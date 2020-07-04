Трое русских и Шумахер. Все пилоты и команды Формулы 2
Серия, выступающая на «подпевках» у Ф1, открывает сезон вместе с чемпионатом мира. Радуя 18-дюймовыми шинами и заметно обновившимся составом
Команда DAMS (Франция)
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Представлена в турнире с 1989 года
Пилоты команды 6 раз выигрывали турнир в личном зачете
Команда 3 раза побеждала в командном зачете (в т.ч. в прошлом сезоне)
Пилоты в 2020 году: Шон Гелаэль и Дэн Тиктум
Шон Гелаэль (Индонезия) и Дэн Тиктум (Великобритания)
Фотограф: DAMS DAMS
Шон Гелаэль
Стартовый номер – 1
Возраст – 23 года
Выступает в Формуле 2 с 2017 года
65 стартов в гонках
Лучший результат в гонке – 2-е место
Лучшее место в общем зачете – 15-е
Место в общем зачете в прошлом сезоне – 17-е
Ранее: бронзовый призер Азиатской серии Ле-Ман
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Дэн Тиктум
Стартовый номер – 2
Возраст – 21 год
Дебютировал в Формуле 2 в 2018 году
2 старта в гонках
Лучший результат в гонке – 11-е место
В прошлом году в Формуле 2 не выступал
Ранее: вице-чемпион европейской Ф3, двукратный победитель Гран При Макао
Является пилотом по развитию команды Williams в Ф1
Команда UNI-Virtuosi Racing (Великобритания)
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Представлена в турнире с 2019 года
Место в командном зачете в прошлом сезоне – 2-е
Пилоты в 2020 году: Гуанью Чжоу и Каллум Иллот
Гуанью Чжоу (Китай)
Фотограф: Пресс-служба FIA F2
Стартовый номер – 3
Возраст – 21 год
Выступает в Формуле 2 с 2019 года
22 старта в гонках
Лучший результат в гонке – 3-е место
5 подиумов, 1 победа в квалификации, 2 лучших круга
Место в общем зачете в прошлом сезоне – 7-е
Ранее: вице-чемпион итальянской Формулы 4
Пилот молодежной Академии Renault и тест-пилот команды Renault в Ф1
Каллум Илотт (Великобритания)
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Стартовый номер – 4
Возраст – 21 год
Дебютировал в Формуле 2 в 2017 году
23 старта в гонках
Лучший результат в гонке – 3-е место
4 подиума, 1 победа в квалификации
Место в общем зачете в прошлом сезоне –11-е
Ранее: бронзовый призер турнира GP3
Пилот молодежной Академии Ferrari
ART Grand Prix (Франция)
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Представлена в турнире с 2005 года
Пилоты команды 6 раз выигрывали турнир в личном зачете (в т.ч. в прошлом сезоне)
Команда 4 раза побеждала в командном зачете
Место в командном зачете в прошлом сезоне – 3-е
Пилоты в 2020 году: Маркус Армстронг и Кристиан Лундгор
Маркус Армстронг (Новая Зеландия)
Фотограф: Гарет Харфорд / Motorsport Images
Стартовый номер – 5
Возраст – 19 лет
В Формуле 2 выступает впервые
Действующий вице-чемпион Формулы 3
Ранее: чемпион итальянской Формулы 4
Пилот молодежной Академии Ferrari
Кристиан Лундгор (Дания)
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Стартовый номер – 6
Возраст – 18 лет
Дебютировал в Формуле 2 в 2019 году, но проехал только 2 гонки
В прошлом году выступал в Формуле 3 (6-е место)
Ранее: вице-чемпион Еврокубка Формулы Renault
Пилот молодежной Академии Renault
Команда Carlin (Великобритания)
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Представлена в турнире с 2011 года
Один раз побеждала в командном зачете
Место в командном зачете в прошлом сезоне – 4-е
Пилоты в 2020 году: Юки Цунода и Джехан Дарувала
Юки Цунода (Япония)
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Стартовый номер – 7
Возраст – 20 лет
В Формуле 2 выступает впервые
В прошлом году выступал в Формуле 3 (9-е место)
Ранее: чемпион японской Формулы 4
