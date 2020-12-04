Видео: Шумахер и Ниссани сталкиваются в квалификации Формулы 2

Столкновение с участием Мика Шумахера и Роя Ниссани стало самым ярким эпизодом квалификации этапа Формулы 2, который в эти выходные проходит на трассе в Бахрейне.

Инцидент произошел в самом конце сессии. Немецкий пилот решил обогнать израильтянина на подходе к последнему повороту, но при смещении на грязную часть трассы не удержал автомобиль под контролем и зацепил болид соперника. Тот выехал левыми колесами за пределы трассы, тоже ушел в скольжение – и нанес по автомобилю Шумахера ответный удар.

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Немец начинал соответствующий круг как быстрый, но к моменту обгона Ниссани уже было ясно, что прямо сейчас улучшить свой результат у Шумахера не получится – и пилот явно собирался уйти на еще один быстрый круг. Ниссани в этот момент был на медленном круге – однако также хотел уйти на быстрый, для чего требовалось пройти по идеальной траектории последний поворот.

В результате сражающийся за титул Шумахер начнет первую гонку уик-энда только с 18-й позиции. Его главный конкурент Каллум Илотт разместится на 9 мест выше.