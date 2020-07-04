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Формула 2 / Галерея

Трое русских и Шумахер. Все пилоты и команды Формулы 2

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Трое русских и Шумахер. Все пилоты и команды Формулы 2
4 июл. 2020 г., 05:44

Серия, выступающая на «подпевках» у Ф1, открывает сезон вместе с чемпионатом мира. Радуя 18-дюймовыми шинами и заметно обновившимся составом

Слайдер
Список

Команда DAMS (Франция)

Команда DAMS (Франция)
1/33

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Представлена в турнире с 1989 года
Пилоты команды 6 раз выигрывали турнир в личном зачете
Команда 3 раза побеждала в командном зачете (в т.ч. в прошлом сезоне)

Пилоты в 2020 году: Шон Гелаэль и Дэн Тиктум

Шон Гелаэль (Индонезия) и Дэн Тиктум (Великобритания)

Шон Гелаэль (Индонезия) и Дэн Тиктум (Великобритания)
2/33

Фотограф: DAMS DAMS

Шон Гелаэль
Стартовый номер – 1

Возраст – 23 года
Выступает в Формуле 2 с 2017 года
65 стартов в гонках
Лучший результат в гонке – 2-е место
Лучшее место в общем зачете – 15-е

Место в общем зачете в прошлом сезоне – 17-е

Ранее: бронзовый призер Азиатской серии Ле-Ман

---

Дэн Тиктум
Стартовый номер – 2

Возраст – 21 год
Дебютировал в Формуле 2 в 2018 году
2 старта в гонках
Лучший результат в гонке – 11-е место

В прошлом году в Формуле 2 не выступал
Ранее: вице-чемпион европейской Ф3, двукратный победитель Гран При Макао
Является пилотом по развитию команды Williams в Ф1

Команда UNI-Virtuosi Racing (Великобритания)

Команда UNI-Virtuosi Racing (Великобритания)
3/33

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Представлена в турнире с 2019 года
Место в командном зачете в прошлом сезоне – 2-е

Пилоты в 2020 году: Гуанью Чжоу и Каллум Иллот

Гуанью Чжоу (Китай)

Гуанью Чжоу (Китай)
4/33

Фотограф: Пресс-служба FIA F2

Стартовый номер – 3

Возраст – 21 год
Выступает в Формуле 2 с 2019 года
22 старта в гонках
Лучший результат в гонке – 3-е место
5 подиумов, 1 победа в квалификации, 2 лучших круга

Место в общем зачете в прошлом сезоне – 7-е

Ранее: вице-чемпион итальянской Формулы 4
Пилот молодежной Академии Renault и тест-пилот команды Renault в Ф1

Каллум Илотт (Великобритания)

Каллум Илотт (Великобритания)
5/33

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Стартовый номер – 4

Возраст – 21 год
Дебютировал в Формуле 2 в 2017 году
23 старта в гонках
Лучший результат в гонке – 3-е место
4 подиума, 1 победа в квалификации

Место в общем зачете в прошлом сезоне –11-е

Ранее: бронзовый призер турнира GP3

Пилот молодежной Академии Ferrari

ART Grand Prix (Франция)

ART Grand Prix (Франция)
6/33

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Представлена в турнире с 2005 года
Пилоты команды 6 раз выигрывали турнир в личном зачете (в т.ч. в прошлом сезоне)
Команда 4 раза побеждала в командном зачете

Место в командном зачете в прошлом сезоне – 3-е

Пилоты в 2020 году: Маркус Армстронг и Кристиан Лундгор

Маркус Армстронг (Новая Зеландия)

Маркус Армстронг (Новая Зеландия)
7/33

Фотограф: Гарет Харфорд / Motorsport Images

Стартовый номер – 5

Возраст – 19 лет
В Формуле 2 выступает впервые
Действующий вице-чемпион Формулы 3
Ранее: чемпион итальянской Формулы 4

Пилот молодежной Академии Ferrari

Кристиан Лундгор (Дания)

Кристиан Лундгор (Дания)
8/33

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Стартовый номер – 6

Возраст – 18 лет
Дебютировал в Формуле 2 в 2019 году, но проехал только 2 гонки
В прошлом году выступал в Формуле 3 (6-е место)
Ранее: вице-чемпион Еврокубка Формулы Renault

Пилот молодежной Академии Renault

Команда Carlin (Великобритания)

Команда Carlin (Великобритания)
9/33

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Представлена в турнире с 2011 года
Один раз побеждала в командном зачете

Место в командном зачете в прошлом сезоне – 4-е

Пилоты в 2020 году: Юки Цунода и Джехан Дарувала

Юки Цунода (Япония)

