Цендели стал соперником Шварцмана в Формуле 2
Немецкий гонщик договорился с MP Motorsport о совместных выступлениях в 2021 году
Лирим Цендели выиграл в 2018-м чемпионат немецкой Ф4, после чего два сезона провел в Формуле 3. Выступления в составе Charouz принесли гонщику всего шесть очков, а после перехода в Trident он одержал победу в Спа и занял итоговое восьмое место в общем зачете.
Теперь 21-летний немец готовится продолжать карьеру в Формуле 2 – это уже пятый подтвержденный контракт в молодежной серии, включая соглашение Prema с Робертом Шварцманом.
Голландский коллектив MP Motorsport, за который предстоит выступать Цендели, входит в число лидеров первенства. В минувшем сезоне его пилоты трижды выигрывали гонки.
Лирим уже начал работу с командой на недавних тестах в Бахрейне, по итогам которых показал шестое время.
Новый сезон Формулы 2 должен стартовать в конце марта в Сахире.
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Участники Формулы 2 в 2021 году (подтвержденные контракты)
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Команда
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Гонщики
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ART
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?
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Campos
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Ральф Бошунг
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Carlin
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?
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Charouz
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?
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DAMS
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?
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Hitech
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?
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HWA
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?
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MP Motorsport
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Лирим Цендели
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Prema
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Роберт Шварцман
Оскар Пиастри
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Trident
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?
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UNI-Virtuosi
| Фелипе Другович
Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Пилоты
|Лирим Цендели
|Команды
|MP Motorsport
|Автор
|Рахит Тукрал