Вести выиграл дождевую субботнюю гонку Ф2 в Сильверстоуне

Фредерик Вести стартовал с реверсивного поула и ни разу за 19 кругов не дал повода усомниться в своем преимуществе. Несмотря на сложные погодные условия, он финишировал на 13 секунд раньше ближайшего соперника.

Тео Пуршер стал лучшим из остальных после старта с третьей позиции, а вот для Джека Дуэна путь к нижней ступеньке подиума вышел непростым – австралиец на протяжении многих кругов вел отчаянную дуэль с Оливером Бирманом, которая завершилась для последнего выездом с трассы.

Старт гонке дали за машиной безопасности – прямо перед стартом на Сильверстоун обрушился настоящий ливень. Однако даже на скользкой трассе гонщики почти не допускали ошибок – лишь в самом начале тройная авария привела с сходу Брэда Бенавидеса и отбросила далеко назад претендента на титул Аюму Ивасу (еще одним участником стал Клемент Новалак, которому присудили пять секунд штрафа).

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Сильверстоуне (19 кругов)