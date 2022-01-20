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Формула 2 Новости

Van Amersfoort Racing объявила второго гонщика в Ф2

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В бой машину нидерландского коллектива поведет Амори Кордел

Van Amersfoort Racing объявила второго гонщика в Ф2

Вместе с Джейком Хьюзом новый сезон Ф2 в составе нидерландского коллектива Van Amersfoort Racing проведет новичок серии Амори Кордел.

В 2021 году Кордел выступал в Ф3 за Campos Racing: лучшим результатом бельгийца стало 11-е место, а сам сезон он завершил на 23-й позиции. Наивысшим достижением гонщика с момента начала карьеры в «открытых колесах» стало чемпионство в испанской Формуле 4 в 2018-м.

В сезоне Ф2-2022 команда Van Amersfoort заменит коллектив HWA Racelab, являющийся одним из спортивных подразделений Mercedes. Из-под крыла нидерландцев вышли такие гонщики, как вице-чемпион Ф2 Каллум Илотт, пилот DTM Лукас Ауэр, бывший гонщик Ф1 Кевин Магнуссен, пилот Ferrari Шарль Леклер и чемпион Ф1 Макс Ферстаппен.

Команда Гонщики
Italy Prema Powerteam

India Джехан Дарувала

Norway Деннис Хаугер
United Kingdom UNI-Virtuosi

New Zealand Джек Дуэн 

Japan Марино Сато
United Kingdom Carlin

New Zealand Лайам Лоусон

United States Логан Сарджент
United Kingdom Hitech GP

New Zealand Маркус Армстронг

Estonia Юри Випс
France ART Grand Prix

France Тео Пуршер

?
Netherlands MP Motorsport

Brazil Фелипе Другович

United Kingdom Клемент Новалак
Spain Campos Racing

Switzerland Ральф Бошунг

?
France DAMS

Israel Рой Ниссани

Japan Аюму Иваса
Italy Trident

Australia Калан Уильямс

?
Czech Republic Charouz Racing Turkey Джем Болукбаши
?
Netherlands Van Amersfoort Racing

United Kingdom Джейк Хьюз

Belgium Амори Кордел

 

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