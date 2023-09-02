Вести в пятый раз за сезон победил в Формуле 2

Фредерик Вести наилучшим образом использовал третье место реверсивной решетки: пока стартовавшие перед ним Рихард Версхор с Ральфом Бошунгом увлеклись борьбой друг с другом, он опередил обоих в первой «эске» и вышел в лидеры.

После этого, несмотря на несколько выездов машины безопасности, никто всерьез не угрожал позициям пилота Prema, разве что Виктор Мартен из ART пробовал наседать на него в самом конце, но безуспешно.

Призовую тройку замкнул Версхор, тогда как лидер общего зачета Тео Пуршер, победивший в квалификации и занимавший на субботней решетке десятое место, финишировал четвертым.

Гонка оказалась небогатой на происшествия, которых обычно в Монце случается великое множество. До финиша не смогли добраться всего трое пилотов, в том числе и занимающий третье место в таблице Аюму Иваса. Японец из Red Bull Junior не заработал ни одного очка в четырех последних стартах и почти потерял шансы на титул.

Результаты субботней гонки Формулы 2 в Монце (21 круг)