Вести выиграл воскресную гонку Ф2 в Монако после красных флагов

Победа стала для Фредерика Вести второй в сезоне. Датский гонщик Prema Racing выиграл старт, после чего начал неумолимо уезжать от преследователей.

Больбу пришлось на 20 минут остановить после аварии и пожара машины Джека Дуэна в третьем повороте – но это не помогло соперникам Вести. Он во второй раз продемонстрировал, что быстрее всех в княжестве.

Подиум дополнили Тео Пуршер и Зейн Мэлони, однако первый из них еще может лишиться результата – судьи разбирают нарушение его команды ART на пит-лейне.

Стоит также отметить Романа Станека – чех стартовал 22-м, но смог сменить шины в момент красных флагов, благодаря чему финишировал пятым. Деннис Хаугер аналогичным образом подняля с 17-й строчки до пятой.

Виктор Мартен, занимавший в гонке вторую позицию, получил штрафной проезд по пит-лейну за слишком высокую скорость под желтыми флагами и откатился на восьмое место.

Субботний победитель Аюму Иваса заработал всего одно очко и после одного дня на первой строчке общего зачета вновь уступил ее. У японца только 69 очков, и он вновь заметно уступает Вести (89) с Пуршером (84).

Сезон Ф2 продолжится через неделю в Барселоне.

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Монако (27 кругов)