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Формула 2 / Новость

Цунода получил награду имени Антуана Юбера

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Цунода получил награду имени Антуана Юбера
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, Редактор

Японца признали лучшим новичком 2020 года

Организаторы чемпионата Формулы 2 вручили Юки Цуноде приз имени Антуана Юбера. Он полагается лучшему дебютанту сезона. В 2020 году Цунода, впервые прешедший в Формулу 1, занял в чемпионате третье место.

Приз был назван именем Юбера в прошлом году. Антуан был французским гонщиков Формулы 2, который погиб в результате аварии в Спа, произошедшей в конце августа 2019 года. Первым, кому вручили приз, стал лучший новичок прошлого года Гуанью Чжоу.

«Мне нужно стараться еще сильнее, чтобы стать как Юбер. Для меня честь получить приз его имени», – отметил Цунода при награждении.

Ожидается, что в следующем году Цунода перейдет в Формулу 1, где он заменит россиянина Даниила Квята в команде AlfaTauri.

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Юки Цунода
Автор Сергей Иванов

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