Юки Цунода (Япония)
10/33

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Стартовый номер – 7

Возраст – 20 лет
В Формуле 2 выступает впервые
В прошлом году выступал в Формуле 3 (9-е место)
Ранее: чемпион японской Формулы 4

Пилот молодежной программы Red Bull

Джехан Дарувала (Индия)

Джехан Дарувала (Индия)
11/33

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Стартовый номер – 8

Возраст – 21 год
В Формуле 2 выступает впервые
В прошлом году выступал в Формуле 3 (3-е место)
Ранее становился чемпионом японской Формулы 4

Пилот молодежной программы Red Bull

Campos Racing (Испания)

Campos Racing (Испания)
12/33

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Представлена в турнире с 2005 года
Один раз побеждала в командном зачете

Место в командном зачете в прошлом сезоне – 5-е

Пилоты в 2020 году: Джек Эйткен и Гильерме Самайя

Джек Эйткен (Великобритания)

Джек Эйткен (Великобритания)
13/33

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Стартовый номер – 9

Возраст – 24 года
Выступает в Формуле 2 с 2018 года
45 стартов в гонках
4 победы, 2 победы в квалификации, 2 лучших круга

Место в общем зачете в прошлом сезоне – 5-е

Ранее: победитель Еврокубка Формулы Renault, вице-чемпион GP3
Является запасным пилотом команды Williams в Ф1

Гильерме Самайя (Бразилия)

Гильерме Самайя (Бразилия)
14/33

Фотограф: Пресс-служба FIA F2

Стартовый номер – 10

Возраст – 23 года
В Формуле 2 выступает впервые
В прошлом году выступал в турнире Еuroformula Open (16-е место)
Ранее становился чемпионом бразильской Формулы 3

Charouz Racing System (Чехия)

Charouz Racing System (Чехия)
15/33

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Представлена в турнире с 2003 года (с большим перерывом)
Место в командном зачете в прошлом сезоне – 7-е

Пилоты в 2020 году: Луи Делетраз и Педро Пике

Луи Делетраз (Швейцария)

Луи Делетраз (Швейцария)
16/33

Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images

Стартовый номер – 11

Возраст – 23 года
Выступает в Формуле 2 с 2017 года
68 стартов в гонках
Лучшее место в гонке – 2-е (всего 5 подиумов)
Лучшее место в общем зачете – 8-е (в прошлом сезоне)

Ранее: вице-чемпион Еврокубка Формулы Renault
Является пилотом симулятора команды Haas в Ф1

Педро Пике (Бразилия)

Педро Пике (Бразилия)
17/33

Фотограф: FIA F3

Стартовый номер – 12

Возраст – 21 год
В Формуле 2 выступает впервые
В прошлом году выступал в Формуле 3 (5-е место)
Ранее дважды становился чемпионом бразильской Формулы 3

MP Motorsport (Нидерланды)

MP Motorsport (Нидерланды)
18/33

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Представлена в турнире с 2017 года
Место в командном зачете в прошлом сезоне – 6-е

Пилоты в 2020 году: Нобухару Мацусита и Фелипе Другович

Нобухару Мацусита (Япония)

Нобухару Мацусита (Япония)
19/33

Фотограф: Пресс-служба FIA F2

Стартовый номер – 14

Возраст – 26 лет
Выступает в Формуле 2 с 2015 года
44 старта в гонках
5 побед, 2 победы в квалификации, 5 лучших круга
Лучшее место в общем зачете – 6-е (в т.ч. в прошлом сезоне)

Ранее: чемпион японской Формулы 3

Фелипе Другович (Бразилия)

Фелипе Другович (Бразилия)
20/33

Фотограф: FIA F3

Стартовый номер – 15

Возраст – 20 лет
В Формуле 2 выступает впервые
В прошлом году выступал в Формуле 3 (16-е место)
Ранее становился чемпионом испанской Формулы 3 и турнира Euroformula Open

HWA Racelab (Германия)

HWA Racelab (Германия)
21/33

Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images

Команда впервые участвует в чемпионате

Пилоты в 2020 году: Артем Маркелов и Джулиано Алези

Артем Маркелов (Россия)

Артем Маркелов (Россия)
22/33

Фотограф: Пресс-служба FIA F2

Стартовый номер – 16

Возраст – 25 лет
Выступает в Формуле 2 с 2014 года
134 старта в гонках
9 побед, 1 победа в квалификации, 7 быстрых кругов
Лучшее место в общем зачете – 2-е

Место в общем зачете в прошлом сезоне – 16-е (проехал 6 гонок)

Джулиано Алези (Франция)

Джулиано Алези (Франция)
23/33

Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images

Стартовый номер – 17

Возраст – 20 года
Выступает в Формуле 2 с 2019 года
22 старта в гонках
Лучшее место в гонке – 5-е

