил красивой победой уик-энд Формулы 2 в Бахрейне

Новый напарник Шварцмана выиграл вторую гонку Формулы 2, совершив обгон на последнем круге
F2 Формула 2 / Новость

Новый напарник Шварцмана выиграл вторую гонку Формулы 2, совершив обгон на последнем круге

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.