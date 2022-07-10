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Рихард Версхор стартовал в главной гонке австрийского этапа Формулы 2 только восьмым – но первым из тех, кто рискнул поставить слики.

Поначалу такие шины работали плохо, но июльское солнце быстро просушило асфальт, и на шестом круге голландец из Trident сотворил подлинный гоночный шедевр: он начал его на восьмом месте, а уже к четвертому повороту стал лидером.

Все остальное выглядело уже лишь необязательным дополнением – Рихард умчался от преследователей на десять с лишним секунд и победил во второй раз в сезоне после стартового уик-энда в Бахрейне.

За звание главного героя дня с ним мог бы поспорить и Роберто Мери: 31-летний экс-пилот Ф1 заменял в Шпильберге травмированного Ральфа Бошунга. Испанец стартовал 21-м и финишировал вторым. Увы, праздник гонщику испортил 5-секундный штраф за нарушение пределов трассы, который отбросил Мери на пятое место в протоколе.

Это позволило подняться на подиум Джейхану Дарувале и Логану Сардженту – американец, к слову, стартовал на дождевой резине, но успел вовремя избавиться от нее.

Оба лидера сезона – Фелипе Другович и Тео Пуршер – тоже начинали борьбу на шинах для мокрой погоды. Однако действовали более консервативно, и ни одному из них в итоге не удалось даже заработать очки.

Победитель субботнего заезда Маркус Армстронг выбыл из борьбы после контакта с Дарувалой на первом круге.

Хаотичная гонка позволила Рихарду Версхору выйти на пятую строчку в генеральной классификации, а вот четыре первых остались неизменными. Другович (154 очка) по-прежнему значительно опережает Пуршера (114), к которому заметно подтянулись Дарувала (105) и Сарджент (98).

Сезон молодежной серии продолжится через две недели во французском Ле-Кастелле.

Результаты воскресной гонки Ф3 в Шпильберге