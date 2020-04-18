Коронавирус и гонки
У Шварцмана умер отец
Отец российского гонщика умер от коронавируса
Владелец сети цветочных салонов «Цветоптторг» и отец российского гонщика Роберта Шварцмана Михаил Шварцман умер от коронавируса. Бизнесмену было 52 года, он жил в Санкт-Петербурге.
Днем ранее Роберт Шварцман опубликовал в своем инстаграме видео, где рассказал, что его отец заразился коронавирусом и последние две недели провел в больнице. Пилот говорил, что Михаил Шварцман идет на поправку. На момент написания этой заметки видеозапись недоступна.
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Михаил Шварцман финансировал карьеру сына в гонках на протяжении многих лет. Специально для Роберта бизнесмен привез в Россию карт из Германии в разобранном виде. В дальнейшем Шварцман-старший возил сына на соревнования в Финляндии, а позднее отправил Роберта в Италию. Там предприниматель наладил его обучение в местной школе и организовал выступления в картинговых соревнованиях.
При поддержке отца Роберт Шварцман выиграл множество гонок в разных дисциплинах, а в 2019 году стал чемпионом международной Формулы 3. Сейчас российский пилот входит в Академию Ferrari и участвует в работе команды Формулы 1. Сезон-2020 Роберт должен провести в Формуле 2.
Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Формула 2 , Формула 3
|Пилоты
|Роберт Шварцман
|Автор
|Антон Погорельский
У Шварцмана умер отец
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