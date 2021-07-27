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Формула 2 Новость

В Ф2 и Ф3 задумались о смене формата на 2022 год

Автор:
, News editor

Нынешний вариант с большими перерывами между этапами многие называют неудачным…

В Ф2 и Ф3 задумались о смене формата на 2022 год

До прошлого года Формула 2 и Формула 3 совместно проводили свои уик-энды в рамках Гран При Ф1, однако в сезоне-2021 организаторы молодежных серий пошли на эксперимент. Теперь на каждом этапе выступает только одна из категорий, но при этом проводит три гонки вместо двух.

Это позволяет командам экономить бюджеты, но в то же время многим не нравится нынешний календарь Ф2 и Ф3 с очень долгими перерывами между этапами.

Руководитель обоих чемпионатов Бруно Мишель рассказал, что к 2022 году формат может вновь быть доработан.

«Мы изучим все "за" и "против", – объяснил француз. – Но решение точно не будет простым. Я бы сказал, что в рамках этапа новый формат работает очень здорово, я им доволен. Но вопрос в календаре – есть ли смысл делать его таким?».

В Формуле 2 после Сильверстоуна участники дважды выйдут на старт в сентябре (в Монце и Сочи), а затем вернулся на трассу только в конце ноября. Столь «рваный» календарь сложен для гонщиков, которые на несколько месяцев остаются без практики.

Мишель добавил: «Вопрос с паузами между этапами остается для нас главным. Они слишком велики, мы слышим это от болельщиков и понимаем суть проблемы. Сложно выступать в чемпионате, где у вас между этапами месяц или даже два. 

Когда мы приехали в Сильверстоун, все уже давно дабыли о событиях [предыдущего уик-энда] в Баку. И в этом проблема. С ней надо разбираться, так как мы не хотим терять из-за этого болельщиков. 

Второй вопрос – нынешний формат уик-эндов [с двумя реверсивными решетками] немного сложноват для понимания. Нам нужно объяснять его снова и снова. А тот факт, что гонки проходят раз в месяц-полтора, совсем не помогает.

Кто-то говорит, что хочет снова видеть Ф2 и Ф3 вместе. Но это не позволит нам выступать с Ф1 на таком количестве Гран При, как мы бы хотели. Есть и еще один момент: для Ф3 три гонки за этап – это нормально, а вот командам Ф2 приходится очень много работать».

Босс юниорских серий отметил и несомненные плюсы от произошедших перемен: «Новый подход позволил нам снизить расходы команд, так как этапов стало меньше. И еще он очень помог Формуле 3, которая теперь стала в свои уик-энды главной серией поддержки Ф1, а это огромная разница. Цифры аудитории Ф2 при этом тоже подрасли.

Благодаря реверсивным решеткам гонки получаются яркими. Наконец-то у пилотов из середины пелотона есть реальный шанс заявить о себе, а это очень важно для молодежных категорий. А главная гонка проходит в воскресенье, к чему я стремился очень долгое время, и теперь это получилось».

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Положение в общем зачете Ф2 после этапа в Сильверстоуне

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Положение в общем зачете Ф2 после этапа в Сильверстоуне
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