Турецкий симрейсер стал пилотом Формулы 2

Участник киберспортивной Ф1 впервые в истории смог продолжить карьеру в реальных гонках столь высокого уровня. Джем начал выступления еще в 2019 году, а в прошлом сезоне стал одним из лидеров Евроформулы Open: он начал выступать лишь с четвертого этапа, выиграл в первой же гонке, а в итоге с двумя победами занял пятое место.

Теперь 23-летнего спортсмена ждет вызов на совершенно ином уровне – он станет участником Формулы 2, с машиной которой уже смог познакомиться на декабрьских тестах в Абу-Даби. Правда, там он провел за рулем всего один день и оказался по скорости последним. При этом на «Яс-Марине» гонщик работал в составе Van Amersfoort Racing, а контракт заключил с командой Charouz.

«Пока у меня просто не было времени осознать все случившееся, – признался турок. – Это как большая мечта, которая в итоге сбылась, потому очень сложно подобрать нужные слова. Я очень рад и очень доволен».

Болукбаши станет первым симрейсером и первым представителем Турции в Формуле 2, хотя прежде гонщики из этой страны выступали в чемпионате GP2 и даже зарабатывали там очки.

«Я приезжал в Абу-Даби в 2017 году на финал киберспортивной Ф1, как симрейсер, – рассказал он. – И возвращение на ту же трассу через четыре года для тестов Формулы 2 стало особенным моментом. Я видел финал Ф1, потом их тесты, а потом сам сел за руль. Эти пять или шесть дней стали тем, о чем я грезил с детства».

Джем рассказал, что смог оказаться в Ф2 благодаря успехам в киберспорте. «Очень важно, что я первый симрейсер, кто добился подобного, – объяснил он. – Это дает другим надежду. Если простые люди увидят, что подобное удалось одному человеку, они поверят, что тоже способны на такое. Думаю, если я дошел от компьютерных гонок до Ф2, то и всякий сможет».

Формула 2 проведет предсезонные тесты в Бахрейне 2-4 марта, новый сезон стартует на этой же трассе 19-20 марта.