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Формула 2 / Сочи / Новость

Видео: закончившаяся пожаром авария Формулы 2 в Сочи

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Видео: закончившаяся пожаром авария Формулы 2 в Сочи

Лука Гьотто и Джек Эйткен не пострадали

Воскресная гонка Формулы 2 в Сочи была прекращена после серьезной аварии Джека Эйткена и Луки Гьотто.

Пилоты боролись за четвертую позицию. Сначала Гьотто опередил соперника, затем Эйткен контратаковал, а в итоге гонщики бок о бок вошли в третий поворот, где между ними произошел контакт.

 

После контакта оба болида потеряли управление и врезались в отбойник. К счастью, оба пилота не пострадали и смогли быстро покинуть машины. Болид Гьотто в этот момент уже дымился, а вскоре на нем вспыхнуло пламя.

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