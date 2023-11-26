Пуршер уступил Вести в финальной гонке Ф2, но завоевал титул

После неудачной квалификации Пуршер значительно осложнил себе борьбу за звание чемпиона в главной молодежной гоночной серии, а успех его соперника Фредерика Вести в спринте сократил разрыв между ними до 14 очков.

Однако в главной гонке француз из команды ART все сделал правильно: с 14-й позиции на решетке он пробился до пятой, и такого результата хватило для завоевания титула, несмотря на героические усилия Вести.

Протеже Mercedes даже смог опередить принципиального соперника в борьбе на трассе, но финишировал в итоге только третьим – и остался вице-чемпионом.

Победил же в гонке стартовавший с поула и не испытавший проблем на дистанции Джек Дуэн из Virtosi Racing, вторым финишировал Виктор Мартен из ART, который стал лучшим новичком сезона.

Кроме личного, финал сезона должен был решить и судьбу командного титула: после того, как Оливер Бирман остановился из-за поломки (для эвакуации его машины даже пришлось на несколько кругов закрыть въезд на пит-лейн), Prema не хватило усилий одного Вести – и сильнейшей стала ART.

Фото: Formula Motorsport Ltd Джек Дуэн, Invicta Virtuosi Racing, победитель гонки

Пуршер, который за весь сезон выиграл всего одну гонку – на самом первом этапе в Бахрейне – на этот раз стартовал на мягких шинах, потому его потребовался более ранний пит-стоп. Вести, который проводил решающую гонку под девизом «нечего терять», напротив, поставил на первый отрезок более жесткий состав.

Из-за этого после позднего визита на пит-лейн он смог атаковать на финальных кругах – и бился, как в последний раз. Gehith изо всех сил сопротивлялся натиску датчанина, но все же вынужден был уступить. Своего последнего соперника – занимавшего третье место Зейна Мэлони, который никак не хотел уступать на финальном круге третье место, – гонщик Prema с контактом отправил в разворот.

Фото: ART Grand Prix Тео Пуршер, ART Grand Prix

Но все эти усилия позволили Вести лишь сократить отставание: он так и остался вторым в общем зачете. Пуршер стал новым чемпионом Ф2 – и не смог сдержать слез, когда пересек линию финиша.

В интервью после гонки воспитанник Академии Sauber сказал, что сделал еще один шаг к своей мечте – выступлениям в Формуле 1. Однако можно констатировать, что, как и в случае с Фелипе Друговичем в прошлом сезоне, в пелотоне Больших Призов так и не нашлось места для чемпиона Ф2.

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Абу-Даби (33 круга)