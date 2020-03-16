У Мазепина-старшего заподозрили коронавирус

У бизнесмена Дмитрия Мазепина, который контролирует компании «Уралкалий» и «Уралхим», заподозрили коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По версии Mash, потенциальное заражение предпринимателя может быть связано с его сыном, гонщиком Формулы 2 Никитой Мазепиным.

Недавно спортсмен отдыхал на горнолыжном курорте в Куршевеле. Сейчас Мазепин-младший вернулся в Россию, а Куршевель закрыли в связи с пандемией. Теперь у отца гонщика поднялась температура и Дмитрия Мазепина решили проверить на коронавирус. О результатах этой проверки не сообщается.

В мире гонок Дмитрий Мазепин известен как владелец команды Hitech GP, которая выступает в молодежных сериях. Сын бизнесмена провел в этом коллективе несколько сезонов. В 2020 году Никита Мазепин поедет за команду отца в Формуле 2.

Дмитрий Мазепин также многократно пытался купить разные команды Формулы 1. Предприниматель хотел приобрести Racing Point, ранее известную как Force India, но вместо этого команда досталась канадскому миллиардеру Лоуренсу Строллу. Россиянин также рассматривал возможность купить Williams. СМИ называли Мазепина-старшего претендентом на покупку Mercedes AMG.