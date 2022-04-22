Випс стал обладателем поула Ф2 в Имоле, обыграв Ивасу на 0,1 секунды

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Эстонский гонщик Юри Випс стал победителем квалификации Формулы 2 в Имоле. Он лидировал в протоколе почти всю сессию, а если кому и уступал, то моментально улучшал и отбирал лучшее время круга. Это его первый поул в карьере в Ф2.

На вторую позицию под самый конец пробился дебютант чемпионата Аюму Иваса. Третьим стал еще один дебютант, Джейк Дуэн. Напомним, что в таком порядке пилоты стартуют в воскресной гонке, а субботнюю начнут с реверсивной решетки первых десяти позиций.

В квалификации не сумел показать должной скорости лидер общего зачета Фелипе Другович. Он смог стать только 12-м, и соответственно так стартует в обеих гонках.

Из-за дождя и многочисленных красных флагов в предшествующей квалификации Формулы 1 старт сессии задержали. Заезды проходили на влажной трассе в условиях небольшого дождя, пилоты использовали дождевую резину.

Это не спасло некоторых гонщиков от вылетов. Так, на восьмой минуте сессии в стене оказался Оливер Калдуэлл, после чего заезды на некоторое время остановили.

Когда она возобновилась, перед участниками возникла другая проблема. Трасса стала немного подсыхать, но вместе с тем и остывать, так что улучшать становилось все сложнее. В итоге свой лучший результат Випс показал за пять минут до клетчатого флага и перебить его уже никто не смог.