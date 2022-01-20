Van Amersfoort Racing объявила второго гонщика в Ф2

Вместе с Джейком Хьюзом новый сезон Ф2 в составе нидерландского коллектива Van Amersfoort Racing проведет новичок серии Амори Кордел.

В 2021 году Кордел выступал в Ф3 за Campos Racing: лучшим результатом бельгийца стало 11-е место, а сам сезон он завершил на 23-й позиции. Наивысшим достижением гонщика с момента начала карьеры в «открытых колесах» стало чемпионство в испанской Формуле 4 в 2018-м.

В сезоне Ф2-2022 команда Van Amersfoort заменит коллектив HWA Racelab, являющийся одним из спортивных подразделений Mercedes. Из-под крыла нидерландцев вышли такие гонщики, как вице-чемпион Ф2 Каллум Илотт, пилот DTM Лукас Ауэр, бывший гонщик Ф1 Кевин Магнуссен, пилот Ferrari Шарль Леклер и чемпион Ф1 Макс Ферстаппен.

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