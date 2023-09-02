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Формула 2 / Монца Отчет о гонке

Вести в пятый раз за сезон победил в Формуле 2

Датский протеже Mercedes выиграл субботнюю гонку в Монцу, благодаря чему сократил отставание в общем зачете от лидирующего Тео Пуршера

Меган Уайт
Автор:
Фредерик Вести, PREMA Racing

Фредерик Вести наилучшим образом использовал третье место реверсивной решетки: пока стартовавшие перед ним Рихард Версхор с Ральфом Бошунгом увлеклись борьбой друг с другом, он опередил обоих в первой «эске» и вышел в лидеры. 

После этого, несмотря на несколько выездов машины безопасности, никто всерьез не угрожал позициям пилота Prema, разве что Виктор Мартен из ART пробовал наседать на него в самом конце, но безуспешно. 

Призовую тройку замкнул Версхор, тогда как лидер общего зачета Тео Пуршер, победивший в квалификации и занимавший на субботней решетке десятое место, финишировал четвертым. 

Гонка оказалась небогатой на происшествия, которых обычно в Монце случается великое множество. До финиша не смогли добраться всего трое пилотов, в том числе и занимающий третье место в таблице Аюму Иваса. Японец из Red Bull Junior не заработал ни одного очка в четырех последних стартах и почти потерял шансы на титул. 

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Монце (21 круг)

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст.
1 DenmarkФРЕДЕРИК ВЕСТИPrema Powerteam 40'18.006
2 FranceВИКТОР МАРТЕНART Grand Prix +0.556
3 NetherlandsРИХАРД ВЕРСХОРVan Amersfoort Racing +0.996
4 FranceТЕО ПУРШЕРART Grand Prix +1.754
5 IndiaКУШ МАЙНИCampos Racing +3.939
6 United KingdomОЛИВЕР БИРМАНPrema Powerteam +6.372
7 MonacoАРТУР ЛЕКЛЕРDAMS +7.202
8 Czech RepublicРОМАН СТАНЕКTrident +8.709
9 AustraliaДЖЕК ДУЭНInvicta Virtuosi Racing +9.428
10 FranceКЛЕМЕНТ НОВАЛАКTrident +10.155
11 FranceИСАК ХАДЖАРHitech Pulse-Eight +10.539
12 NorwayДЕННИС ХАУГЕРMP Motorsport +10.728
13 United StatesДЖЕК КРОУФОРДHitech Pulse-Eight +11.181
14 BarbadosЗЕЙН МЭЛОНИRodin Carlin +11.477
15 BrazilЭНЦО ФИТТИПАЛЬДИRodin Carlin +13.819
16
Джошуа МейсонPHM Racing by Charouz
 +16.288
17 IndiaДЖЕХАН ДАРУВАЛАMP Motorsport +18.903
18 United StatesХУАН МАНУЭЛЬ КОРРЕАVan Amersfoort Racing +21.976
19 SwitzerlandРАЛЬФ БОШУНГCampos Racing +24.194
  JapanАЮМУ ИВАСАDAMS 9 кругов
  IsraelРОЙ НИССАНИPHM Racing by Charouz 10 кругов
  BelgiumАМОРИ КОРДЕЛЬInvicta Virtuosi Racing  
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