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Формула 2 / Бахрейн Отчет о гонке

Версхор выиграл первую гонку Формулы 2 в новом сезоне

Гонка дважды прерывалась автомобилями безопасности, оба раза из-за аварий с участием Джейка Хьюза

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Версхор выиграл первую гонку Формулы 2 в новом сезоне
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Голландец Рихард Версхор уверенно выиграл субботнюю гонку Формулы 2 в Бахрейне. Он захватил лидерство после первого поворота на первом круге и удержал его до самого финиша. Для Версхора это вторая победа в Формуле 2 в карьере и первая победа для команды Trident, за которую он выступает в этом сезоне.

На старте обладатель реверсивного поула Фелипе Другович замешкался и сразу потерял несколько позиций, в то время как стартовавший вторым Версхор уверенно вышел в лидеры.

Интереснее сложилась борьба за второе и третье места. Долгое время вторым шел Ральф Бошунг, на 15 круге его обогнал Джехан Дарувала, причем сделал это за считанные секунды до появления виртуальной машины безопасности. Последняя понадобилась, чтобы убрать поврежденный болид Джейка Хьюза.

Как только вновь появились зеленые флаги, Бошунг успешно контратаковал, но недолго удерживался на позиции, пропустив сначала на второе место Дарувалу, а затем отдав и третье Лиаму Лоусону. 

На четвертом круге на трассу выехал автомобиль безопасности. Джейк Хьюз, который очевидно испытывал какие-то проблемы, но продолжал обороняться от обгонявших его соперников, столкнулся с Маркусом Армстронгом. Армстронг был вынужден сойти, а Хьюз продолжил гонку, но получил десятисекундный штраф.

Сам Хьюз, как и было сказано выше, остановился на краю трассы на 15-м круге после столкновения с Клементом Новалаком, вызвав появление теперь уже виртуального автомобиля безопасности. Для Хьюза гонка на этом закончилась, а Новалак получил новое переднее крыло и десять секунд штрафа.

Завтра пройдет вторая гонка уик-энда, где на первом стартовом ряду встретятся обладатель поула Джек Дуэн и Тео Пуршер, который из-за протечки масла сегодня сошел с дистанции.

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Очки
1 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident -    
2 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 1.800 1.800  
3 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 4.900 4.900  
4 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 6.900 6.900  
5 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 8.800 8.800  
6 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 9.200 9.200  
7 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 13.300 13.300  
8 Ayumu Iwasa Japan Nissan e.dams 15.700 15.700  
9 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 17.600 17.600  
10 Australia Джек Дуэн Virtuosi Racing 21.400 21.400  
11 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 22.900 22.900  
12 Israel Рой Ниссани Japan Nissan e.dams 26.500 26.500  
13 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 27.400 27.400  
14 Turkey Джем Болукбаси Czech Republic Charouz Racing System 31.900 31.900  
15 Australia Калан Уильямс Italy Trident 49.900 49.900  
16 Japan Марино Сато Virtuosi Racing 50.600 50.600  
17 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 52.600 52.600  
18 Switzerland Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 1'18.200 1'18.200  
19 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 1 lap    
20 United Kingdom Джейк Хьюз Van Amersfoort Racing 9 laps    
21 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 17 laps    
22 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 21 laps    
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