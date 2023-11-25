Формула 2 Абу-Даби
Отчет о гонке

Вести выиграл спринт Ф2 в Абу-Даби. Судьбу титула теперь решит финальная гонка

Протеже Mercedes выжал максимум из субботней гонки, сократив отставание от лидера сезона Тео Пуршера с 25 до 16 очков

Автор Сэм Холл
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Фредерик Вести, PREMA Racing

После паузы почти в три месяца в этот уик-энд возобновился сезон Формулы 2 – в последний раз его участники соревновались еще в начале сентября в Монце. Титул в финале предстоит разыграть Тео Пуршеру и Фредерику Вести – примечательно, что оба по ходу  уик-энда участвовали в первой тренировке Ф1.

Квалификацию оба претендента откровенно провалили – Пуршер и вовсе остался 14-м, а Вести хотя бы показал девятое время, что позволило ему стартовать с первого ряда реверсивной решетки в субботнем спринте.

Гонщик Prema использовал свой шанс на все 100 процентов – хоть поначалу он и откатился на четвертое место, затем смог поочередно опередить Рихарда Версхора, Исака Хаджара и обладателя поула Энцо Фиттипальди. На финише преимущество датчанина составило почти четыре секунды. Кроме того, именно он получил бонус за лучшее время круга.

Theo Pourchaire, ART Grand Prix

Photo by: Formula Motorsport Ltd

Theo Pourchaire, ART Grand Prix

Все что смог Пуршер – заработать два очка за седьмое место. Вдобавок, его еще ждет разбирательство с судьями за нарушение процедуры тренировки старта перед гонкой. 

Подиум гонки в итоге дополнили Фиттипальди и Версхор

Единственным происшествием за 23 круга дистанции стал разворот в дебюте Хуана-Мануэля Корреа, а Виктору Мартену, с которым у того был контакт, пришлось заменить переднее крыло.

В решающей воскресной гонке Фредерику Вести необходимо прорываться с девятого места на подиум, чтобы сохранить хотя бы математическую возможность завоевать титул, тогда как Тео Пуршеру финиш в четверке гарантирует чемпионское звание при любом исходе гонки.

Результаты субботней гонки Ф2 в Абу-Даби

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст
1 Denmark Фредерик ВестиPrema Powerteam 42'24.624
2 Brazil Энцо ФиттипальдиRodin Carlin

+3.893

 
3 Netherlands Рихард ВерсхорVan Amersfoort Racing

+6.310

 
4 Norway Деннис ХаугерMP Motorsport

+13.682

 
5 France Исак ХаджерHitech Pulse-Eight

+14.440

 
6 Australia Джек ДуэнInvicta Virtuosi Racing

+14.713

 
7 France Тео ПуршерART Grand Prix

+15.228

 
8 Japan Аюму ИвасаDAMS

+16.508

 
9 Barbados Зейн МэлониRodin Carlin

+17.573

 
10 United Kingdom Оливер БирманPrema Powerteam

+19.810

 
11 India Куш МайнсCampos Racing

+21.720

 
12 Czech Republic Роман СтанекTrident

+22.690

 
13 United States Джек КроуфордHitech Pulse-Eight

+26.673

 
14 Israel Рой НиссаниPHM Racing by Charouz

+27.309

 
15 United Kingdom Джош МэйсонPHM Racing by Charouz

+33.640

 
16
Estonia Пауль Арон 
Trident

+37.040

 
17 Belgium Амори КордельInvicta Virtuosi Racing

+37.842

 
18 Switzerland Ральф БошунгCampos Racing

+41.833

 
19 Argentina Франко КолапинтоMP Motorsport

+43.806

 
20 France Виктор МартенART Grand Prix

+47.128

 
21 Monaco Артур ЛеклерDAMS

+48.688

 
  United States Хуан-Мануэль КорреаVan Amersfoort Racing

 
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