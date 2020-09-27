Видео: закончившаяся пожаром авария Формулы 2 в Сочи
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Лука Гьотто и Джек Эйткен не пострадали
Воскресная гонка Формулы 2 в Сочи была прекращена после серьезной аварии Джека Эйткена и Луки Гьотто.
Пилоты боролись за четвертую позицию. Сначала Гьотто опередил соперника, затем Эйткен контратаковал, а в итоге гонщики бок о бок вошли в третий поворот, где между ними произошел контакт.
После контакта оба болида потеряли управление и врезались в отбойник. К счастью, оба пилота не пострадали и смогли быстро покинуть машины. Болид Гьотто в этот момент уже дымился, а вскоре на нем вспыхнуло пламя.
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Видео: закончившаяся пожаром авария Формулы 2 в Сочи
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