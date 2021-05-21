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Формула 2 / Монако Отчет о гонке

Удар о стену не дал Шварцману финишировать в первой гонке Формулы 2 в Монако

Автор:
, Главный редактор

Россиянин не только не смог набрать нужные очки, но и будет вынужден стартовать последним во второй гонке уик-энда

Удар о стену не дал Шварцману финишировать в первой гонке Формулы 2 в Монако

Роберт Шварцман не смог закончить первую гонку этапа Формулы 2, который в эти выходные проходит в рамках Гран При Монако.

Российский пилот начал заезд с 9-й позиции после успешно проведенной квалификации (при формировании стартовой решетки первой гонки уик-энда первая десятка квалификации переворачивается). На первом круге в конце подъема к повороту Масснэ – примерно там же, где вчера допустил контакт с отбойником Мик Шумахер – петербуржец  потерял контроль над машиной и по касательной ударился о стену.

 

Непосредственно после инцидента Шварцман переместился на последнюю позицию и вынужден был заехать в боксы для замены поврежденного антикрыла. Однако поломкой аэродинамического элемента дело не ограничилось – и вскоре после возвращения на трассу гонщик, выступающий за команду Prema, прекратил борьбу из-за повреждений подвески.

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Сход в первой гонке помимо упущенной возможности заработать очки означает, что Шварцман будет вынуждать стартовать последним во второй гонке уик-энда, которая состоится в субботу утром. Третий (самый длинный и позволяющий заработать наибольшее количество очков) заезд в субботу вечером россиянин начнет со 2-й позиции.

Победителем пятничной гонки стал Гуаньюй Чжоу, стартовавший с поула благодаря 10-му результату в квалификации. Главным событием по ходу гонки стал сход Кристиана Лундгора: отыграв одну позицию на старте, датчанин половину заезда провел на втором месте – но был вынужден остановить автомобиль на трассе из-за поломки.

 

После этого 2-е и 3-е места заняли Фелипе Другович и Рой Ниссани. Для израильского пилота этот подиум стал первым за два с небольшим сезона выступлений в Ф2 – до этого лучшим результатом Ниссани было 8-е место, завоеванное год назад в одной из гонок бельгийского этапа.

Чжоу, Лайам Лоусон и Джехан Дарувала сохранили три первых места в общем зачете, при этом отрыв китайского пилота от соперников вырос до 26 и 28 очков соответственно.

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Шварцман: Я знаю, что не собрал круг

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Шварцман: Я знаю, что не собрал круг
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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Монако
Автор Кирилл Качнов

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