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Формула 2 / Новость

Умер владелец бывшей команды Петрова

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Умер владелец бывшей команды Петрова
Автор:
, редактор

Адриан Кампос продвигал молодых пилотов во множестве младших серий. Он скончался в 60 лет

Команда Формулы 2 и Формулы 3 Campos Racing сообщила о смерти своего основателя и владельца Адриана Кампоса.

«Наш президент и основатель Адриан Кампос нас покинул. Его сердце перестало биться, но память о нем будет тем мотором, что заставит нас биться за его наследие», – написала команда в соцсетях. 

Кампос провел полтора сезона в Формуле 1, выступая за Minardi. Из-за проблем с техникой в 21 Гран При он лишь 17 раз стартовал и только дважды добрался до финиша.

Команду Campos Racing он основал в 1998 году. За нее в разные годы выступали семь пилотов, позднее попавших в Формулу 1. Среди них был россиянин Виталий Петров.

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Серия Формула 2
Автор Иван Матушкин

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