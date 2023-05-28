Вести выиграл воскресную гонку Ф2 в Монако после красных флагов
Протеже Mercedes стартовал с поула и всю дистанцию оставался в лидерах – ему не помешала даже серьезная авария Джека Дуэна, из-за которой пришлось на время остановить гонку
Победа стала для Фредерика Вести второй в сезоне. Датский гонщик Prema Racing выиграл старт, после чего начал неумолимо уезжать от преследователей.
Больбу пришлось на 20 минут остановить после аварии и пожара машины Джека Дуэна в третьем повороте – но это не помогло соперникам Вести. Он во второй раз продемонстрировал, что быстрее всех в княжестве.
Подиум дополнили Тео Пуршер и Зейн Мэлони, однако первый из них еще может лишиться результата – судьи разбирают нарушение его команды ART на пит-лейне.
Стоит также отметить Романа Станека – чех стартовал 22-м, но смог сменить шины в момент красных флагов, благодаря чему финишировал пятым. Деннис Хаугер аналогичным образом подняля с 17-й строчки до пятой.
Виктор Мартен, занимавший в гонке вторую позицию, получил штрафной проезд по пит-лейну за слишком высокую скорость под желтыми флагами и откатился на восьмое место.
Субботний победитель Аюму Иваса заработал всего одно очко и после одного дня на первой строчке общего зачета вновь уступил ее. У японца только 69 очков, и он вновь заметно уступает Вести (89) с Пуршером (84).
Сезон Ф2 продолжится через неделю в Барселоне.
Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Монако (27 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Фредерик Вести
|Prema Powerteam
|1:20'02.426
|2
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|1:20'04.930
|2.504
|3
|Зейн Мэлони
|Rodin Carlin
|1:20'17.979
|15.553
|4
|Рихард Версхор
|Van Amersfoort Racing
|1:20'24.049
|21.623
|5
|Деннис Хаугер
|MP Motorsport
|1:20'24.790
|22.364
|6
|Куш Майни
|Campos Racing
|1:20'27.743
|25.317
|7
|Роман Станек
|Trident
|1:20'29.794
|27.368
|8
|Виктор Мартен
|ART Grand Prix
|1:20'30.079
|27.653
|9
|Джек Кроуфорд
|Hitech Pulse-Eight
|1:20'44.510
|42.084
|10
|Аюму Иваса
|DAMS
|1:20'46.798
|44.372
|11
|Оливер Бирман
|Prema Powerteam
|1:20'47.679
|45.253
|12
|Исак Хаджар
|Hitech Pulse-Eight
|1:20'48.475
|46.049
|13
|Джехан Дарувала
|MP Motorsport
|1:20'56.985
|54.559
|14
|Хуан Мануэль Корреа
|Van Amersfoort Racing
|1:21'00.068
|57.642
|15
|Рой Ниссани
|PHM Racing by Charouz
|1:21'14.478
|1'12.052
|16
|Брэд Бенавидес
|PHM Racing by Charouz
|1:21'14.836
|1'12.410
|17
|Клемент Новалак
|Trident
|1:21'15.268
|1'12.842
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|8 laps
|Джек Дуэн
|Invicta Virtuosi Racing
|18 laps
|Амори Кордил
|Invicta Virtuosi Racing
|18 laps
|Энцо Фиттипальди
|Rodin Carlin
|22 laps
|Артур Леклер
|DAMS
|32 laps
Габриэле Мини, Hitech Pulse-Eight
Фото: Formula Motorsport Ltd
В Формуле 3 побед добились Пепе Марти (Campos) и Габриэле Мини (Hitech) – оба стартовали с поула лидировали от старта до финиша.
Лидер сезона Габриэль Бортолето финишировал шестым в субботу и пятым в воскресенье утром, но удержался во главе таблицы – преимущество бразильца из Trident над Мини теперь составляет 17 очков.
Россиянин Никита Бедрин провел на незнакомой трассе свой сильнейший уик-энд в сезоне: в квалификации он стал 14-м, первую гонку закончил 15-м, а вторую – 12-м.
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