Пилот молодежной программы Red Bull
Джехан Дарувала (Индия)
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Стартовый номер – 8
Возраст – 21 год
В Формуле 2 выступает впервые
В прошлом году выступал в Формуле 3 (3-е место)
Ранее становился чемпионом японской Формулы 4
Пилот молодежной программы Red Bull
Campos Racing (Испания)
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Представлена в турнире с 2005 года
Один раз побеждала в командном зачете
Место в командном зачете в прошлом сезоне – 5-е
Пилоты в 2020 году: Джек Эйткен и Гильерме Самайя
Джек Эйткен (Великобритания)
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Стартовый номер – 9
Возраст – 24 года
Выступает в Формуле 2 с 2018 года
45 стартов в гонках
4 победы, 2 победы в квалификации, 2 лучших круга
Место в общем зачете в прошлом сезоне – 5-е
Ранее: победитель Еврокубка Формулы Renault, вице-чемпион GP3
Является запасным пилотом команды Williams в Ф1
Гильерме Самайя (Бразилия)
Фотограф: Пресс-служба FIA F2
Стартовый номер – 10
Возраст – 23 года
В Формуле 2 выступает впервые
В прошлом году выступал в турнире Еuroformula Open (16-е место)
Ранее становился чемпионом бразильской Формулы 3
Charouz Racing System (Чехия)
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Представлена в турнире с 2003 года (с большим перерывом)
Место в командном зачете в прошлом сезоне – 7-е
Пилоты в 2020 году: Луи Делетраз и Педро Пике
Луи Делетраз (Швейцария)
Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images
Стартовый номер – 11
Возраст – 23 года
Выступает в Формуле 2 с 2017 года
68 стартов в гонках
Лучшее место в гонке – 2-е (всего 5 подиумов)
Лучшее место в общем зачете – 8-е (в прошлом сезоне)
Ранее: вице-чемпион Еврокубка Формулы Renault
Является пилотом симулятора команды Haas в Ф1
Педро Пике (Бразилия)
Фотограф: FIA F3
Стартовый номер – 12
Возраст – 21 год
В Формуле 2 выступает впервые
В прошлом году выступал в Формуле 3 (5-е место)
Ранее дважды становился чемпионом бразильской Формулы 3
MP Motorsport (Нидерланды)
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Представлена в турнире с 2017 года
Место в командном зачете в прошлом сезоне – 6-е
Пилоты в 2020 году: Нобухару Мацусита и Фелипе Другович
Нобухару Мацусита (Япония)
Фотограф: Пресс-служба FIA F2
Стартовый номер – 14
Возраст – 26 лет
Выступает в Формуле 2 с 2015 года
44 старта в гонках
5 побед, 2 победы в квалификации, 5 лучших круга
Лучшее место в общем зачете – 6-е (в т.ч. в прошлом сезоне)
Ранее: чемпион японской Формулы 3
Фелипе Другович (Бразилия)
Фотограф: FIA F3
Стартовый номер – 15
Возраст – 20 лет
В Формуле 2 выступает впервые
В прошлом году выступал в Формуле 3 (16-е место)
Ранее становился чемпионом испанской Формулы 3 и турнира Euroformula Open
HWA Racelab (Германия)
Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images
Команда впервые участвует в чемпионате
Пилоты в 2020 году: Артем Маркелов и Джулиано Алези
Артем Маркелов (Россия)
Фотограф: Пресс-служба FIA F2
Стартовый номер – 16
Возраст – 25 лет
Выступает в Формуле 2 с 2014 года
134 старта в гонках
9 побед, 1 победа в квалификации, 7 быстрых кругов
Лучшее место в общем зачете – 2-е
Место в общем зачете в прошлом сезоне – 16-е (проехал 6 гонок)
Джулиано Алези (Франция)
Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images
Стартовый номер – 17
Возраст – 20 года
Выступает в Формуле 2 с 2019 года
22 старта в гонках
Лучшее место в гонке – 5-е
Место в общем зачете в прошлом сезоне – 15-е
Пилот молодежной Академии Ferrari
Prema Racing (Италия)
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Представлена в турнире с 2017 года
Пилоты команды дважды выигрывали титул в личном зачете
