Видео: Авария, подарившая Шварцману победу в гонке Ф2
Борьба за лидерство между Роем Ниссани и Дэном Тиктумом продолжалась недолго и порадовала прежде всего российских болельщиков
Роберт Шварцман одержал победу в воскресной гонке Формулы 2 не без помощи Роя Ниссани и Дэна Тиктума – израильтянин и британец стартовали с первой и третьей позиции соответственно, но их спор за лидерство достаточно быстро привел к столкновению.
В самом начале заезда из лидирующей группы выпал стартовавший вторым Гуаньюй Чжоу, что вывело Тиктума и Шварцмана на второе и третье место соответственно. Россиянин, по его собственным словам, решил не форсировать события и понаблюдать за тем, как будет меняться состояние шин – а вот британец сразу же начал предпринимать атаки на позиции лидера. В какой-то момент Тиктуму даже удалось выйти вперед, но Ниссани оперативно провел контратаку и сохранил первое место.
Вскоре после этого на трассу выехал автомобиль безопасности – понадобилось эвакуировать болид Каллума Илотта, которого выбил с трассы Юки Цунода. Борьба возобновилась на четвертом круге – и почти сразу же Тиктум предпринял атаку по внешнему радиусу в повороте Ле Комб.
Ниссани, как нетрудно догадаться, после инцидента сошел с трассы – Тиктум же поначалу лишь выпустил вперед Шварцмана и сохранил за собой второе место. Однако болид британца был подтвержден, и за оставшиеся 14 кругов Тиктум откатился на 10-е место.
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Победа, одержаннная в итоге Шварцманом, вернула россиянина на первую позицию общего зачета. Преимущество Шварцмана над ближайшим преследователем, которым является Илотт, сейчас составляет 10 очков.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Спа
|Сессия
|Вторая гонка
|Пилоты
|Рой Ниссани , Роберт Шварцман , Даниэль Тиктум
|Автор
|Кирилл Качнов