Видео: закончившаяся пожаром авария Формулы 2 в Сочи

Воскресная гонка Формулы 2 в Сочи была прекращена после серьезной аварии Джека Эйткена и Луки Гьотто.

Пилоты боролись за четвертую позицию. Сначала Гьотто опередил соперника, затем Эйткен контратаковал, а в итоге гонщики бок о бок вошли в третий поворот, где между ними произошел контакт.

После контакта оба болида потеряли управление и врезались в отбойник. К счастью, оба пилота не пострадали и смогли быстро покинуть машины. Болид Гьотто в этот момент уже дымился, а вскоре на нем вспыхнуло пламя.