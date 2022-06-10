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Формула 2 / Баку Отчет о квалификации

Випс выиграл квалификацию Формулы 2 в Баку

Заезды пришлось остановить из-за аварии Аюму Ивасы, а в напряженной концовке лучше всех показал себя эстонский протеже Red Bull

Меган Уайт
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Випс выиграл квалификацию Формулы 2 в Баку
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На шестом этапе сезона Формулы 2 квалификацию выиграл Юри Випс – для эстонца из Hitech это второй подобный успех в нынешнем сезоне после Имолы. И хотя сам протеже Red Bull сказал по радио, что «полностью запорол попытку», его время 1:53.762 все равно оказалось лучшим.  

Ключом к успеху для гонщика стала чистая трасса, которая позволила сбросить четыре десятых с результата первой попытки. Трафик на последних минутах помешал многим, так как квалификацию пришлось остановить из-за аварии Аюму Ивасы: когда до конца сессии оставалось шесть минут, японец – лидер после первой серии быстрых кругов – влетел в барьер на выходе из третьего поворота. 

После возобновления борьбы все разом устремились на трассу, что и привело в большому количеству испорченных попыток. Прошлогодний победитель квалификации Лиам Лоусон в итоге остался вторым, тогда как Деннис Хаугер показал лучший в карьере третий результат. Правда, норвежца еще могут наказать за создание помехи Рою Ниссани на пит-лейне. 

Лидер общего зачета Фелипе Другович показал пятое время, уступив 0,023 секунды Маркусу Армстронгу. Результаты вообще получились очень плотными – в одну секунду на длинной трассе уложились 16 гонщиков. Главный преследователь Друговича в таблице Тео Пуршел выступил неудачно и остался 12-м.

Реверсивный поул первой гонки во второй раз после Монако достался Джейку Хьюзу. 

Примечательно, что пока выигранные квалификации в Ф2 делят между собой всего три гонщика. На первом и четвертом этапах сильнейшим был Джек Дуэн, на втором и пятом – Другович, на третьем и шестом – Випс. 

Гонки молодежной серии в Азербайджане пройдут в субботу и воскресенье.

Результаты квалификации Ф2 в Баку

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 1'53.762  
2 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 1'53.925 0.163
3 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 1'53.973 0.211
4 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 1'53.977 0.215
5 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 1'54.000 0.238
6 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 1'54.029 0.267
7 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 1'54.194 0.432
8 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 1'54.201 0.439
9 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 1'54.247 0.485
10 United Kingdom Джейк Хьюз Netherlands Van Amersfoort Racing 1'54.356 0.594
11 Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 1'54.363 0.601
12 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 1'54.440 0.678
13 Japan Аюму Иваса France DAMS 1'54.483 0.721
14 Israel Рой Ниссани France DAMS 1'54.727 0.965
15 Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 1'54.732 0.970
16 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 1'54.738 0.976
17 Australia Калан Уильямс Italy Trident 1'55.010 1.248
18 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 1'55.140 1.378
19 Belgium Амори Кордил Netherlands Van Amersfoort Racing 1'55.321 1.559
20 France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 1'55.456 1.694
21 Turkey Джем Болукбаси Czech Republic Charouz Racing System 1'55.732 1.970
22 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 1'56.247 2.485
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