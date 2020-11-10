В программу Гран При России вновь войдут гонки Формулы 2
Организаторы Ф2 и Ф3 разбросали младшие серии по разным Гран При: пилотам постарше достались три этапа на Ближнем Востоке, гонщикам помладше – уик-энд в США
Следом за близким к окончательному календарю чемпионата Формулы 1 опубликованы и расписания этапов младших гоночных серий. Напомним, что в следующем сезоне Формула 2 и Формула 3 будут «разведены» по разным Гран При – в то время как в этом году заезды двух турниров не раз проходили в рамках одного гоночного уик-энда.
Самой любопытной новостью является присутствие Формулы 3 в расписании уик-энда в Остине. Это первый визит серии за пределы Евразии: ранее участники чемпионата выступали лишь на европейских или ближневосточных трассах. Пилоты Формулы 2, в свою очередь, проведут первую заметную гонку на городской трассе в городе Джидда в Саудовской Аравии, на один день опередив пилотов Формулы 1.
Трасса в Сочи в рамках Гран При России примет этап чемпионата Формулы 2. Этот вариант выглядит вполне привлекательным для российских болельщиков. В Формуле 3 свою карьеру наверняка продолжит Александр Смоляр, но говорить о шансах москвича на успех в этом турнире весьма сложно. А вот Роберт Шварцман, если в следующем году останется в Ф2 (вероятность чего весьма велика), наверняка будет бороться за чемпионский титул.
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Календарь чемпионата Формулы 2 на 2021 год
|Дата
|Страна
|Трасса
|1.
|27-28 марта
|Бахрейн
|Сахир
|2.
|22-23 мая
|Монако
|Монте-Карло
|3.
|5-6 июня
|Азербайджан
|Баку
|4.
|17-18 июля
|Великобритания
|Сильверстоун
|5.
|11-12 сентября
|Италия
|Монца
|6.
|25-26 сентября
|Россия
|Сочи
|7.
|27-28 ноября
|Саудовская Аравия
|Джидда
|8.
|4-5 декабря
|ОАЭ
|Абу-Даби
Календарь чемпионата Формулы 1 на 2021 год
|Дата
|Страна
|Трасса
|1.
|8-9 мая
|Испания
|Барселона
|2.
|26-27 июня
|Франция
|Ле-Кастелле (Поль Рикар)
|3.
|3-4 июля
|Австрия
|Шпильберг
|4.
|30 июля - 1 августа
|Венгрия
|Будапешт
|5.
|28-29 августа
|Бельгия
|Спа
|6.
|4-5 сентября
|Нидерланды
|Зандфорт
|7.
|24-25 октября
|США
|Остин
Об этой статье
|Серия
|Формула 2 , Формула 3
|Пилоты
|Роберт Шварцман
|Автор
|Кирилл Качнов