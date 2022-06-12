Випс упустил победу в Ф2, разбив машину перед самым финишем

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Юри Випс держал под контролем развитие событий на протяжении 22 кругов, но когда на часах оставалось всего пять минут до клетчатого флага, он ошибся в самой медленной связке поворотов у стены старого города, врезался в барьер и выбыл из борьбы.

После этого участники завершили дистанцию позади машины безопасности, что гарантировало победу Деннису Хаугеру. Тот по ходу финального отрезка наседал на Випса, показал лучшее время круга и в итоге добился успеха, став сильнейшим во второй раз в сезоне.

Подиум дополнили Логан Сарджент из Carlin, показавший свой лучший результат в 2022 году, и лидер общего зачета Фелипе Другович. Бразилец вновь избежал неприятностей, и хотя его выступление в Баку не назвать выдающимся, отрыв Фелипе от преследователей достиг уже 50 очков.

До аварии Випса гонку пришлось несколько раз прерывать из-за других столкновений. На первом круге не разъехались Амори Кордель и Олли Калдуэлл, а на 12-м – Джем Болукбаши и Рой Ниссани.

В момент рестарта после второй аварии выбыл из борьбы Лиам Лоусон, претендовавший на подиум. В плотной группе машин его толкнули сзади на входе в поворот, что привело к повреждению переднего крыла о машину Випса и вынужденному пит-стопу.

После этого от небольших контактов также пострадали крылья у Аюму Ивасы и занимающего второе место в общем зачете Тео Пуршера, а Джек Дуэн пропорол колесо шедшему вторым Лиаму Лоусону – за что позже получил штраф.

Вследствие того, как откатились назад Лоусон и Армстронг, будущий победитель Хаугер вышел на второе место и начал преследование Випса, которое и закончилось аварией у старой крепости.

Джехан Дарувала финишировал четвертым, опередив Рихарда Версхора и Дуэна – но тот потерял шестое место из-за штрафа.

Триумфатор субботы Фредерик Вести заглох на старте прогревочного круга, начинал борьбу с пит-лейна и пробился до седьмого места.

После шести этапов Ф2 Фелире Другович заработал 123 очка и серьезно оторвался от Пуршера (83), Дарувалы (73) и Сарджента (59). Участники молодежной серии продолжат сезон в начале июля в Сильверстоуне.

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Баку