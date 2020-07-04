Трое русских и Шумахер. Все пилоты и команды Формулы 2

Команда DAMS (Франция) 1 / 33 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Представлена в турнире с 1989 года

Пилоты команды 6 раз выигрывали турнир в личном зачете

Команда 3 раза побеждала в командном зачете (в т.ч. в прошлом сезоне) Пилоты в 2020 году: Шон Гелаэль и Дэн Тиктум

Шон Гелаэль (Индонезия) и Дэн Тиктум (Великобритания) 2 / 33 Фотограф: DAMS DAMS Шон Гелаэль

Стартовый номер – 1 Возраст – 23 года

Выступает в Формуле 2 с 2017 года

65 стартов в гонках

Лучший результат в гонке – 2-е место

Лучшее место в общем зачете – 15-е Место в общем зачете в прошлом сезоне – 17-е Ранее: бронзовый призер Азиатской серии Ле-Ман --- Дэн Тиктум

Стартовый номер – 2 Возраст – 21 год

Дебютировал в Формуле 2 в 2018 году

2 старта в гонках

Лучший результат в гонке – 11-е место В прошлом году в Формуле 2 не выступал

Ранее: вице-чемпион европейской Ф3, двукратный победитель Гран При Макао

Является пилотом по развитию команды Williams в Ф1

Команда UNI-Virtuosi Racing (Великобритания) 3 / 33 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Представлена в турнире с 2019 года

Место в командном зачете в прошлом сезоне – 2-е Пилоты в 2020 году: Гуанью Чжоу и Каллум Иллот

Гуанью Чжоу (Китай) 4 / 33 Фотограф: Пресс-служба FIA F2 Стартовый номер – 3 Возраст – 21 год

Выступает в Формуле 2 с 2019 года

22 старта в гонках

Лучший результат в гонке – 3-е место

5 подиумов, 1 победа в квалификации, 2 лучших круга Место в общем зачете в прошлом сезоне – 7-е Ранее: вице-чемпион итальянской Формулы 4

Пилот молодежной Академии Renault и тест-пилот команды Renault в Ф1

Каллум Илотт (Великобритания) 5 / 33 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Стартовый номер – 4 Возраст – 21 год

Дебютировал в Формуле 2 в 2017 году

23 старта в гонках

Лучший результат в гонке – 3-е место

4 подиума, 1 победа в квалификации Место в общем зачете в прошлом сезоне –11-е Ранее: бронзовый призер турнира GP3 Пилот молодежной Академии Ferrari

ART Grand Prix (Франция) 6 / 33 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Представлена в турнире с 2005 года

Пилоты команды 6 раз выигрывали турнир в личном зачете (в т.ч. в прошлом сезоне)

Команда 4 раза побеждала в командном зачете Место в командном зачете в прошлом сезоне – 3-е

Пилоты в 2020 году: Маркус Армстронг и Кристиан Лундгор

Маркус Армстронг (Новая Зеландия) 7 / 33 Фотограф: Гарет Харфорд / Motorsport Images Стартовый номер – 5 Возраст – 19 лет

В Формуле 2 выступает впервые

Действующий вице-чемпион Формулы 3

Ранее: чемпион итальянской Формулы 4 Пилот молодежной Академии Ferrari

Кристиан Лундгор (Дания) 8 / 33 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Стартовый номер – 6 Возраст – 18 лет

Дебютировал в Формуле 2 в 2019 году, но проехал только 2 гонки

В прошлом году выступал в Формуле 3 (6-е место)

Ранее: вице-чемпион Еврокубка Формулы Renault Пилот молодежной Академии Renault

Команда Carlin (Великобритания) 9 / 33 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Представлена в турнире с 2011 года

Один раз побеждала в командном зачете Место в командном зачете в прошлом сезоне – 4-е

Пилоты в 2020 году: Юки Цунода и Джехан Дарувала

Юки Цунода (Япония) 10 / 33 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Стартовый номер – 7 Возраст – 20 лет

В Формуле 2 выступает впервые

В прошлом году выступал в Формуле 3 (9-е место)

Ранее: чемпион японской Формулы 4 Пилот молодежной программы Red Bull

Джехан Дарувала (Индия) 11 / 33 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Стартовый номер – 8 Возраст – 21 год

В Формуле 2 выступает впервые

В прошлом году выступал в Формуле 3 (3-е место)

Ранее становился чемпионом японской Формулы 4 Пилот молодежной программы Red Bull

Campos Racing (Испания) 12 / 33 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Представлена в турнире с 2005 года

Один раз побеждала в командном зачете Место в командном зачете в прошлом сезоне – 5-е

Пилоты в 2020 году: Джек Эйткен и Гильерме Самайя

Джек Эйткен (Великобритания) 13 / 33 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Стартовый номер – 9 Возраст – 24 года

Выступает в Формуле 2 с 2018 года

45 стартов в гонках

4 победы, 2 победы в квалификации, 2 лучших круга Место в общем зачете в прошлом сезоне – 5-е Ранее: победитель Еврокубка Формулы Renault, вице-чемпион GP3

