Випс стал обладателем поула Ф2 в Имоле, обыграв Ивасу на 0,1 секунды
Лидер чемпионата Фелипе Другович стартует в обеих гонках только 12-м
Эстонский гонщик Юри Випс стал победителем квалификации Формулы 2 в Имоле. Он лидировал в протоколе почти всю сессию, а если кому и уступал, то моментально улучшал и отбирал лучшее время круга. Это его первый поул в карьере в Ф2.
На вторую позицию под самый конец пробился дебютант чемпионата Аюму Иваса. Третьим стал еще один дебютант, Джейк Дуэн. Напомним, что в таком порядке пилоты стартуют в воскресной гонке, а субботнюю начнут с реверсивной решетки первых десяти позиций.
В квалификации не сумел показать должной скорости лидер общего зачета Фелипе Другович. Он смог стать только 12-м, и соответственно так стартует в обеих гонках.
Из-за дождя и многочисленных красных флагов в предшествующей квалификации Формулы 1 старт сессии задержали. Заезды проходили на влажной трассе в условиях небольшого дождя, пилоты использовали дождевую резину.
Это не спасло некоторых гонщиков от вылетов. Так, на восьмой минуте сессии в стене оказался Оливер Калдуэлл, после чего заезды на некоторое время остановили.
Когда она возобновилась, перед участниками возникла другая проблема. Трасса стала немного подсыхать, но вместе с тем и остывать, так что улучшать становилось все сложнее. В итоге свой лучший результат Випс показал за пять минут до клетчатого флага и перебить его уже никто не смог.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Юри Випс
|Hitech Racing
|1'40.221
|2
|Аюму Иваса
|DAMS
|1'40.378
|0.157
|3
|Джек Дуэн
|Virtuosi Racing
|1'40.431
|0.210
|4
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|1'40.496
|0.275
|5
|Деннис Хаугер
|Prema Powerteam
|1'40.572
|0.351
|6
|Рой Ниссани
|DAMS
|1'40.621
|0.400
|7
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|1'40.862
|0.641
|8
|Джехан Дарувала
|Prema Powerteam
|1'40.886
|0.665
|9
|Маркус Армстронг
|Hitech Racing
|1'41.004
|0.783
|10
|Логан Сарджент
|Carlin
|1'41.062
|0.841
|11
|Давид Бекманн
|Charouz Racing System
|1'41.129
|0.908
|12
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|1'41.131
|0.910
|13
|Клемент Новалак
|MP Motorsport
|1'41.173
|0.952
|14
|Лайам Лоусон
|Carlin
|1'41.199
|0.978
|15
|Энцо Фиттипальди
|Charouz Racing System
|1'41.235
|1.014
|16
|Фредерик Вести
|ART Grand Prix
|1'41.434
|1.213
|17
|Джейк Хьюз
|Van Amersfoort Racing
|1'41.520
|1.299
|18
|Amaury Cordeel
|Van Amersfoort Racing
|1'41.592
|1.371
|19
|Рихард Версхор
|Trident
|1'42.144
|1.923
|20
|Калан Уильямс
|Trident
|1'42.498
|2.277
|21
|Оливер Калдуэлл
|Campos Racing
|1'42.954
|2.733
|22
|Марино Сато
|Virtuosi Racing
|1'43.311
|3.090
|Полные результаты
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