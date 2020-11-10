В программу Гран При России вновь войдут гонки Формулы 2

Следом за близким к окончательному календарю чемпионата Формулы 1 опубликованы и расписания этапов младших гоночных серий. Напомним, что в следующем сезоне Формула 2 и Формула 3 будут «разведены» по разным Гран При – в то время как в этом году заезды двух турниров не раз проходили в рамках одного гоночного уик-энда.

Самой любопытной новостью является присутствие Формулы 3 в расписании уик-энда в Остине. Это первый визит серии за пределы Евразии: ранее участники чемпионата выступали лишь на европейских или ближневосточных трассах. Пилоты Формулы 2, в свою очередь, проведут первую заметную гонку на городской трассе в городе Джидда в Саудовской Аравии, на один день опередив пилотов Формулы 1.

Трасса в Сочи в рамках Гран При России примет этап чемпионата Формулы 2. Этот вариант выглядит вполне привлекательным для российских болельщиков. В Формуле 3 свою карьеру наверняка продолжит Александр Смоляр, но говорить о шансах москвича на успех в этом турнире весьма сложно. А вот Роберт Шварцман, если в следующем году останется в Ф2 (вероятность чего весьма велика), наверняка будет бороться за чемпионский титул.

Календарь чемпионата Формулы 2 на 2021 год

Дата Страна Трасса 1. 27-28 марта Бахрейн Сахир 2. 22-23 мая Монако Монте-Карло 3. 5-6 июня Азербайджан Баку 4. 17-18 июля Великобритания Сильверстоун 5. 11-12 сентября Италия Монца 6. 25-26 сентября Россия Сочи 7. 27-28 ноября Саудовская Аравия Джидда 8. 4-5 декабря ОАЭ Абу-Даби

Календарь чемпионата Формулы 1 на 2021 год