Випс выиграл квалификацию Формулы 2 в Баку

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На шестом этапе сезона Формулы 2 квалификацию выиграл Юри Випс – для эстонца из Hitech это второй подобный успех в нынешнем сезоне после Имолы. И хотя сам протеже Red Bull сказал по радио, что «полностью запорол попытку», его время 1:53.762 все равно оказалось лучшим.

Ключом к успеху для гонщика стала чистая трасса, которая позволила сбросить четыре десятых с результата первой попытки. Трафик на последних минутах помешал многим, так как квалификацию пришлось остановить из-за аварии Аюму Ивасы: когда до конца сессии оставалось шесть минут, японец – лидер после первой серии быстрых кругов – влетел в барьер на выходе из третьего поворота.

После возобновления борьбы все разом устремились на трассу, что и привело в большому количеству испорченных попыток. Прошлогодний победитель квалификации Лиам Лоусон в итоге остался вторым, тогда как Деннис Хаугер показал лучший в карьере третий результат. Правда, норвежца еще могут наказать за создание помехи Рою Ниссани на пит-лейне.

Лидер общего зачета Фелипе Другович показал пятое время, уступив 0,023 секунды Маркусу Армстронгу. Результаты вообще получились очень плотными – в одну секунду на длинной трассе уложились 16 гонщиков. Главный преследователь Друговича в таблице Тео Пуршел выступил неудачно и остался 12-м.

Реверсивный поул первой гонки во второй раз после Монако достался Джейку Хьюзу.

Примечательно, что пока выигранные квалификации в Ф2 делят между собой всего три гонщика. На первом и четвертом этапах сильнейшим был Джек Дуэн, на втором и пятом – Другович, на третьем и шестом – Випс.

Гонки молодежной серии в Азербайджане пройдут в субботу и воскресенье.

Результаты квалификации Ф2 в Баку