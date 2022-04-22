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Формула 2 / Имола Отчет о квалификации

Випс стал обладателем поула Ф2 в Имоле, обыграв Ивасу на 0,1 секунды

Лидер чемпионата Фелипе Другович стартует в обеих гонках только 12-м

Випс стал обладателем поула Ф2 в Имоле, обыграв Ивасу на 0,1 секунды
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Эстонский гонщик Юри Випс стал победителем квалификации Формулы 2 в Имоле. Он лидировал в протоколе почти всю сессию, а если кому и уступал, то моментально улучшал и отбирал лучшее время круга. Это его первый поул в карьере в Ф2.

На вторую позицию под самый конец пробился дебютант чемпионата Аюму Иваса. Третьим стал еще один дебютант, Джейк Дуэн. Напомним, что в таком порядке пилоты стартуют в воскресной гонке, а субботнюю начнут с реверсивной решетки первых десяти позиций.

В квалификации не сумел показать должной скорости лидер общего зачета Фелипе Другович. Он смог стать только 12-м, и соответственно так стартует в обеих гонках.

Из-за дождя и многочисленных красных флагов в предшествующей квалификации Формулы 1 старт сессии задержали. Заезды проходили на влажной трассе в условиях небольшого дождя, пилоты использовали дождевую резину.

Это не спасло некоторых гонщиков от вылетов. Так, на восьмой минуте сессии в стене оказался Оливер Калдуэлл, после чего заезды на некоторое время остановили.

Когда она возобновилась, перед участниками возникла другая проблема. Трасса стала немного подсыхать, но вместе с тем и остывать, так что улучшать становилось все сложнее. В итоге свой лучший результат Випс показал за пять минут до клетчатого флага и перебить его уже никто не смог.

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 1'40.221  
2 Japan Аюму Иваса France DAMS 1'40.378 0.157
3 Australia Джек Дуэн Virtuosi Racing 1'40.431 0.210
4 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 1'40.496 0.275
5 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 1'40.572 0.351
6 Israel Рой Ниссани France DAMS 1'40.621 0.400
7 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 1'40.862 0.641
8 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 1'40.886 0.665
9 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 1'41.004 0.783
10 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 1'41.062 0.841
11 Germany Давид Бекманн Czech Republic Charouz Racing System 1'41.129 0.908
12 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 1'41.131 0.910
13 Switzerland Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 1'41.173 0.952
14 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 1'41.199 0.978
15 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 1'41.235 1.014
16 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 1'41.434 1.213
17 United Kingdom Джейк Хьюз Van Amersfoort Racing 1'41.520 1.299
18 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1'41.592 1.371
19 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 1'42.144 1.923
20 Australia Калан Уильямс Italy Trident 1'42.498 2.277
21 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 1'42.954 2.733
22 Japan Марино Сато Virtuosi Racing 1'43.311 3.090
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