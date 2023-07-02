Версхор выиграл воскресную гонку Ф2 в Австрии с 11-го места на решетке

Большую часть 40-круговой дистанции в Шпильберге лидировал лидер сезона Фредерик Вести из Prema, однако за 12 кругов до финиша на трассе появился автомобиль безопасности, что сыграло на руку пилотам, стартовавшим на более жесткой резине.

Это позволило Рихарду Версхору с Аюму Ивасой использовать преимущество свежего комплекта на финальном отрезке и переиграть соперников. Вести упирался изо всех сил, но в концовке все же потерял две позиции и финишировал третьим.

Для команды Van Amersfoort Racing этот успех стал первым за все время выступлений в Ф2 (голландцы дебютировали в 2022-м, и до уик-энда в Шпильберге их пилоты даже ни разу не поднимались на подиум).

Рихард посвятил свою победу 18-летнемк соотечественнику Дилано ван'т Хоффу, который днем ранее попал в смертельную аварию в заезде Формулы Regional в Спа.

Стартовавший с поула Виктор Мартен финишировал в воскресенье только девятым.

Причиной выезда автомобиля безопасности на 28-м круге стало заднее колесо, которое отлетело от машины Артура Леклера.

Вести остался лидером сезона со 125 очками, увеличив отрыв от Тео Пуршера (105) и Ивасы (101). Все остальные отстали уже довольно серьезно.

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Шпильберге (40 кругов)

Пауль Арон, Prema Racing Фото: Formula Motorsport Ltd

В Формуле 3 побед в гонках добились пилоты Prema Пауль Арон и Зак О'Салливан – для 19-летнего эстонца это первый успех в дебютном сезоне.

Лидер общего зачета Габриэль Бортолето сохранил комфортный отрыв от преследователей – в субботу бразилец финишировал лишь десятым, но в главной гонке занял второе место.

Российский гонщик Никита Бедрин на этот раз не проявил себя: в квалификации белгородец стал 22-м, первую гонку после штрафа за столкновение с соперником завершил 25-м, во второй финишировал 16-м.

Участники обеих молодежных серий продолжат сезон уже через неделю в Сильверстоуне.