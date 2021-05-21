Роберт Шварцман не смог закончить первую гонку этапа Формулы 2, который в эти выходные проходит в рамках Гран При Монако.

Российский пилот начал заезд с 9-й позиции после успешно проведенной квалификации (при формировании стартовой решетки первой гонки уик-энда первая десятка квалификации переворачивается). На первом круге в конце подъема к повороту Масснэ – примерно там же, где вчера допустил контакт с отбойником Мик Шумахер – петербуржец потерял контроль над машиной и по касательной ударился о стену.

Непосредственно после инцидента Шварцман переместился на последнюю позицию и вынужден был заехать в боксы для замены поврежденного антикрыла. Однако поломкой аэродинамического элемента дело не ограничилось – и вскоре после возвращения на трассу гонщик, выступающий за команду Prema, прекратил борьбу из-за повреждений подвески.

Сход в первой гонке помимо упущенной возможности заработать очки означает, что Шварцман будет вынуждать стартовать последним во второй гонке уик-энда, которая состоится в субботу утром. Третий (самый длинный и позволяющий заработать наибольшее количество очков) заезд в субботу вечером россиянин начнет со 2-й позиции.

Победителем пятничной гонки стал Гуаньюй Чжоу, стартовавший с поула благодаря 10-му результату в квалификации. Главным событием по ходу гонки стал сход Кристиана Лундгора: отыграв одну позицию на старте, датчанин половину заезда провел на втором месте – но был вынужден остановить автомобиль на трассе из-за поломки.

После этого 2-е и 3-е места заняли Фелипе Другович и Рой Ниссани. Для израильского пилота этот подиум стал первым за два с небольшим сезона выступлений в Ф2 – до этого лучшим результатом Ниссани было 8-е место, завоеванное год назад в одной из гонок бельгийского этапа.

Чжоу, Лайам Лоусон и Джехан Дарувала сохранили три первых места в общем зачете, при этом отрыв китайского пилота от соперников вырос до 26 и 28 очков соответственно.