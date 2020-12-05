Цунода выиграл гонку Ф2 в Бахрейне, Мазепин вырвал подиум
Мазепин взял очередной подиум и гарантировал себе Суперлицензию
Протеже Red Bull Юки Цунода одержал победу в первой гонке второго этапа Формулы 2 в Бахрейне. Японец стартовал с первого места, однако провалился на первом круге, выпустив в лидеры россиян Никиту Мазепина и Роберта Шварцмана.
Цунода смог вернуться в потенциальные лидеры гонки после пит-стопа, но тут же пропустил обоих россиян на трассе. Обойти Шварцмана японцу удалось на исходе трех четвертей гонки, а за четыре круга он опередил и Мазепина.
После этого у Никиты началась тройная борьба с Гуанью Чжоу и Фелипе Друговичем. Гонщики несколько раз менялись местами. В итоге, второе место завоевал китаец, Мазепин же на предпоследнем круге смог отобрать у Друговича третье место и удержать его до финиша.
Этого результата Мазепину хватило, чтобы гарантировать себе место в топ-5 по итогам чемпионата и получить Суперлицензию FIA для выступления в Формуле 1.
У Шварцмана во второй половине гонки начались проблемы с резиной, так как он провел пит-стоп раньше остальных лидеров. В итоге, на финише Роберт оказался лишь пятым.
Лидер сезона Мик Шумахер стартовал из второй десятки на жестких шинах. Поздний пит-стоп позволил ему выйти в лидеры гонки, но после смены резины Мик вновь оказался в не топ-10. Однако, имея мягкие шины в концовке Шумахер смог прорваться на седьмую позицию, попутно установив лучший круг.
Его главный преследователь Каллум Илотт стал шестым и не отыграл ни единого очка. Теперь за одну гонку до конца Шумахер выигрывает у Илотта 14 баллов, и шансы Каллума завтра отыграть их весьма невелики.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|Mph
|Очки
|1
|Юки Цунода
|Carlin
|48
|-
|25
|2
|Гуаньюй Чжоу
|UNI-Virtuosi
|48
|5.600
|5.600
|5.600
|18
|3
|Никита Мазепин
|Hitech Racing
|48
|6.200
|6.200
|0.600
|15
|4
|Фелипе Другович
|MP Motorsport
|48
|6.600
|6.600
|0.400
|12
|5
|Роберт Шварцман
|Prema Powerteam
|48
|7.400
|7.400
|0.800
|10
|6
|Каллум Илотт
|UNI-Virtuosi
|48
|8.100
|8.100
|0.700
|8
|7
|Мик Шумахер
|Prema Powerteam
|48
|10.300
|10.300
|2.200
|6
|8
|Джехан Дарувала
|Carlin
|48
|11.800
|11.800
|1.500
|4
|9
|Даниэль Тиктум
|DAMS
|48
|14.600
|14.600
|2.800
|2
|10
|Педро Пике
|Charouz Racing System
|48
|17.500
|17.500
|2.900
|1
|11
|Маркус Армстронг
|ART Grand Prix
|48
|17.700
|17.700
|0.200
|12
|Луи Делетраз
|Charouz Racing System
|48
|19.300
|19.300
|1.600
|13
|Артем Маркелов
|HWA AG
|48
|31.900
|31.900
|12.600
|14
|Ральф Бошунг
|Campos Racing
|48
|34.300
|34.300
|2.400
|15
|Джулиано Алези
|MP Motorsport
|48
|35.000
|35.000
|0.700
|16
|Лука Гьотто
|Hitech Racing
|48
|38.100
|38.100
|3.100
|17
|Марино Сато
|Trident
|48
|39.000
|39.000
|0.900
|18
|Тео Пуршер
|HWA AG
|48
|41.700
|41.700
|2.700
|19
|Шон Гелаэль
|DAMS
|48
|45.800
|45.800
|4.100
|20
|Рой Ниссани
|Trident
|48
|50.300
|50.300
|4.500
|21
|Кристиан Лундгор
|ART Grand Prix
|48
|59.200
|59.200
|8.900
|22
|Гильерме Самайя
|Campos Racing
|47
|1 lap
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Этап
|Бахрейн II
|Автор
|Иван Матушкин