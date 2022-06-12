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Формула 2 / Баку Отчет о гонке

Випс упустил победу в Ф2, разбив машину перед самым финишем

Эстонец стартовал с поула и долго лидировал, но за несколько минут до финиша попал в аварию. Сильнейшим стал Деннис Хаугер

Меган Уайт
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Випс упустил победу в Ф2, разбив машину перед самым финишем
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Юри Випс держал под контролем развитие событий на протяжении 22 кругов, но когда на часах оставалось всего пять минут до клетчатого флага, он ошибся в самой медленной связке поворотов у стены старого города, врезался в барьер и выбыл из борьбы. 

После этого участники завершили дистанцию позади машины безопасности, что гарантировало победу Деннису Хаугеру. Тот по ходу финального отрезка наседал на Випса, показал лучшее время круга и в итоге добился успеха, став сильнейшим во второй раз в сезоне. 

Подиум дополнили Логан Сарджент из Carlin, показавший свой лучший результат в 2022 году, и лидер общего зачета Фелипе Другович. Бразилец вновь избежал неприятностей, и хотя его выступление в Баку не назвать выдающимся, отрыв Фелипе от преследователей достиг уже 50 очков.  

До аварии Випса гонку пришлось несколько раз прерывать из-за других столкновений. На первом круге не разъехались Амори Кордель и Олли Калдуэлл, а на 12-м – Джем Болукбаши и Рой Ниссани. 

В момент рестарта после второй аварии выбыл из борьбы Лиам Лоусон, претендовавший на подиум. В плотной группе машин его толкнули сзади на входе в поворот, что привело к повреждению переднего крыла о машину Випса и вынужденному пит-стопу. 

После этого от небольших контактов также пострадали крылья у Аюму Ивасы и занимающего второе место в общем зачете Тео Пуршера, а Джек Дуэн пропорол колесо шедшему вторым Лиаму Лоусону – за что позже получил штраф. 

Вследствие того, как откатились назад Лоусон и Армстронг, будущий победитель Хаугер вышел на второе место и начал преследование Випса, которое и закончилось аварией у старой крепости. 

Джехан Дарувала финишировал четвертым, опередив Рихарда Версхора и Дуэна – но тот потерял шестое место из-за штрафа. 

Триумфатор субботы Фредерик Вести заглох на старте прогревочного круга, начинал борьбу с пит-лейна и пробился до седьмого места. 

После шести этапов Ф2 Фелире Другович заработал 123 очка и серьезно оторвался от Пуршера (83), Дарувалы (73) и Сарджента (59). Участники молодежной серии продолжат сезон в начале июля в Сильверстоуне.

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Баку

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 1:03'29.334  
2 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 1:03'29.826 0.492
3 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 1:03'30.280 0.946
4 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 1:03'30.998 1.664
5 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 1:03'32.110 2.776
6 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 1:03'32.304 2.970
7 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 1:03'32.483 3.149
8 Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 1:03'34.125 4.791
9 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 1:03'34.245 4.911
10 United Kingdom Джейк Хьюз Netherlands Van Amersfoort Racing 1:03'34.597 5.263
11 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 1:03'34.641 5.307
12 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 1:03'35.349 6.015
13 Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 1:03'36.236 6.902
14 Japan Аюму Иваса France DAMS 1:03'36.613 7.279
15 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 1:03'40.909 11.575
16 Australia Калан Уильямс Italy Trident 1:03'41.532 12.198
  Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 4 laps  
  Israel Рой Ниссани France DAMS 15 laps  
  Turkey Джем Болукбаси Czech Republic Charouz Racing System 15 laps  
  France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 18 laps  
  Belgium Амори Кордил Netherlands Van Amersfoort Racing    
  United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing    
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Хаотичная субботняя гонка Ф2 в Баку закончилась победой Вести
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