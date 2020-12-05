Цунода выиграл гонку Ф2 в Бахрейне, Мазепин вырвал подиум

Протеже Red Bull Юки Цунода одержал победу в первой гонке второго этапа Формулы 2 в Бахрейне. Японец стартовал с первого места, однако провалился на первом круге, выпустив в лидеры россиян Никиту Мазепина и Роберта Шварцмана.

Цунода смог вернуться в потенциальные лидеры гонки после пит-стопа, но тут же пропустил обоих россиян на трассе. Обойти Шварцмана японцу удалось на исходе трех четвертей гонки, а за четыре круга он опередил и Мазепина.

После этого у Никиты началась тройная борьба с Гуанью Чжоу и Фелипе Друговичем. Гонщики несколько раз менялись местами. В итоге, второе место завоевал китаец, Мазепин же на предпоследнем круге смог отобрать у Друговича третье место и удержать его до финиша.

Этого результата Мазепину хватило, чтобы гарантировать себе место в топ-5 по итогам чемпионата и получить Суперлицензию FIA для выступления в Формуле 1.

У Шварцмана во второй половине гонки начались проблемы с резиной, так как он провел пит-стоп раньше остальных лидеров. В итоге, на финише Роберт оказался лишь пятым.

Лидер сезона Мик Шумахер стартовал из второй десятки на жестких шинах. Поздний пит-стоп позволил ему выйти в лидеры гонки, но после смены резины Мик вновь оказался в не топ-10. Однако, имея мягкие шины в концовке Шумахер смог прорваться на седьмую позицию, попутно установив лучший круг.

Его главный преследователь Каллум Илотт стал шестым и не отыграл ни единого очка. Теперь за одну гонку до конца Шумахер выигрывает у Илотта 14 баллов, и шансы Каллума завтра отыграть их весьма невелики.