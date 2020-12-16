Цендели стал соперником Шварцмана в Формуле 2

Лирим Цендели выиграл в 2018-м чемпионат немецкой Ф4, после чего два сезона провел в Формуле 3. Выступления в составе Charouz принесли гонщику всего шесть очков, а после перехода в Trident он одержал победу в Спа и занял итоговое восьмое место в общем зачете.

Теперь 21-летний немец готовится продолжать карьеру в Формуле 2 – это уже пятый подтвержденный контракт в молодежной серии, включая соглашение Prema с Робертом Шварцманом.

Голландский коллектив MP Motorsport, за который предстоит выступать Цендели, входит в число лидеров первенства. В минувшем сезоне его пилоты трижды выигрывали гонки.

Лирим уже начал работу с командой на недавних тестах в Бахрейне, по итогам которых показал шестое время.

Новый сезон Формулы 2 должен стартовать в конце марта в Сахире.

Участники Формулы 2 в 2021 году (подтвержденные контракты)