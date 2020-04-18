У Шварцмана умер отец

Владелец сети цветочных салонов «Цветоптторг» и отец российского гонщика Роберта Шварцмана Михаил Шварцман умер от коронавируса. Бизнесмену было 52 года, он жил в Санкт-Петербурге.

Днем ранее Роберт Шварцман опубликовал в своем инстаграме видео, где рассказал, что его отец заразился коронавирусом и последние две недели провел в больнице. Пилот говорил, что Михаил Шварцман идет на поправку. На момент написания этой заметки видеозапись недоступна.

Михаил Шварцман финансировал карьеру сына в гонках на протяжении многих лет. Специально для Роберта бизнесмен привез в Россию карт из Германии в разобранном виде. В дальнейшем Шварцман-старший возил сына на соревнования в Финляндии, а позднее отправил Роберта в Италию. Там предприниматель наладил его обучение в местной школе и организовал выступления в картинговых соревнованиях.

При поддержке отца Роберт Шварцман выиграл множество гонок в разных дисциплинах, а в 2019 году стал чемпионом международной Формулы 3. Сейчас российский пилот входит в Академию Ferrari и участвует в работе команды Формулы 1. Сезон-2020 Роберт должен провести в Формуле 2.