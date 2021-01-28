Умер владелец бывшей команды Петрова
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Адриан Кампос продвигал молодых пилотов во множестве младших серий. Он скончался в 60 лет
Команда Формулы 2 и Формулы 3 Campos Racing сообщила о смерти своего основателя и владельца Адриана Кампоса.
«Наш президент и основатель Адриан Кампос нас покинул. Его сердце перестало биться, но память о нем будет тем мотором, что заставит нас биться за его наследие», – написала команда в соцсетях.
Кампос провел полтора сезона в Формуле 1, выступая за Minardi. Из-за проблем с техникой в 21 Гран При он лишь 17 раз стартовал и только дважды добрался до финиша.
Команду Campos Racing он основал в 1998 году. За нее в разные годы выступали семь пилотов, позднее попавших в Формулу 1. Среди них был россиянин Виталий Петров.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Автор
|Иван Матушкин
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