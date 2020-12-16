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Формула 2 / Новость

Цендели стал соперником Шварцмана в Формуле 2

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Цендели стал соперником Шварцмана в Формуле 2
Автор:
, Репортер, Индия

Немецкий гонщик договорился с MP Motorsport о совместных выступлениях в 2021 году

Лирим Цендели выиграл в 2018-м чемпионат немецкой Ф4, после чего два сезона провел в Формуле 3. Выступления в составе Charouz принесли гонщику всего шесть очков, а после перехода в Trident он одержал победу в Спа и занял итоговое восьмое место в общем зачете. 

Теперь 21-летний немец готовится продолжать карьеру в Формуле 2 – это уже пятый подтвержденный контракт в молодежной серии, включая соглашение Prema с Робертом Шварцманом.

Голландский коллектив MP Motorsport, за который предстоит выступать Цендели, входит в число лидеров первенства. В минувшем сезоне его пилоты трижды выигрывали гонки. 

Лирим уже начал работу с командой на недавних тестах в Бахрейне, по итогам которых показал шестое время. 

Новый сезон Формулы 2 должен стартовать в конце марта в Сахире.

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Команда

Гонщики

ART

?

Campos

Germany Ральф Бошунг 

Carlin

?

Charouz

?

DAMS

?

Hitech

?

HWA

?

MP Motorsport

Germany Лирим Цендели

Prema

Russian Federation Роберт Шварцман

Finland Оскар Пиастри

Trident

?

UNI-Virtuosi

 Brazil Фелипе Другович

 
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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Лирим Цендели
Команды MP Motorsport
Автор Рахит Тукрал

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