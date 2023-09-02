Вести в пятый раз за сезон победил в Формуле 2
Датский протеже Mercedes выиграл субботнюю гонку в Монцу, благодаря чему сократил отставание в общем зачете от лидирующего Тео Пуршера
Фредерик Вести наилучшим образом использовал третье место реверсивной решетки: пока стартовавшие перед ним Рихард Версхор с Ральфом Бошунгом увлеклись борьбой друг с другом, он опередил обоих в первой «эске» и вышел в лидеры.
После этого, несмотря на несколько выездов машины безопасности, никто всерьез не угрожал позициям пилота Prema, разве что Виктор Мартен из ART пробовал наседать на него в самом конце, но безуспешно.
Призовую тройку замкнул Версхор, тогда как лидер общего зачета Тео Пуршер, победивший в квалификации и занимавший на субботней решетке десятое место, финишировал четвертым.
Гонка оказалась небогатой на происшествия, которых обычно в Монце случается великое множество. До финиша не смогли добраться всего трое пилотов, в том числе и занимающий третье место в таблице Аюму Иваса. Японец из Red Bull Junior не заработал ни одного очка в четырех последних стартах и почти потерял шансы на титул.
Результаты субботней гонки Формулы 2 в Монце (21 круг)
|Поз.
|Гонщик / Команда
|Время / Отст.
|1
|ФРЕДЕРИК ВЕСТИPrema Powerteam
|40'18.006
|2
|ВИКТОР МАРТЕНART Grand Prix
|+0.556
|3
|РИХАРД ВЕРСХОРVan Amersfoort Racing
|+0.996
|4
|ТЕО ПУРШЕРART Grand Prix
|+1.754
|5
|КУШ МАЙНИCampos Racing
|+3.939
|6
|ОЛИВЕР БИРМАНPrema Powerteam
|+6.372
|7
|АРТУР ЛЕКЛЕРDAMS
|+7.202
|8
|РОМАН СТАНЕКTrident
|+8.709
|9
|ДЖЕК ДУЭНInvicta Virtuosi Racing
|+9.428
|10
|КЛЕМЕНТ НОВАЛАКTrident
|+10.155
|11
|ИСАК ХАДЖАРHitech Pulse-Eight
|+10.539
|12
|ДЕННИС ХАУГЕРMP Motorsport
|+10.728
|13
|ДЖЕК КРОУФОРДHitech Pulse-Eight
|+11.181
|14
|ЗЕЙН МЭЛОНИRodin Carlin
|+11.477
|15
|ЭНЦО ФИТТИПАЛЬДИRodin Carlin
|+13.819
|16
|
Джошуа МейсонPHM Racing by Charouz
|+16.288
|17
|ДЖЕХАН ДАРУВАЛАMP Motorsport
|+18.903
|18
|ХУАН МАНУЭЛЬ КОРРЕАVan Amersfoort Racing
|+21.976
|19
|РАЛЬФ БОШУНГCampos Racing
|+24.194
|АЮМУ ИВАСАDAMS
|9 кругов
|РОЙ НИССАНИPHM Racing by Charouz
|10 кругов
|АМОРИ КОРДЕЛЬInvicta Virtuosi Racing
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