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Вести выиграл воскресную гонку Ф2 в Монако после красных флагов

Протеже Mercedes стартовал с поула и всю дистанцию оставался в лидерах – ему не помешала даже серьезная авария Джека Дуэна, из-за которой пришлось на время остановить гонку

Меган Уайт
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Лидирует Фредерик Вести, Prema Racing

Победа стала для Фредерика Вести второй в сезоне. Датский гонщик Prema Racing выиграл старт, после чего начал неумолимо уезжать от преследователей. 

Больбу пришлось на 20 минут остановить после аварии и пожара машины Джека Дуэна в третьем повороте – но это не помогло соперникам Вести. Он во второй раз продемонстрировал, что быстрее всех в княжестве. 

Подиум дополнили Тео Пуршер и Зейн Мэлони, однако первый из них еще может лишиться результата – судьи разбирают нарушение его команды ART на пит-лейне. 

Стоит также отметить Романа Станека – чех стартовал 22-м, но смог сменить шины в момент красных флагов, благодаря чему финишировал пятым. Деннис Хаугер аналогичным образом подняля с 17-й строчки до пятой.  

Виктор Мартен, занимавший в гонке вторую позицию, получил штрафной проезд по пит-лейну за слишком высокую скорость под желтыми флагами и откатился на восьмое место.

Субботний победитель Аюму Иваса заработал всего одно очко и после одного дня на первой строчке общего зачета вновь уступил ее. У японца только 69 очков, и он вновь заметно уступает Вести (89) с Пуршером (84).

Сезон Ф2 продолжится через неделю в Барселоне.  

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Монако (27 кругов)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Denmark Фредерик Вести Italy Prema Powerteam 1:20'02.426  
2 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 1:20'04.930 2.504
3 Barbados Зейн Мэлони Rodin Carlin 1:20'17.979 15.553
4 Netherlands Рихард Версхор Netherlands Van Amersfoort Racing 1:20'24.049 21.623
5 Norway Деннис Хаугер Netherlands MP Motorsport 1:20'24.790 22.364
6 India Куш Майни Spain Campos Racing 1:20'27.743 25.317
7 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 1:20'29.794 27.368
8 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 1:20'30.079 27.653
9 United States Джек Кроуфорд Hitech Pulse-Eight 1:20'44.510 42.084
10 Japan Аюму Иваса France DAMS 1:20'46.798 44.372
11 United Kingdom Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 1:20'47.679 45.253
12 France Исак Хаджар Hitech Pulse-Eight 1:20'48.475 46.049
13 India Джехан Дарувала Netherlands MP Motorsport 1:20'56.985 54.559
14 United States Хуан Мануэль Корреа Netherlands Van Amersfoort Racing 1:21'00.068 57.642
15 Israel Рой Ниссани PHM Racing by Charouz 1:21'14.478 1'12.052
16 United States Брэд Бенавидес PHM Racing by Charouz 1:21'14.836 1'12.410
17 France Клемент Новалак Italy Trident 1:21'15.268 1'12.842
  Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 8 laps  
  Australia Джек Дуэн Invicta Virtuosi Racing 18 laps  
  Belgium Амори Кордил Invicta Virtuosi Racing 18 laps  
  Brazil Энцо Фиттипальди Rodin Carlin 22 laps  
  Monaco Артур Леклер France DAMS 32 laps  

Полные результаты            
Габриэле Мини, Hitech Pulse-Eight

Габриэле Мини, Hitech Pulse-Eight

Фото: Formula Motorsport Ltd

В Формуле 3 побед добились Пепе Марти (Campos) и Габриэле Мини (Hitech) – оба стартовали с поула лидировали от старта до финиша. 

Лидер сезона Габриэль Бортолето финишировал шестым в субботу и пятым в воскресенье утром, но удержался во главе таблицы – преимущество бразильца из Trident над Мини теперь составляет 17 очков. 

Россиянин Никита Бедрин провел на незнакомой трассе свой сильнейший уик-энд в сезоне: в квалификации он стал 14-м, первую гонку закончил 15-м, а вторую – 12-м. 

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