Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
04 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
WRC
R
WRC
Ралли Монца
03 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Дакар
R
Дакар
Дакар
03 янв.
Следующее событие через
29 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Сантьяго
16 янв.
Следующее событие через
42 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Сантьяго II
17 янв.
Следующее событие через
43 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 2 / Бахрейн II / Самое интересное

Видео: Шумахер и Ниссани сталкиваются в квалификации Формулы 2

Поделились
Комментарии
Видео: Шумахер и Ниссани сталкиваются в квалификации Формулы 2
Автор:
, Главный редактор

Эта авария вполне может серьезно осложнить немецкому пилоту борьбу за титул

Столкновение с участием Мика Шумахера и Роя Ниссани стало самым ярким эпизодом квалификации этапа Формулы 2, который в эти выходные проходит на трассе в Бахрейне.

Инцидент произошел в самом конце сессии. Немецкий пилот решил обогнать израильтянина на подходе к последнему повороту, но при смещении на грязную часть трассы не удержал автомобиль под контролем и зацепил болид соперника. Тот выехал левыми колесами за пределы трассы, тоже ушел в скольжение – и нанес по автомобилю Шумахера ответный удар.

Если встроенный контент не отображается – обновите, пожалуйста, страницу.

 

Немец начинал соответствующий круг как быстрый, но к моменту обгона Ниссани уже было ясно, что прямо сейчас улучшить свой результат у Шумахера не получится – и пилот явно собирался уйти на еще один быстрый круг. Ниссани в этот момент был на медленном круге – однако также хотел уйти на быстрый, для чего требовалось пройти по идеальной траектории последний поворот.

В результате сражающийся за титул Шумахер начнет первую гонку уик-энда только с 18-й позиции. Его главный конкурент Каллум Илотт разместится на 9 мест выше.

Читайте также:

Цунода завоевал финальный поул сезона Ф2, Шумахер попал в аварию

Предыдущая новость

Цунода завоевал финальный поул сезона Ф2, Шумахер попал в аварию
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Бахрейн II
Пилоты Рой Ниссани , Мик Шумахер
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Цунода завоевал финальный поул сезона Ф2, Шумахер попал в аварию
Формула 2 Формула 2 / Отчет о квалификации

Цунода завоевал финальный поул сезона Ф2, Шумахер попал в аварию

Расселл наставил синяков, а Боттас сломал днище. Как пилоты Mercedes провели пятницу
Формула 1 Формула 1 / Новость

Расселл наставил синяков, а Боттас сломал днище. Как пилоты Mercedes провели пятницу

Расселл стал лучшим и во второй тренировке в Сахире. У обоих пилотов Ferrari возникли проблемы
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тренировке

Расселл стал лучшим и во второй тренировке в Сахире. У обоих пилотов Ferrari возникли проблемы

Не только ожоги. Грожан рассказал о полученных в аварии травмах
Формула 1 Формула 1 / Новость

Не только ожоги. Грожан рассказал о полученных в аварии травмах

«Чувствует себя не очень». Вольф о состоянии Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Чувствует себя не очень». Вольф о состоянии Хэмилтона

Бывший инженер Шумахера: Михаэль платил нам из своего кармана
Формула 1 Формула 1 / Ностальгия

Бывший инженер Шумахера: Михаэль платил нам из своего кармана

Леклер: Бьюсь об заклад, Расселл выиграет
Формула 1 Формула 1 / Новость

Леклер: Бьюсь об заклад, Расселл выиграет

Хорнер о вариантах для Элбона: Или в Red Bull, или посидит на лавке
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер о вариантах для Элбона: Или в Red Bull, или посидит на лавке

Самое важное:

Видео: Шумахер и Ниссани сталкиваются в квалификации Формулы 2
F2 Формула 2 / Самое интересное

Видео: Шумахер и Ниссани сталкиваются в квалификации Формулы 2

Цунода завоевал финальный поул сезона Ф2, Шумахер попал в аварию
F2 Формула 2 / Отчет о квалификации

Цунода завоевал финальный поул сезона Ф2, Шумахер попал в аварию

Мазепин написал на шлеме 13 имен. Так пилот поблагодарил команду за удачный сезон
F2 Формула 2 / Новость

Мазепин написал на шлеме 13 имен. Так пилот поблагодарил команду за удачный сезон

Новый формат Формулы 2: два спринта за день, два типа реверсивных решеток
F2 Формула 2 / Новость

Новый формат Формулы 2: два спринта за день, два типа реверсивных решеток

Самое читаемое

1
Формула 2

Цунода завоевал финальный поул сезона Ф2, Шумахер попал в аварию

2
Формула 1

Расселл наставил синяков, а Боттас сломал днище. Как пилоты Mercedes провели пятницу

3
Формула 1

Расселл стал лучшим и во второй тренировке в Сахире. У обоих пилотов Ferrari возникли проблемы

4
Формула 1

Не только ожоги. Грожан рассказал о полученных в аварии травмах

5
Формула 1

«Чувствует себя не очень». Вольф о состоянии Хэмилтона

Самое важное:

Видео: Шумахер и Ниссани сталкиваются в квалификации Формулы 2
F2

Видео: Шумахер и Ниссани сталкиваются в квалификации Формулы 2

Цунода завоевал финальный поул сезона Ф2, Шумахер попал в аварию
F2

Цунода завоевал финальный поул сезона Ф2, Шумахер попал в аварию

Мазепин написал на шлеме 13 имен. Так пилот поблагодарил команду за удачный сезон
F2

Мазепин написал на шлеме 13 имен. Так пилот поблагодарил команду за удачный сезон

Новый формат Формулы 2: два спринта за день, два типа реверсивных решеток
F2

Новый формат Формулы 2: два спринта за день, два типа реверсивных решеток

Режим Мазепина: как сын миллиардера дрался на трассе, провалил сезон и попал в Ф1
F2

Режим Мазепина: как сын миллиардера дрался на трассе, провалил сезон и попал в Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.