Место в общем зачете в прошлом сезоне – 15-е

Пилот молодежной Академии Ferrari

Prema Racing (Италия)

Prema Racing (Италия)
24/33

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Представлена в турнире с 2017 года
Пилоты команды дважды выигрывали титул в личном зачете
Один раз побеждала в командном зачете

Место в командном зачете в прошлом сезоне – 9-е

Пилоты в 2020 году: Мик Шумахер и Роберт Шварцман

Мик Шумахер (Германия)

Мик Шумахер (Германия)
25/33

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Стартовый номер – 20

Возраст – 21 год
Выступает в Формуле 2 с 2019 года
22 старта в гонках
1 победа, 1 лучший круг

Место в общем зачете в прошлом сезоне – 12-е

Ранее: чемпион европейской Формулы 3

Пилот молодежной Академии Ferrari

Роберт Шварцман (Россия)

Роберт Шварцман (Россия)
26/33

Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images

Стартовый номер – 21

Возраст – 20 лет
В Формуле 2 выступает впервые
Действующий чемпион Формулы 3

Пилот молодежной Академии Ferrari

Trident (Италия)

Trident (Италия)
27/33

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Представлена в турнире с 2006 года
Место в командном зачете в прошлом сезоне – 10-е

Пилоты в 2020 году: Рой Ниссани и Марино Сато

Рой Ниссани (Израиль)

Рой Ниссани (Израиль)
28/33

Фотограф: Пресс-служба FIA F2

Стартовый номер – 22

Возраст – 25 лет
Выступал в Формуле 2 в 2018 году (в прошлом году не выступал)
20 стартов в гонках
Лучшее место в гонке – 10-е

Место в общем зачете – 22-е

Ранее: 4-е место в Формуле V8 3.5

Марино Сато (Япония)

Марино Сато (Япония)
29/33

Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images

Стартовый номер – 23

Возраст – 21 год
Дебютировал в Формуле 2 в 2019 году
6 стартов в гонках
Лучший результат в гонке – 11-е место

Место в общем зачете в прошлом сезоне – 21-е

Также: действующий чемпион турнира Euroformula Open

Hitech Grand Prix (Великобритания)

Hitech Grand Prix (Великобритания)
30/33

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Команда впервые участвует в чемпионате

Пилоты в 2020 году: Никита Мазепин и Лука Гьотто

Никита Мазепин (Россия)

Никита Мазепин (Россия)
31/33

Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images

Стартовый номер – 24

Возраст – 21 год
Дебютировал в Формуле 2 в 2019 году
22 старта в гонках
Лучший результат в гонке – 8-е место

Место в общем зачете в прошлом сезоне – 18-е

Ранее: вице-чемпион турнира GP3

Лука Гьотто (Италия)

Лука Гьотто (Италия)
32/33

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Стартовый номер – 25

Возраст – 25 лет
Выступает в Формуле 2 с 2016 года
90 стартов в гонках
6 побед, 2 победы в квалификации, 7 лучших кругов
Лучшее место в общем зачете – 3-е (в прошлом сезоне)

Ранее: вице-чемпион турнира GP3

Еще один росссиянин на Гран При – Александр Смоляр в Формуле 3

Еще один росссиянин на Гран При – Александр Смоляр в Формуле 3
33/33

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Можно сказать, что Александр идет дорогой Роберта Шварцмана. Он тоже пользуется поддержкой программы SMP Racing и в прошлом году стал третьим в Еврокубке Формулы Renault (как Шварцман в 2017 году).

Но есть и отличия. Роберт (а до него, к примеру Шарль Леклер или Джордж Расселл) после Еврокубка попал за руль более мощной и быстрой европейской Ф3, и только через год – за руль еще более мощной и быстрой международной Формулы 3 (до недавнего времени носившей имя GP3). Александр промежуточную ступеньку перепрыгнул. С другой стороны, таких прыжков бояться – о карьере в больших гонках не мечтать. Напомним, что Кими Райкконен в свое время из Формулы Renault прыгнул сразу в Формулу 1, то есть по нынешним меркам – через три ступеньки. И как-то не потерялся.

Александр, которому в июле исполнится 19 лет, родился в Южно-Сахалинске, но после этого успел пожить и в Санкт-Петербурге, и в Москве. В Формуле 3 он будет пилотировать болид команды ART Grand Prix под номером 8. 

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Об этой статье

Серия Формула 2
Пилоты Шон Гелаэль , Артем Маркелов , Лука Гьотто , Мик Шумахер , Каллум Илотт , Никита Мазепин , Роберт Шварцман , Даниэль Тиктум , Гильерме Самайя
Команды ART Grand Prix , Carlin , Campos Racing , Trident , MP Motorsport , DAMS , Prema Powerteam , Charouz Racing System , Hitech Racing

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