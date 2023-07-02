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Формула 2 / Шпильберг Отчет о гонке

Версхор выиграл воскресную гонку Ф2 в Австрии с 11-го места на решетке

Удачный выезд машины безопасности сыграл на руку голландцу из Van Amersfoort Racing, который стал сильнейшим впервые в сезоне

Меган Уайт
Автор:
Рихард Версхор, Van Amersfoort Racing

Большую часть 40-круговой дистанции в Шпильберге лидировал лидер сезона Фредерик Вести из Prema, однако за 12 кругов до финиша на трассе появился автомобиль безопасности, что сыграло на руку пилотам, стартовавшим на более жесткой резине. 

Это позволило Рихарду Версхору с Аюму Ивасой использовать преимущество свежего комплекта на финальном отрезке и переиграть соперников. Вести упирался изо всех сил, но в концовке все же потерял две позиции и финишировал третьим. 

Для команды Van Amersfoort Racing этот успех стал первым за все время выступлений в Ф2 (голландцы дебютировали в 2022-м, и до уик-энда в Шпильберге их пилоты даже ни разу не поднимались на подиум). 

Рихард посвятил свою победу 18-летнемк соотечественнику Дилано ван'т Хоффу, который днем ранее попал в смертельную аварию в заезде Формулы Regional в Спа.

Стартовавший с поула Виктор Мартен финишировал в воскресенье только девятым. 

Причиной выезда автомобиля безопасности на 28-м круге стало заднее колесо, которое отлетело от машины Артура Леклера. 

Вести остался лидером сезона со 125 очками, увеличив отрыв от Тео Пуршера (105) и Ивасы (101). Все остальные отстали уже довольно серьезно.

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Шпильберге (40 кругов)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Netherlands Рихард Версхор Netherlands Van Amersfoort Racing    
2 Japan Аюму Иваса France DAMS 0.4  
3 Denmark Фредерик Вести Italy Prema Powerteam 1.9  
4 Australia Джек Дуэн Invicta Virtuosi Racing 2.2  
5 United Kingdom Оливер Бирман Italy Prema Powerteam 2.8  
6 Brazil Энцо Фиттипальди Rodin Carlin 3.1  
7 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 6.7  
8 United States Джек Кроуфорд Hitech Pulse-Eight 7.3  
9 France Виктор Мартен France ART Grand Prix 7.9  
10 India Джехан Дарувала Netherlands MP Motorsport 9.3  
11 Norway Деннис Хаугер Netherlands MP Motorsport 9.5  
12 France Исак Хаджар Hitech Pulse-Eight 9.9  
13 France Клемент Новалак Italy Trident 11.5  
14 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 13.0  
15 Barbados Зейн Мэлони Rodin Carlin 14.6  
16 Israel Рой Ниссани PHM Racing by Charouz 15.0  
17 Belgium Амори Кордил Invicta Virtuosi Racing 17.3  
18 United States Хуан Мануэль Корреа Netherlands Van Amersfoort Racing 17.7  
19 United States Брэд Бенавидес PHM Racing by Charouz 20.4  
20 India Куш Майни Spain Campos Racing 7 laps  
21 Monaco Артур Леклер France DAMS 14 laps  
22 Czech Republic Роман Станек Italy Trident 15 laps  
Полные результаты
Пауль Арон, Prema Racing

Пауль Арон, Prema Racing

Фото: Formula Motorsport Ltd

В Формуле 3 побед в гонках добились пилоты Prema Пауль Арон и Зак О'Салливан – для 19-летнего эстонца это первый успех в дебютном сезоне.

Лидер общего зачета Габриэль Бортолето сохранил комфортный отрыв от преследователей – в субботу бразилец финишировал лишь десятым, но в главной гонке занял второе место. 

Российский гонщик Никита Бедрин на этот раз не проявил себя: в квалификации белгородец стал 22-м, первую гонку после штрафа за столкновение с соперником завершил 25-м, во второй финишировал 16-м. 

Участники обеих молодежных серий продолжат сезон уже через неделю в Сильверстоуне.

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Протеже Red Bull Кроуфорд впервые победил в Формуле 2
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Меган Уайт
Протеже Red Bull Кроуфорд впервые победил в Формуле 2

Протеже Red Bull Кроуфорд впервые победил в Формуле 2

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