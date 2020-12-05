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Формула 2 / Бахрейн II / Отчет о гонке

Цунода выиграл гонку Ф2 в Бахрейне, Мазепин вырвал подиум

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Цунода выиграл гонку Ф2 в Бахрейне, Мазепин вырвал подиум
Автор:
, редактор

Мазепин взял очередной подиум и гарантировал себе Суперлицензию

Протеже Red Bull Юки Цунода одержал победу в первой гонке второго этапа Формулы 2 в Бахрейне. Японец стартовал с первого места, однако провалился на первом круге, выпустив в лидеры россиян Никиту Мазепина и Роберта Шварцмана. 

Цунода смог вернуться в потенциальные лидеры гонки после пит-стопа, но тут же пропустил обоих россиян на трассе. Обойти Шварцмана японцу удалось на исходе трех четвертей гонки, а за четыре круга он опередил и Мазепина. 

После этого у Никиты началась тройная борьба с Гуанью Чжоу и Фелипе Друговичем. Гонщики несколько раз менялись местами. В итоге, второе место завоевал китаец, Мазепин же на предпоследнем круге смог отобрать у Друговича третье место и удержать его до финиша.

Этого результата Мазепину хватило, чтобы гарантировать себе место в топ-5 по итогам чемпионата и получить Суперлицензию FIA для выступления в Формуле 1.

 

У Шварцмана во второй половине гонки начались проблемы с резиной, так как он провел пит-стоп раньше остальных лидеров. В итоге, на финише Роберт оказался лишь пятым. 

Лидер сезона Мик Шумахер стартовал из второй десятки на жестких шинах. Поздний пит-стоп позволил ему выйти в лидеры гонки, но после смены резины Мик вновь оказался в не топ-10. Однако, имея мягкие шины в концовке Шумахер смог прорваться на седьмую позицию, попутно установив лучший круг.

 

Его главный преследователь Каллум Илотт стал шестым и не отыграл ни единого очка. Теперь за одну гонку до конца Шумахер выигрывает у Илотта 14 баллов, и шансы Каллума завтра отыграть их весьма невелики.

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отрыв Отставание Mph Очки
1 Japan Юки Цунода United Kingdom Carlin 48 -       25
2 China Гуаньюй Чжоу United Kingdom UNI-Virtuosi 48 5.600 5.600 5.600   18
3 Russian Federation Никита Мазепин United Kingdom Hitech Racing 48 6.200 6.200 0.600   15
4 Brazil Фелипе Другович Netherlands MP Motorsport 48 6.600 6.600 0.400   12
5 Russian Federation Роберт Шварцман Italy Prema Powerteam 48 7.400 7.400 0.800   10
6 United Kingdom Каллум Илотт United Kingdom UNI-Virtuosi 48 8.100 8.100 0.700   8
7 Germany Мик Шумахер Italy Prema Powerteam 48 10.300 10.300 2.200   6
8 India Джехан Дарувала United Kingdom Carlin 48 11.800 11.800 1.500   4
9 United Kingdom Даниэль Тиктум France DAMS 48 14.600 14.600 2.800   2
10 Brazil Педро Пике Czech Republic Charouz Racing System 48 17.500 17.500 2.900   1
11 New Zealand Маркус Армстронг France ART Grand Prix 48 17.700 17.700 0.200    
12 Switzerland Луи Делетраз Czech Republic Charouz Racing System 48 19.300 19.300 1.600    
13 Russian Federation Артем Маркелов Germany HWA AG 48 31.900 31.900 12.600    
14 Switzerland Ральф Бошунг Spain Campos Racing 48 34.300 34.300 2.400    
15 France Джулиано Алези Netherlands MP Motorsport 48 35.000 35.000 0.700    
16 Italy Лука Гьотто United Kingdom Hitech Racing 48 38.100 38.100 3.100    
17 Japan Марино Сато Italy Trident 48 39.000 39.000 0.900    
18 France Тео Пуршер Germany HWA AG 48 41.700 41.700 2.700    
19 Indonesia Шон Гелаэль France DAMS 48 45.800 45.800 4.100    
20 Israel Рой Ниссани Italy Trident 48 50.300 50.300 4.500    
21 Denmark Кристиан Лундгор France ART Grand Prix 48 59.200 59.200 8.900    
22 Brazil Гильерме Самайя Spain Campos Racing 47 1 lap        
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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Бахрейн II
Автор Иван Матушкин

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