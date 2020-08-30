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Формула 2 / Спа / Самое интересное

Видео: Авария, подарившая Шварцману победу в гонке Ф2

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Видео: Авария, подарившая Шварцману победу в гонке Ф2
Автор:
, Главный редактор

Борьба за лидерство между Роем Ниссани и Дэном Тиктумом продолжалась недолго и порадовала прежде всего российских болельщиков

Роберт Шварцман одержал победу в воскресной гонке Формулы 2 не без помощи Роя Ниссани и Дэна Тиктума – израильтянин и британец стартовали с первой и третьей позиции соответственно, но их спор за лидерство достаточно быстро привел к столкновению. 

В самом начале заезда из лидирующей группы выпал стартовавший вторым Гуаньюй Чжоу, что вывело Тиктума и Шварцмана на второе и третье место соответственно. Россиянин, по его собственным словам, решил не форсировать события и понаблюдать за тем, как будет меняться состояние шин – а вот британец сразу же начал предпринимать атаки на позиции лидера. В какой-то момент Тиктуму даже удалось выйти вперед, но Ниссани оперативно провел контратаку и сохранил первое место.

Вскоре после этого на трассу выехал автомобиль безопасности – понадобилось эвакуировать болид Каллума Илотта, которого выбил с трассы Юки Цунода. Борьба возобновилась на четвертом круге – и почти сразу же Тиктум предпринял атаку по внешнему радиусу в повороте Ле Комб.

 

Ниссани, как нетрудно догадаться, после инцидента сошел с трассы – Тиктум же поначалу лишь выпустил вперед Шварцмана и сохранил за собой второе место. Однако болид британца был подтвержден, и за оставшиеся 14 кругов Тиктум откатился на 10-е место.

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Победа, одержаннная в итоге Шварцманом, вернула россиянина на первую позицию общего зачета. Преимущество Шварцмана над ближайшим преследователем, которым является Илотт, сейчас составляет 10 очков.

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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Спа
Сессия Вторая гонка
Пилоты Рой Ниссани , Роберт Шварцман , Даниэль Тиктум
Автор Кирилл Качнов

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