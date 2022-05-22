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Субботний успех бразильца из MP Motorsport выглядел вполне логичным – Другович благодаря стартовому рывку возглавил гонку в первом повороте, после чего всю дистанцию оставался первым и поднялся на вершину подиума.

Однако в воскресенье едва ли кто-то ожидал, что Фелипе сможет добиться чего-то серьезного, стартуя десятым. Однако он с самого старта начал отыгрывать позиции, словно позабыв, что на «Каталунье» почти невозможно обгонять.

К 27-му кругу из 37 бразилец вышел в лидеры, после чего смог еще и заметно оторваться от преследователей. Дольше всех будущему победителя сопротивлялся стартовавший с поула Джек Дуэн. Но против австралийца сыграли два фактора: во первых, он сменил шины на шесть кругов раньше, а во-вторых – череда неудач на старте сезона требовала от австралийца избежать лишнего риска и сохранить хотя бы второе место и дебютный подиум в Ф2.

Так Другович стал первым гонщиком в новейшей истории Ф2, одержавшим победы в обеих гонках этапа. Пилот MP Motorsport благодаря этому укрепил лидерство в общем зачете, тем более, что его главный соперник Тео Пуршер финишировал только восьмым.

Правда, итоги гонки еще могут поменяться: судьи собираются изучить пит-стоп Друговича на предмет соответствия правилам.

Фредерик Вести, ART Grand Prix Фото: Formula Motorsport Ltd

Третьим гонку закончил Фредерик Вести из ART, но он проиграл более 23 секунд. Он опередил Логана Сарджента и Клемента Новалака. Последний начинал гонку лишь 12-м, но серьезно отыграл позиции благодаря позднему пит-стопу.

Юри Випс второй день подряд потерял шанс на хороший результат – на этот раз из-за заминки в боксах.

Единственным, кто не добрался до финиша, в воскресенье стал Джехан Дарувала. В машину индийца врезался сзади другой участник молодежной программы Red Bull, призер субботы Аюму Иваса.

После двух побед подряд Фелипе Другович заработал 86 очков – это на 20 больше, чем у Тео Пуршера.

Участники сезона Ф2 продолжат борьбу уже на следующей неделе в Монако.

Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Барселоне