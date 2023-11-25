Вести выиграл спринт Ф2 в Абу-Даби. Судьбу титула теперь решит финальная гонка

После паузы почти в три месяца в этот уик-энд возобновился сезон Формулы 2 – в последний раз его участники соревновались еще в начале сентября в Монце. Титул в финале предстоит разыграть Тео Пуршеру и Фредерику Вести – примечательно, что оба по ходу уик-энда участвовали в первой тренировке Ф1.

Квалификацию оба претендента откровенно провалили – Пуршер и вовсе остался 14-м, а Вести хотя бы показал девятое время, что позволило ему стартовать с первого ряда реверсивной решетки в субботнем спринте.

Гонщик Prema использовал свой шанс на все 100 процентов – хоть поначалу он и откатился на четвертое место, затем смог поочередно опередить Рихарда Версхора, Исака Хаджара и обладателя поула Энцо Фиттипальди. На финише преимущество датчанина составило почти четыре секунды. Кроме того, именно он получил бонус за лучшее время круга.

Photo by: Formula Motorsport Ltd Theo Pourchaire, ART Grand Prix

Все что смог Пуршер – заработать два очка за седьмое место. Вдобавок, его еще ждет разбирательство с судьями за нарушение процедуры тренировки старта перед гонкой.

Подиум гонки в итоге дополнили Фиттипальди и Версхор

Единственным происшествием за 23 круга дистанции стал разворот в дебюте Хуана-Мануэля Корреа, а Виктору Мартену, с которым у того был контакт, пришлось заменить переднее крыло.

В решающей воскресной гонке Фредерику Вести необходимо прорываться с девятого места на подиум, чтобы сохранить хотя бы математическую возможность завоевать титул, тогда как Тео Пуршеру финиш в четверке гарантирует чемпионское звание при любом исходе гонки.

Результаты субботней гонки Ф2 в Абу-Даби