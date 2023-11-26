Пуршер уступил Вести в финальной гонке Ф2, но завоевал титул
Борьба двух претендентов стала украшением воскресной гонки в Абу-Даби, победителем которой стал Джек Дуэн. Однако главные лавры после финиша все же достались Тео Пуршеру
После неудачной квалификации Пуршер значительно осложнил себе борьбу за звание чемпиона в главной молодежной гоночной серии, а успех его соперника Фредерика Вести в спринте сократил разрыв между ними до 14 очков.
Однако в главной гонке француз из команды ART все сделал правильно: с 14-й позиции на решетке он пробился до пятой, и такого результата хватило для завоевания титула, несмотря на героические усилия Вести.
Протеже Mercedes даже смог опередить принципиального соперника в борьбе на трассе, но финишировал в итоге только третьим – и остался вице-чемпионом.
Победил же в гонке стартовавший с поула и не испытавший проблем на дистанции Джек Дуэн из Virtosi Racing, вторым финишировал Виктор Мартен из ART, который стал лучшим новичком сезона.
Кроме личного, финал сезона должен был решить и судьбу командного титула: после того, как Оливер Бирман остановился из-за поломки (для эвакуации его машины даже пришлось на несколько кругов закрыть въезд на пит-лейн), Prema не хватило усилий одного Вести – и сильнейшей стала ART.
Фото: Formula Motorsport Ltd
Джек Дуэн, Invicta Virtuosi Racing, победитель гонки
Пуршер, который за весь сезон выиграл всего одну гонку – на самом первом этапе в Бахрейне – на этот раз стартовал на мягких шинах, потому его потребовался более ранний пит-стоп. Вести, который проводил решающую гонку под девизом «нечего терять», напротив, поставил на первый отрезок более жесткий состав.
Из-за этого после позднего визита на пит-лейн он смог атаковать на финальных кругах – и бился, как в последний раз. Gehith изо всех сил сопротивлялся натиску датчанина, но все же вынужден был уступить. Своего последнего соперника – занимавшего третье место Зейна Мэлони, который никак не хотел уступать на финальном круге третье место, – гонщик Prema с контактом отправил в разворот.
Фото: ART Grand Prix
Тео Пуршер, ART Grand Prix
Но все эти усилия позволили Вести лишь сократить отставание: он так и остался вторым в общем зачете. Пуршер стал новым чемпионом Ф2 – и не смог сдержать слез, когда пересек линию финиша.
В интервью после гонки воспитанник Академии Sauber сказал, что сделал еще один шаг к своей мечте – выступлениям в Формуле 1. Однако можно констатировать, что, как и в случае с Фелипе Друговичем в прошлом сезоне, в пелотоне Больших Призов так и не нашлось места для чемпиона Ф2.
Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Абу-Даби (33 круга)
|Поз.
|Гонщик / Команда
|Время / Отст.
|1
|Джек ДуэнInvicta Virtuosi Racing
|
56'03.879
|2
|Виктор МартенART Grand Prix
|
+3.874
56'07.753
|3
|Фредерик ВестиPrema Powerteam
|
+22.485
56'26.364
|4
|Аюму ИвасаDAMS
|
+26.283
56'30.162
|5
|Тео ПуршерART Grand Prix
|
+27.668
56'31.547
|6
|Артур ЛеклерDAMS
|
+28.336
56'32.215
|7
|Деннис ХаугерMP Motorsport
|
+29.079
56'32.958
|8
|Исак ХаджарHitech Pulse-Eight
|
+30.090
56'33.969
|9
|Куш МайниCampos Racing
|
+33.113
56'36.992
|10
|Джек КроуфордHitech Pulse-Eight
|
+36.223
56'40.102
|11
|Рой НиссаниPHM Racing by Charouz
|
+38.996
56'42.875
|12
|Роман СтанекTrident
|
+43.688
56'47.567
|13
|Хуан-Мануэль КорреаVan Amersfoort Racing
|
+48.348
56'52.227
|14
|Энцо ФиттипальдиRodin Carlin
|
+49.678
56'53.557
|15
|Ральф БошунгCampos Racing
|
+54.829
56'58.708
|16
|Амори КордельInvicta Virtuosi Racing
|
+1'05.468
57'09.347
|17
|Зейн МэлониRodin Carlin
|
+1 круг / НФ
|18
|
Пауль АронTrident
|
+1 круг
|Джош МэйсонPHM Racing by Charouz
|
+5 кругов
|Рихард ВерсхорVan Amersfoort Racing
|
+10 кругов
|Оливер БирманPrema Powerteam
|
+17 кругов
|Франко КолапинтоMP Motorsport
|
+18 кругов
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