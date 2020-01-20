В Формуле 2 дебютирует команда Мазепина

Коллектив Hitech, принадлежащий Дмитрию Мазепину, прежде выступал в Ф3, также он является техническим партнером W Series. В новом сезоне команда будет представлена в Формуле 2.

Hitech еще не подтвердила состав пилотов для дебютного сезона в Ф2, но источники Motorsport.com предполагают, что главными кандидатами помимо Никиты Мазепина являются Сержиу Сетте Камара и Лука Гьотто. О планах Мазепина еще в прошлом году проговорился экс-пилот Формулы 1 Жан Алези.

В прошлом году Мазепин провел первый сезон в Ф2, выступая за ART. Выше восьмого места по итогам гонок он не поднимался, а по итогам чемпионата стал 18-м.

Камара гоняется в Ф2 с 2017 года, за это время он выступал в трех командах – MP Motorsport, Carlin и DAMS. Прошедший сезон бразилец закончил четвертым, одержав две победы. Гьотто провел в GP2/Ф2 четыре сезона, в 2019-м стал бронзовым призером с Uni-Virtuosi и ушел в гонки Гран Туризмо.

Тесты Формулы 2 стартуют в Бахрейне 1-3 марта.