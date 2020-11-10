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Формула 2 / Новость

В программу Гран При России вновь войдут гонки Формулы 2

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В программу Гран При России вновь войдут гонки Формулы 2
Автор:
, Главный редактор

Организаторы Ф2 и Ф3 разбросали младшие серии по разным Гран При: пилотам постарше достались три этапа на Ближнем Востоке, гонщикам помладше – уик-энд в США

Следом за близким к окончательному календарю чемпионата Формулы 1 опубликованы и расписания этапов младших гоночных серий. Напомним, что в следующем сезоне Формула 2 и Формула 3 будут «разведены» по разным Гран При – в то время как в этом году заезды двух турниров не раз проходили в рамках одного гоночного уик-энда.

Самой любопытной новостью является присутствие Формулы 3 в расписании уик-энда в Остине. Это первый визит серии за пределы Евразии: ранее участники чемпионата выступали лишь на европейских или ближневосточных трассах. Пилоты Формулы 2, в свою очередь, проведут первую заметную гонку на городской трассе в городе Джидда в Саудовской Аравии, на один день опередив пилотов Формулы 1.

Трасса в Сочи в рамках Гран При России примет этап чемпионата Формулы 2. Этот вариант выглядит вполне привлекательным для российских болельщиков. В Формуле 3 свою карьеру наверняка продолжит Александр Смоляр, но говорить о шансах москвича на успех в этом турнире весьма сложно. А вот Роберт Шварцман, если в следующем году останется в Ф2 (вероятность чего весьма велика), наверняка будет бороться за чемпионский титул.

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Календарь чемпионата Формулы 2 на 2021 год

  Дата Страна Трасса
1. 27-28 марта Bahrain Бахрейн Сахир
2.  22-23 мая Monaco Монако Монте-Карло
3. 5-6 июня Azerbaijan Азербайджан Баку
4. 17-18 июля United Kingdom Великобритания Сильверстоун
5. 11-12 сентября Italy Италия Монца
6. 25-26 сентября Russian Federation Россия Сочи
7. 27-28 ноября Saudi Arabia Саудовская Аравия Джидда
8. 4-5 декабря United Arab Emirates ОАЭ Абу-Даби

Календарь чемпионата Формулы 1 на 2021 год

  Дата Страна Трасса
1. 8-9 мая Spain Испания Барселона
2. 26-27 июня France Франция Ле-Кастелле (Поль Рикар)
3. 3-4 июля Austria Австрия Шпильберг
4. 30 июля - 1 августа Hungary Венгрия Будапешт
5. 28-29 августа Belgium Бельгия Спа
6. 4-5 сентября Netherlands Нидерланды Зандфорт
7. 24-25 октября United States США Остин
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Об этой статье

Серия Формула 2 , Формула 3
Пилоты Роберт Шварцман
Автор Кирилл Качнов

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