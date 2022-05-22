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Формула 2 / Барселона Отчет о гонке

В Барселоне нельзя обгонять? Пилот Ф2 прорвался к победе с 10-го места

Фелипе Другович добился на испанском этапе максимального результата, став сильнейшим в обеих гонках уик-энда

Меган Уайт
Автор:
В Барселоне нельзя обгонять? Пилот Ф2 прорвался к победе с 10-го места
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Субботний успех бразильца из MP Motorsport выглядел вполне логичным – Другович благодаря стартовому рывку возглавил гонку в первом повороте, после чего всю дистанцию оставался первым и поднялся на вершину подиума

Однако в воскресенье едва ли кто-то ожидал, что Фелипе сможет добиться чего-то серьезного, стартуя десятым. Однако он с самого старта начал отыгрывать позиции, словно позабыв, что на «Каталунье» почти невозможно обгонять. 

К 27-му кругу из 37 бразилец вышел в лидеры, после чего смог еще и заметно оторваться от преследователей. Дольше всех будущему победителя сопротивлялся стартовавший с поула Джек Дуэн. Но против австралийца сыграли два фактора: во первых, он сменил шины на шесть кругов раньше, а во-вторых – череда неудач на старте сезона требовала от австралийца избежать лишнего риска и сохранить хотя бы второе место и дебютный подиум в Ф2.

Так Другович стал первым гонщиком в новейшей истории Ф2, одержавшим победы в обеих гонках этапа. Пилот MP Motorsport благодаря этому укрепил лидерство в общем зачете, тем более, что его главный соперник Тео Пуршер финишировал только восьмым. 

Правда, итоги гонки еще могут поменяться: судьи собираются изучить пит-стоп Друговича на предмет соответствия правилам.  

Фредерик Вести, ART Grand Prix

Фредерик Вести, ART Grand Prix

Фото: Formula Motorsport Ltd

Третьим гонку закончил Фредерик Вести из ART, но он проиграл более 23 секунд. Он опередил Логана Сарджента и Клемента Новалака. Последний начинал гонку лишь 12-м, но серьезно отыграл позиции благодаря позднему пит-стопу.  

Юри Випс второй день подряд потерял шанс на хороший результат – на этот раз из-за заминки в боксах. 

Единственным, кто не добрался до финиша, в воскресенье стал Джехан Дарувала. В машину индийца врезался сзади другой участник молодежной программы Red Bull, призер субботы Аюму Иваса.

После двух побед подряд Фелипе Другович заработал 86 очков – это на 20 больше, чем у Тео Пуршера. 

Участники сезона Ф2 продолжат борьбу уже на следующей неделе в Монако. 

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Результаты воскресной гонки Формулы 2 в Барселоне

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 1:02'14.874  
2 Australia Джек Дуэн United Kingdom UNI-Virtuosi 1:02'20.504 5.630
3 Denmark Фредерик Вести France ART Grand Prix 1:02'38.043 23.169
4 United States Логан Сарджент United Kingdom Carlin 1:02'39.594 24.720
5 France Клемент Новалак Netherlands MP Motorsport 1:02'39.934 25.060
6 Brazil Энцо Фиттипальди Czech Republic Charouz Racing System 1:02'46.304 31.430
7 New Zealand Маркус Армстронг United Kingdom Hitech Racing 1:02'47.073 32.199
8 France Тео Пуршер France ART Grand Prix 1:02'50.481 35.607
9 New Zealand Лайам Лоусон United Kingdom Carlin 1:02'52.048 37.174
10 Israel Рой Ниссани France DAMS 1:02'52.149 37.275
11 Australia Калан Уильямс Italy Trident 1:02'53.628 38.754
12 Japan Аюму Иваса France DAMS 1:03'09.722 54.848
13 Norway Деннис Хаугер Italy Prema Powerteam 1:03'09.923 55.049
14 United Kingdom Оливер Калдуэлл Spain Campos Racing 1:03'11.422 56.548
15 Belgium Амори Кордил Netherlands Van Amersfoort Racing 1:03'14.501 59.627
16 United Kingdom Джейк Хьюз Netherlands Van Amersfoort Racing 1:03'18.227 1'03.353
17 Estonia Юри Випс United Kingdom Hitech Racing 1:03'29.677 1'14.803
18 Netherlands Рихард Версхор Italy Trident 1:03'34.936 1'20.062
19 Japan Марино Сато United Kingdom UNI-Virtuosi 1:03'45.392 1'30.518
20 Turkey Джем Болукбаси Czech Republic Charouz Racing System 1:03'48.709 1'33.835
  India Джехан Дарувала Italy Prema Powerteam 35 laps  
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