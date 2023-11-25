Вести выиграл спринт Ф2 в Абу-Даби. Судьбу титула теперь решит финальная гонка
Протеже Mercedes выжал максимум из субботней гонки, сократив отставание от лидера сезона Тео Пуршера с 25 до 16 очков
После паузы почти в три месяца в этот уик-энд возобновился сезон Формулы 2 – в последний раз его участники соревновались еще в начале сентября в Монце. Титул в финале предстоит разыграть Тео Пуршеру и Фредерику Вести – примечательно, что оба по ходу уик-энда участвовали в первой тренировке Ф1.
Квалификацию оба претендента откровенно провалили – Пуршер и вовсе остался 14-м, а Вести хотя бы показал девятое время, что позволило ему стартовать с первого ряда реверсивной решетки в субботнем спринте.
Гонщик Prema использовал свой шанс на все 100 процентов – хоть поначалу он и откатился на четвертое место, затем смог поочередно опередить Рихарда Версхора, Исака Хаджара и обладателя поула Энцо Фиттипальди. На финише преимущество датчанина составило почти четыре секунды. Кроме того, именно он получил бонус за лучшее время круга.
Photo by: Formula Motorsport Ltd
Theo Pourchaire, ART Grand Prix
Все что смог Пуршер – заработать два очка за седьмое место. Вдобавок, его еще ждет разбирательство с судьями за нарушение процедуры тренировки старта перед гонкой.
Подиум гонки в итоге дополнили Фиттипальди и Версхор
Единственным происшествием за 23 круга дистанции стал разворот в дебюте Хуана-Мануэля Корреа, а Виктору Мартену, с которым у того был контакт, пришлось заменить переднее крыло.
В решающей воскресной гонке Фредерику Вести необходимо прорываться с девятого места на подиум, чтобы сохранить хотя бы математическую возможность завоевать титул, тогда как Тео Пуршеру финиш в четверке гарантирует чемпионское звание при любом исходе гонки.
Результаты субботней гонки Ф2 в Абу-Даби
|Поз.
|Гонщик / Команда
|Время / Отст
|1
|Фредерик ВестиPrema Powerteam
|42'24.624
|2
|Энцо ФиттипальдиRodin Carlin
|
+3.893
|3
|Рихард ВерсхорVan Amersfoort Racing
|
+6.310
|4
|Деннис ХаугерMP Motorsport
|
+13.682
|5
|Исак ХаджерHitech Pulse-Eight
|
+14.440
|6
|Джек ДуэнInvicta Virtuosi Racing
|
+14.713
|7
|Тео ПуршерART Grand Prix
|
+15.228
|8
|Аюму ИвасаDAMS
|
+16.508
|9
|Зейн МэлониRodin Carlin
|
+17.573
|10
|Оливер БирманPrema Powerteam
|
+19.810
|11
|Куш МайнсCampos Racing
|
+21.720
|12
|Роман СтанекTrident
|
+22.690
|13
|Джек КроуфордHitech Pulse-Eight
|
+26.673
|14
|Рой НиссаниPHM Racing by Charouz
|
+27.309
|15
|Джош МэйсонPHM Racing by Charouz
|
+33.640
|16
|
Пауль Арон
Trident
|
+37.040
|17
|Амори КордельInvicta Virtuosi Racing
|
+37.842
|18
|Ральф БошунгCampos Racing
|
+41.833
|19
|Франко КолапинтоMP Motorsport
|
+43.806
|20
|Виктор МартенART Grand Prix
|
+47.128
|21
|Артур ЛеклерDAMS
|
+48.688
|Хуан-Мануэль КорреаVan Amersfoort Racing
|
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