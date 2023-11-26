Формула 2 Абу-Даби
Отчет о гонке

Пуршер уступил Вести в финальной гонке Ф2, но завоевал титул

Борьба двух претендентов стала украшением воскресной гонки в Абу-Даби, победителем которой стал Джек Дуэн. Однако главные лавры после финиша все же достались Тео Пуршеру

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Тео Пуршер, ART Grand Prix

После неудачной квалификации Пуршер значительно осложнил себе борьбу за звание чемпиона в главной молодежной гоночной серии, а успех его соперника Фредерика Вести в спринте сократил разрыв между ними до 14 очков. 

Однако в главной гонке француз из команды ART все сделал правильно: с 14-й позиции на решетке он пробился до пятой, и такого результата хватило для завоевания титула, несмотря на героические усилия Вести. 

Протеже Mercedes даже смог опередить принципиального соперника в борьбе на трассе, но финишировал в итоге только третьим – и остался вице-чемпионом. 

Победил же в гонке стартовавший с поула и не испытавший проблем на дистанции Джек Дуэн из Virtosi Racing, вторым финишировал Виктор Мартен из ART, который стал лучшим новичком сезона. 

Кроме личного, финал сезона должен был решить и судьбу командного титула: после того, как Оливер Бирман остановился из-за поломки (для эвакуации его машины даже пришлось на несколько кругов закрыть въезд на пит-лейн), Prema не хватило усилий одного Вести – и сильнейшей стала ART.

Джек Дуэн, Invicta Virtuosi Racing, победитель гонки

Фото: Formula Motorsport Ltd

Джек Дуэн, Invicta Virtuosi Racing, победитель гонки

Пуршер, который за весь сезон выиграл всего одну гонку – на самом первом этапе в Бахрейне – на этот раз стартовал на мягких шинах, потому его потребовался более ранний пит-стоп. Вести, который проводил решающую гонку под девизом «нечего терять», напротив, поставил на первый отрезок более жесткий состав.

Из-за этого после позднего визита на пит-лейн он смог атаковать на финальных кругах – и бился, как в последний раз. Gehith изо всех сил сопротивлялся натиску датчанина, но все же вынужден был уступить. Своего последнего соперника – занимавшего третье место Зейна Мэлони, который никак не хотел уступать на финальном круге третье место, – гонщик Prema с контактом отправил в разворот. 

Тео Пуршер, ART Grand Prix

Фото: ART Grand Prix

Тео Пуршер, ART Grand Prix

Но все эти усилия позволили Вести лишь сократить отставание: он так и остался вторым в общем зачете. Пуршер стал новым чемпионом Ф2 – и не смог сдержать слез, когда пересек линию финиша.  

В интервью после гонки воспитанник Академии Sauber сказал, что сделал еще один шаг к своей мечте – выступлениям в Формуле 1. Однако можно констатировать, что, как и в случае с Фелипе Друговичем в прошлом сезоне, в пелотоне Больших Призов так и не нашлось места для чемпиона Ф2.

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Абу-Даби (33 круга)

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст.
1 Australia Джек ДуэнInvicta Virtuosi Racing

56'03.879
2 France Виктор МартенART Grand Prix

+3.874

56'07.753
3 Denmark Фредерик ВестиPrema Powerteam

+22.485

56'26.364
4 Japan Аюму ИвасаDAMS

+26.283

56'30.162
5 France Тео ПуршерART Grand Prix

+27.668

56'31.547
6 Monaco Артур ЛеклерDAMS

+28.336

56'32.215
7 Norway Деннис ХаугерMP Motorsport

+29.079

56'32.958
8 France Исак ХаджарHitech Pulse-Eight

+30.090

56'33.969
9 India Куш МайниCampos Racing

+33.113

56'36.992
10 United States Джек КроуфордHitech Pulse-Eight

+36.223

56'40.102
11 Israel Рой НиссаниPHM Racing by Charouz

+38.996

56'42.875
12 Czech Republic Роман СтанекTrident

+43.688

56'47.567
13 United States Хуан-Мануэль КорреаVan Amersfoort Racing

+48.348

56'52.227
14 Brazil Энцо ФиттипальдиRodin Carlin

+49.678

56'53.557
15 Switzerland Ральф БошунгCampos Racing

+54.829

56'58.708
16 Belgium Амори КордельInvicta Virtuosi Racing

+1'05.468

57'09.347
17 Barbados Зейн МэлониRodin Carlin

+1 круг / НФ

 
18
Estonia Пауль АронTrident

+1 круг

 
  United Kingdom Джош МэйсонPHM Racing by Charouz

+5 кругов

 
  Netherlands Рихард ВерсхорVan Amersfoort Racing

+10 кругов

 
  United Kingdom Оливер БирманPrema Powerteam

+17 кругов

 
  Argentina Франко КолапинтоMP Motorsport

+18 кругов

 
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