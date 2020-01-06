В Ф2 и Ф3 определились с графиком тестов

Предсезонные тесты Формулы 2 и Формулы 3 будут совместными и пройдут 1-3 марта в Бахрейне. Чтобы обе серии уложились в сроки, на трассе будет задействовано искусственное освещение.

На тестах гонщики и команды Ф2 впервые получат шанс опробовать новые 18-дюймовые шины Pirelli для 2020 года. Формула 1 получит такие шины в 2021-м.

Вторая и последняя серия тестов Ф2 состоится между первым и вторым этапами сезона в Барселоне 7-9 апреля. А в Ф3 проведут еще две серии тестов – на «Хунгароринге» 14-15 апреля и в Испании 28-29 мая.

Первые заезды нового сезона в Ф2 и Ф3 пройдут 20-22 марта в Бахрейне в рамках Гран При Ф1.