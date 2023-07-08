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Формула 2 / Сильверстоун Отчет о гонке

Вести выиграл дождевую субботнюю гонку Ф2 в Сильверстоуне

Датский гонщик Prema стал сильнейшим четвертый раз в сезоне, его главный соперник в общем зачете Тео Пуршер финишировал вторым.

Меган Уайт
Автор:
Фредерик Вести, PREMA Racing

Фредерик Вести стартовал с реверсивного поула и ни разу за 19 кругов не дал повода усомниться в своем преимуществе. Несмотря на сложные погодные условия, он финишировал на 13 секунд раньше ближайшего соперника. 

Тео Пуршер стал лучшим из остальных после старта с третьей позиции, а вот для Джека Дуэна путь к нижней ступеньке подиума вышел непростым – австралиец на протяжении многих кругов вел отчаянную дуэль с Оливером Бирманом, которая завершилась для последнего выездом с трассы. 

Старт гонке дали за машиной безопасности – прямо перед стартом на Сильверстоун обрушился настоящий ливень. Однако даже на скользкой трассе гонщики почти не допускали ошибок – лишь в самом начале тройная авария привела с сходу Брэда Бенавидеса и отбросила далеко назад претендента на титул Аюму Ивасу (еще одним участником стал Клемент Новалак, которому присудили пять секунд штрафа).

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Сильверстоуне (19 кругов)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Denmark Фредерик Вести Italy Prema Powerteam 40'16.405  
2 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 40'29.837 13.432
3 Australia Джек Дуэн Invicta Virtuosi Racing 40'35.827 19.422
4 Brazil Энцо Фиттипальди Rodin Carlin 40'42.015 25.610
5 France Исак Хаджар Hitech Pulse-Eight 40'46.922 30.517
6 United Kingdom Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 40'47.268 30.863
7 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 40'47.750 31.345
8 Monaco Артур Леклер France DAMS 40'48.038 31.633
9 Israel Рой Ниссани PHM Racing by Charouz 40'48.857 32.452
10 Barbados Зейн Мэлони Rodin Carlin 40'54.959 38.554
11 India Джехан Дарувала Netherlands MP Motorsport 40'56.285 39.880
12 Norway Деннис Хаугер Netherlands MP Motorsport 40'56.656 40.251
13 India Куш Майни Spain Campos Racing 41'00.521 44.116
14 United States Джек Кроуфорд Hitech Pulse-Eight 41'01.111 44.706
15 Belgium Амори Кордил Invicta Virtuosi Racing 41'01.674 45.269
16 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 41'04.646 48.241
17 France Клемент Новалак Italy Trident 41'07.471 51.066
18 Netherlands Рихард Версхор Netherlands Van Amersfoort Racing 41'09.213 52.808
19 United States Хуан Мануэль Корреа Netherlands Van Amersfoort Racing 41'24.321 1'07.916
20 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 41'30.565 1'14.160
21 Japan Аюму Иваса France DAMS 41'35.659 1 Lap
  United States Брэд Бенавидес PHM Racing by Charouz    
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