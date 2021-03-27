Юниоры Red Bull выиграли первую гонку Ф2 в 2021 году
Шварцман отыграл шесть мест за круг, но до подиума не добрался
Дебютант Формулы 2 Лайам Лоусон выиграл первую же гонку в сезоне. Новозеландец (d в прошлом году он закончил на 5-й позиции чемпионат Формулы 3) был третьим на решетке, но вышел в лидеры уже на старте и до самого финиша не уступал первую позицию.
Лоусон стал первым в новейшей истории Формулы 2 пилотом, выигравшим первую же гонку в карьере. В последний раз такое удалось в 2014 году Стоффелю Вандорну (тогда серия носила название GP2). Правда, в отличие от Вандорна, закончившего свою первую квалификацию со 2-м временем, Лоусону помогло введенное в межсезонье правило: при определении позиций на старте первой гонки уик-энда первая десятка квалификации переворачивается. И Лоусон стартовал третьим, показав в квалификации лишь 8-й результат.
Долгое время главным преследователем Лоусона был стартовавший первым Тео Пуршер (вице-чемпион Ф3 прошлого сезона), но в середине гонки у него сломалась машина. На второе место вышел Джехан Дарувала, который, как и Лоусон, является членом молодежной программы Red Bull. На последних кругах Дарувала регулярно атаковал Лоусона, но пройти не смог.
Тройку лидеров замкнул еще один новичок серии Давид Бекманн, который провел в топ-3 почти всю гонку.
Россиянин Роберт Шварцман прорвался с 11-го стартового места на пятое уже на первом круге, но затем его прогресс остановился. Отыграть еще одно место россиянин смог лишь за счет схода Пуршера и финишировал четвертым. Под финиш Шварцмана прессинговал его новый напарник Оскар Пиастри, но россиянин удержал позицию.
Из других фаворитов сезона Кристиан Лундгор финишировал шестым, а Гуанью Чжоу стал седьмым. Юри Випс занял десятое место и будет стартовать с поула во второй гонке сегодня вечером.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Время
|Очки
|1
|Лайам Лоусон
|Hitech Racing
|23
|25
|2
|Джехан Дарувала
|Carlin
|23
|0.900
|18
|3
|Давид Бекманн
|Charouz Racing System
|23
|14.300
|15
|4
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|23
|17.000
|12
|5
|Оскар Пиастри
|Prema Powerteam
|23
|17.500
|10
|6
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|23
|18.500
|8
|7
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
|23
|22.200
|6
|8
|Даниэль Тиктум
|Carlin
|23
|24.800
|4
|9
|Лирим Цендели
|MP Motorsport
|23
|27.200
|2
|10
|Юри Випс
|Hitech Racing
|23
|27.900
|1
|11
|Бент Вискал
|Trident
|23
|28.600
|12
|Гильерме Самайя
|Charouz Racing System
|23
|31.900
|13
|Рой Ниссани
|DAMS
|23
|32.300
|14
|Маттео Наннини
|HWA Racelab
|23
|33.900
|15
|Марино Сато
|Trident
|23
|46.800
|16
|Фелипе Другович
|UNI-Virtuosi
|23
|1'03.200
|17
|Джанлука Петекоф
|Campos Racing
|23
|1'06.900
|18
|Алессио Деледда
|HWA Racelab
|23
|1'08.900
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|12
|11 laps
|Маркус Армстронг
|DAMS
|2
|21 laps
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|2
|21 laps
|Рихард Версхор
|MP Motorsport
|2
|21 laps
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Бахрейн
|Сессия
|Первая гонка
|Автор
|Иван Матушкин