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У Шварцмана умер отец

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У Шварцмана умер отец
Автор:
, шеф-редактор
18 апр. 2020 г., 18:04

Отец российского гонщика умер от коронавируса

Владелец сети цветочных салонов «Цветоптторг» и отец российского гонщика Роберта Шварцмана Михаил Шварцман умер от коронавируса. Бизнесмену было 52 года, он жил в Санкт-Петербурге. 

Днем ранее Роберт Шварцман опубликовал в своем инстаграме видео, где рассказал, что его отец заразился коронавирусом и последние две недели провел в больнице. Пилот говорил, что Михаил Шварцман идет на поправку. На момент написания этой заметки видеозапись недоступна.

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Михаил Шварцман финансировал карьеру сына в гонках на протяжении многих лет. Специально для Роберта бизнесмен привез в Россию карт из Германии в разобранном виде. В дальнейшем Шварцман-старший возил сына на соревнования в Финляндии, а позднее отправил Роберта в Италию. Там предприниматель наладил его обучение в местной школе и организовал выступления в картинговых соревнованиях.

При поддержке отца Роберт Шварцман выиграл множество гонок в разных дисциплинах, а в 2019 году стал чемпионом международной Формулы 3. Сейчас российский пилот входит в Академию Ferrari и участвует в работе команды Формулы 1. Сезон-2020 Роберт должен провести в Формуле 2.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула 2 , Формула 3
Пилоты Роберт Шварцман
Автор Антон Погорельский

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