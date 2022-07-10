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Формула 2 / Шпильберг Отчет о гонке

Версхор обогнал семерых соперников за полкруга и выиграл гонку Ф2

Молодежная серия подарила болельщикам невероятный триллер на подсыхающем асфальте. Вторым финишировал Роберто Мери

Меган Уайт
Автор:
Версхор обогнал семерых соперников за полкруга и выиграл гонку Ф2
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Рихард Версхор стартовал в главной гонке австрийского этапа Формулы 2 только восьмым – но первым из тех, кто рискнул поставить слики. 

Поначалу такие шины работали плохо, но июльское солнце быстро просушило асфальт, и на шестом круге голландец из Trident сотворил подлинный гоночный шедевр: он начал его на восьмом месте, а уже к четвертому повороту стал лидером. 

Все остальное выглядело уже лишь необязательным дополнением – Рихард умчался от преследователей на десять с лишним секунд и победил во второй раз в сезоне после стартового уик-энда в Бахрейне. 

За звание главного героя дня с ним мог бы поспорить и Роберто Мери: 31-летний экс-пилот Ф1 заменял в Шпильберге травмированного Ральфа Бошунга. Испанец стартовал 21-м и финишировал вторым. Увы, праздник гонщику испортил 5-секундный штраф за нарушение пределов трассы, который отбросил Мери на пятое место в протоколе. 

Это позволило подняться на подиум Джейхану Дарувале и Логану Сардженту – американец, к слову, стартовал на дождевой резине, но успел вовремя избавиться от нее. 

Оба лидера сезона – Фелипе Другович и Тео Пуршер – тоже начинали борьбу на шинах для мокрой погоды. Однако действовали более консервативно, и ни одному из них в итоге не удалось даже заработать очки.

Победитель субботнего заезда Маркус Армстронг выбыл из борьбы после контакта с Дарувалой на первом круге. 

Хаотичная гонка позволила Рихарду Версхору выйти на пятую строчку в генеральной классификации, а вот четыре первых остались неизменными. Другович (154 очка) по-прежнему значительно опережает Пуршера (114), к которому заметно подтянулись Дарувала (105) и Сарджент (98).

Сезон молодежной серии продолжится через две недели во французском Ле-Кастелле.

Результаты воскресной гонки Ф3 в Шпильберге

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 55'30.399  
2 India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 55'44.135 13.736
3 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 55'44.500 14.101
4 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 55'45.014 14.615
5 Spain Роберто Мери Spain Campos Racing 55'46.118 15.719
6 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 55'50.499 20.100
7 United Kingdom Джейк Хьюз Netherlands Van Amersfoort Racing 55'54.637 24.238
8 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 55'56.652 26.253
9 Japan Аюму Иваса France DAMS 55'57.645 27.246
10 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 55'58.372 27.973
11 Israel Рой Ниссани France DAMS 55'58.942 28.543
12 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 56'00.464 30.065
13 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 56'03.506 33.107
14 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 56'04.342 33.943
15 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 56'11.260 40.861
16 Australia Калан Уильямс Italy Trident 56'13.449 43.050
17 Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 56'16.556 46.157
18 France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 56'43.106 1'12.707
19 Belgium Амори Кордил Netherlands Van Amersfoort Racing 55'39.467 1 Lap
20 Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 55'46.082 1 Lap
  Turkey Джем Болукбаси Czech Republic Charouz Racing System 37 laps  
  New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 40 laps  
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