Вести выиграл дождевую субботнюю гонку Ф2 в Сильверстоуне
Датский гонщик Prema стал сильнейшим четвертый раз в сезоне, его главный соперник в общем зачете Тео Пуршер финишировал вторым.
Фредерик Вести стартовал с реверсивного поула и ни разу за 19 кругов не дал повода усомниться в своем преимуществе. Несмотря на сложные погодные условия, он финишировал на 13 секунд раньше ближайшего соперника.
Тео Пуршер стал лучшим из остальных после старта с третьей позиции, а вот для Джека Дуэна путь к нижней ступеньке подиума вышел непростым – австралиец на протяжении многих кругов вел отчаянную дуэль с Оливером Бирманом, которая завершилась для последнего выездом с трассы.
Старт гонке дали за машиной безопасности – прямо перед стартом на Сильверстоун обрушился настоящий ливень. Однако даже на скользкой трассе гонщики почти не допускали ошибок – лишь в самом начале тройная авария привела с сходу Брэда Бенавидеса и отбросила далеко назад претендента на титул Аюму Ивасу (еще одним участником стал Клемент Новалак, которому присудили пять секунд штрафа).
Результаты субботней гонки Формулы 2 в Сильверстоуне (19 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Фредерик Вести
|Prema Powerteam
|40'16.405
|2
|Тео Пуршер
|ART Grand Prix
|40'29.837
|13.432
|3
|Джек Дуэн
|Invicta Virtuosi Racing
|40'35.827
|19.422
|4
|Энцо Фиттипальди
|Rodin Carlin
|40'42.015
|25.610
|5
|Исак Хаджар
|Hitech Pulse-Eight
|40'46.922
|30.517
|6
|Оливер Бирман
|Prema Powerteam
|40'47.268
|30.863
|7
|Виктор Мартен
|ART Grand Prix
|40'47.750
|31.345
|8
|Артур Леклер
|DAMS
|40'48.038
|31.633
|9
|Рой Ниссани
|PHM Racing by Charouz
|40'48.857
|32.452
|10
|Зейн Мэлони
|Rodin Carlin
|40'54.959
|38.554
|11
|Джехан Дарувала
|MP Motorsport
|40'56.285
|39.880
|12
|Деннис Хаугер
|MP Motorsport
|40'56.656
|40.251
|13
|Куш Майни
|Campos Racing
|41'00.521
|44.116
|14
|Джек Кроуфорд
|Hitech Pulse-Eight
|41'01.111
|44.706
|15
|Амори Кордил
|Invicta Virtuosi Racing
|41'01.674
|45.269
|16
|Роман Станек
|Trident
|41'04.646
|48.241
|17
|Клемент Новалак
|Trident
|41'07.471
|51.066
|18
|Рихард Версхор
|Van Amersfoort Racing
|41'09.213
|52.808
|19
|Хуан Мануэль Корреа
|Van Amersfoort Racing
|41'24.321
|1'07.916
|20
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|41'30.565
|1'14.160
|21
|Аюму Иваса
|DAMS
|41'35.659
|1 Lap
|Брэд Бенавидес
|PHM Racing by Charouz
|Полные результаты
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