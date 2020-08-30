Видео: Авария, подарившая Шварцману победу в гонке Ф2

Роберт Шварцман одержал победу в воскресной гонке Формулы 2 не без помощи Роя Ниссани и Дэна Тиктума – израильтянин и британец стартовали с первой и третьей позиции соответственно, но их спор за лидерство достаточно быстро привел к столкновению.

В самом начале заезда из лидирующей группы выпал стартовавший вторым Гуаньюй Чжоу, что вывело Тиктума и Шварцмана на второе и третье место соответственно. Россиянин, по его собственным словам, решил не форсировать события и понаблюдать за тем, как будет меняться состояние шин – а вот британец сразу же начал предпринимать атаки на позиции лидера. В какой-то момент Тиктуму даже удалось выйти вперед, но Ниссани оперативно провел контратаку и сохранил первое место.

Вскоре после этого на трассу выехал автомобиль безопасности – понадобилось эвакуировать болид Каллума Илотта, которого выбил с трассы Юки Цунода. Борьба возобновилась на четвертом круге – и почти сразу же Тиктум предпринял атаку по внешнему радиусу в повороте Ле Комб.

Ниссани, как нетрудно догадаться, после инцидента сошел с трассы – Тиктум же поначалу лишь выпустил вперед Шварцмана и сохранил за собой второе место. Однако болид британца был подтвержден, и за оставшиеся 14 кругов Тиктум откатился на 10-е место.

Читайте также: Положение в общем зачете Формулы 2 после Спа

Победа, одержаннная в итоге Шварцманом, вернула россиянина на первую позицию общего зачета. Преимущество Шварцмана над ближайшим преследователем, которым является Илотт, сейчас составляет 10 очков.