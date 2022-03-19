Версхор выиграл первую гонку Формулы 2 в новом сезоне

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Голландец Рихард Версхор уверенно выиграл субботнюю гонку Формулы 2 в Бахрейне. Он захватил лидерство после первого поворота на первом круге и удержал его до самого финиша. Для Версхора это вторая победа в Формуле 2 в карьере и первая победа для команды Trident, за которую он выступает в этом сезоне.

На старте обладатель реверсивного поула Фелипе Другович замешкался и сразу потерял несколько позиций, в то время как стартовавший вторым Версхор уверенно вышел в лидеры.

Интереснее сложилась борьба за второе и третье места. Долгое время вторым шел Ральф Бошунг, на 15 круге его обогнал Джехан Дарувала, причем сделал это за считанные секунды до появления виртуальной машины безопасности. Последняя понадобилась, чтобы убрать поврежденный болид Джейка Хьюза.

Как только вновь появились зеленые флаги, Бошунг успешно контратаковал, но недолго удерживался на позиции, пропустив сначала на второе место Дарувалу, а затем отдав и третье Лиаму Лоусону.

На четвертом круге на трассу выехал автомобиль безопасности. Джейк Хьюз, который очевидно испытывал какие-то проблемы, но продолжал обороняться от обгонявших его соперников, столкнулся с Маркусом Армстронгом. Армстронг был вынужден сойти, а Хьюз продолжил гонку, но получил десятисекундный штраф.

Сам Хьюз, как и было сказано выше, остановился на краю трассы на 15-м круге после столкновения с Клементом Новалаком, вызвав появление теперь уже виртуального автомобиля безопасности. Для Хьюза гонка на этом закончилась, а Новалак получил новое переднее крыло и десять секунд штрафа.

Завтра пройдет вторая гонка уик-энда, где на первом стартовом ряду встретятся обладатель поула Джек Дуэн и Тео Пуршер, который из-за протечки масла сегодня сошел с дистанции.