Один раз побеждала в командном зачете
Место в командном зачете в прошлом сезоне – 9-е
Пилоты в 2020 году: Мик Шумахер и Роберт Шварцман
Мик Шумахер (Германия)
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Стартовый номер – 20
Возраст – 21 год
Выступает в Формуле 2 с 2019 года
22 старта в гонках
1 победа, 1 лучший круг
Место в общем зачете в прошлом сезоне – 12-е
Ранее: чемпион европейской Формулы 3
Пилот молодежной Академии Ferrari
Роберт Шварцман (Россия)
Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images
Стартовый номер – 21
Возраст – 20 лет
В Формуле 2 выступает впервые
Действующий чемпион Формулы 3
Пилот молодежной Академии Ferrari
Trident (Италия)
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Представлена в турнире с 2006 года
Место в командном зачете в прошлом сезоне – 10-е
Пилоты в 2020 году: Рой Ниссани и Марино Сато
Рой Ниссани (Израиль)
Фотограф: Пресс-служба FIA F2
Стартовый номер – 22
Возраст – 25 лет
Выступал в Формуле 2 в 2018 году (в прошлом году не выступал)
20 стартов в гонках
Лучшее место в гонке – 10-е
Место в общем зачете – 22-е
Ранее: 4-е место в Формуле V8 3.5
Марино Сато (Япония)
Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images
Стартовый номер – 23
Возраст – 21 год
Дебютировал в Формуле 2 в 2019 году
6 стартов в гонках
Лучший результат в гонке – 11-е место
Место в общем зачете в прошлом сезоне – 21-е
Также: действующий чемпион турнира Euroformula Open
Hitech Grand Prix (Великобритания)
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Команда впервые участвует в чемпионате
Пилоты в 2020 году: Никита Мазепин и Лука Гьотто
Никита Мазепин (Россия)
Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images
Стартовый номер – 24
Возраст – 21 год
Дебютировал в Формуле 2 в 2019 году
22 старта в гонках
Лучший результат в гонке – 8-е место
Место в общем зачете в прошлом сезоне – 18-е
Ранее: вице-чемпион турнира GP3
Лука Гьотто (Италия)
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Стартовый номер – 25
Возраст – 25 лет
Выступает в Формуле 2 с 2016 года
90 стартов в гонках
6 побед, 2 победы в квалификации, 7 лучших кругов
Лучшее место в общем зачете – 3-е (в прошлом сезоне)
Ранее: вице-чемпион турнира GP3
Еще один росссиянин на Гран При – Александр Смоляр в Формуле 3
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Можно сказать, что Александр идет дорогой Роберта Шварцмана. Он тоже пользуется поддержкой программы SMP Racing и в прошлом году стал третьим в Еврокубке Формулы Renault (как Шварцман в 2017 году).
Но есть и отличия. Роберт (а до него, к примеру Шарль Леклер или Джордж Расселл) после Еврокубка попал за руль более мощной и быстрой европейской Ф3, и только через год – за руль еще более мощной и быстрой международной Формулы 3 (до недавнего времени носившей имя GP3). Александр промежуточную ступеньку перепрыгнул. С другой стороны, таких прыжков бояться – о карьере в больших гонках не мечтать. Напомним, что Кими Райкконен в свое время из Формулы Renault прыгнул сразу в Формулу 1, то есть по нынешним меркам – через три ступеньки. И как-то не потерялся.
Александр, которому в июле исполнится 19 лет, родился в Южно-Сахалинске, но после этого успел пожить и в Санкт-Петербурге, и в Москве. В Формуле 3 он будет пилотировать болид команды ART Grand Prix под номером 8.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Пилоты
|Шон Гелаэль , Артем Маркелов , Лука Гьотто , Мик Шумахер , Каллум Илотт , Никита Мазепин , Роберт Шварцман , Даниэль Тиктум , Гильерме Самайя
|Команды
|ART Grand Prix , Carlin , Campos Racing , Trident , MP Motorsport , DAMS , Prema Powerteam , Charouz Racing System , Hitech Racing