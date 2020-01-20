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Формула 2 / Новость

В Формуле 2 дебютирует команда Мазепина

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В Формуле 2 дебютирует команда Мазепина
Автор:
20 янв. 2020 г., 10:24

Пелотон Формулы 2 в будущем сезоне расширится до 22-х автомобилей после прихода команды Hitech Grand Prix. Предполагается, что в ее составе будет выступать Никита Мазепин.

Коллектив Hitech, принадлежащий Дмитрию Мазепину, прежде выступал в Ф3, также он является техническим партнером W Series. В новом сезоне команда будет представлена в Формуле 2.

Hitech еще не подтвердила состав пилотов для дебютного сезона в Ф2, но источники Motorsport.com предполагают, что главными кандидатами помимо Никиты Мазепина являются Сержиу Сетте Камара и Лука Гьотто. О планах Мазепина еще в прошлом году проговорился экс-пилот Формулы 1 Жан Алези.

В прошлом году Мазепин провел первый сезон в Ф2, выступая за ART. Выше восьмого места по итогам гонок он не поднимался, а по итогам чемпионата стал 18-м.

Камара гоняется в Ф2 с 2017 года, за это время он выступал в трех командах – MP Motorsport, Carlin и DAMS. Прошедший сезон бразилец закончил четвертым, одержав две победы. Гьотто провел в GP2/Ф2 четыре сезона, в 2019-м стал бронзовым призером с Uni-Virtuosi и ушел в гонки Гран Туризмо.

Тесты Формулы 2 стартуют в Бахрейне 1-3 марта.

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Никита Мазепин
Автор Денис Буденков

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28 нояб. - 1 дек.

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