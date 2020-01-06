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Формула 2 / Новость

В Ф2 и Ф3 определились с графиком тестов

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В Ф2 и Ф3 определились с графиком тестов
Автор:
6 янв. 2020 г., 10:45

В главных молодежных «формулах» подтвердили даты тестов сезона 2020 года.

Предсезонные тесты Формулы 2 и Формулы 3 будут совместными и пройдут 1-3 марта в Бахрейне. Чтобы обе серии уложились в сроки, на трассе будет задействовано искусственное освещение.

На тестах гонщики и команды Ф2 впервые получат шанс опробовать новые 18-дюймовые шины Pirelli для 2020 года. Формула 1 получит такие шины в 2021-м.

Вторая и последняя серия тестов Ф2 состоится между первым и вторым этапами сезона в Барселоне 7-9 апреля. А в Ф3 проведут еще две серии тестов – на «Хунгароринге» 14-15 апреля и в Испании 28-29 мая.

Первые заезды нового сезона в Ф2 и Ф3 пройдут 20-22 марта в Бахрейне в рамках Гран При Ф1.

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Об этой статье

Серия Формула 2 , Формула 3
Автор Денис Буденков

Формула 2 Следующая сессия

Абу-Даби

Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.

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