Является запасным пилотом команды Williams в Ф1

Гильерме Самайя (Бразилия) 14 / 33 Фотограф: Пресс-служба FIA F2 Стартовый номер – 10 Возраст – 23 года

В Формуле 2 выступает впервые

В прошлом году выступал в турнире Еuroformula Open (16-е место)

Ранее становился чемпионом бразильской Формулы 3

Charouz Racing System (Чехия) 15 / 33 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Представлена в турнире с 2003 года (с большим перерывом)

Место в командном зачете в прошлом сезоне – 7-е Пилоты в 2020 году: Луи Делетраз и Педро Пике

Луи Делетраз (Швейцария) 16 / 33 Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images Стартовый номер – 11 Возраст – 23 года

Выступает в Формуле 2 с 2017 года

68 стартов в гонках

Лучшее место в гонке – 2-е (всего 5 подиумов)

Лучшее место в общем зачете – 8-е (в прошлом сезоне) Ранее: вице-чемпион Еврокубка Формулы Renault

Является пилотом симулятора команды Haas в Ф1

Педро Пике (Бразилия) 17 / 33 Фотограф: FIA F3 Стартовый номер – 12 Возраст – 21 год

В Формуле 2 выступает впервые

В прошлом году выступал в Формуле 3 (5-е место)

Ранее дважды становился чемпионом бразильской Формулы 3

MP Motorsport (Нидерланды) 18 / 33 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Представлена в турнире с 2017 года

Место в командном зачете в прошлом сезоне – 6-е Пилоты в 2020 году: Нобухару Мацусита и Фелипе Другович

Нобухару Мацусита (Япония) 19 / 33 Фотограф: Пресс-служба FIA F2 Стартовый номер – 14 Возраст – 26 лет

Выступает в Формуле 2 с 2015 года

44 старта в гонках

5 побед, 2 победы в квалификации, 5 лучших круга

Лучшее место в общем зачете – 6-е (в т.ч. в прошлом сезоне) Ранее: чемпион японской Формулы 3

Фелипе Другович (Бразилия) 20 / 33 Фотограф: FIA F3 Стартовый номер – 15 Возраст – 20 лет

В Формуле 2 выступает впервые

В прошлом году выступал в Формуле 3 (16-е место)

Ранее становился чемпионом испанской Формулы 3 и турнира Euroformula Open

HWA Racelab (Германия) 21 / 33 Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images Команда впервые участвует в чемпионате Пилоты в 2020 году: Артем Маркелов и Джулиано Алези

Артем Маркелов (Россия) 22 / 33 Фотограф: Пресс-служба FIA F2 Стартовый номер – 16 Возраст – 25 лет

Выступает в Формуле 2 с 2014 года

134 старта в гонках

9 побед, 1 победа в квалификации, 7 быстрых кругов

Лучшее место в общем зачете – 2-е Место в общем зачете в прошлом сезоне – 16-е (проехал 6 гонок)

Джулиано Алези (Франция) 23 / 33 Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images Стартовый номер – 17 Возраст – 20 года

Выступает в Формуле 2 с 2019 года

22 старта в гонках

Лучшее место в гонке – 5-е Место в общем зачете в прошлом сезоне – 15-е Пилот молодежной Академии Ferrari

Prema Racing (Италия) 24 / 33 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Представлена в турнире с 2017 года

Пилоты команды дважды выигрывали титул в личном зачете

Один раз побеждала в командном зачете Место в командном зачете в прошлом сезоне – 9-е Пилоты в 2020 году: Мик Шумахер и Роберт Шварцман

Мик Шумахер (Германия) 25 / 33 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Стартовый номер – 20 Возраст – 21 год

Выступает в Формуле 2 с 2019 года

22 старта в гонках

1 победа, 1 лучший круг Место в общем зачете в прошлом сезоне – 12-е Ранее: чемпион европейской Формулы 3 Пилот молодежной Академии Ferrari

Роберт Шварцман (Россия) 26 / 33 Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images Стартовый номер – 21 Возраст – 20 лет

В Формуле 2 выступает впервые

Действующий чемпион Формулы 3 Пилот молодежной Академии Ferrari

Trident (Италия) 27 / 33 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Представлена в турнире с 2006 года

Место в командном зачете в прошлом сезоне – 10-е Пилоты в 2020 году: Рой Ниссани и Марино Сато

Рой Ниссани (Израиль) 28 / 33 Фотограф: Пресс-служба FIA F2 Стартовый номер – 22 Возраст – 25 лет

Выступал в Формуле 2 в 2018 году (в прошлом году не выступал)

20 стартов в гонках

Лучшее место в гонке – 10-е Место в общем зачете – 22-е Ранее: 4-е место в Формуле V8 3.5

Марино Сато (Япония) 29 / 33 Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images Стартовый номер – 23 Возраст – 21 год

Дебютировал в Формуле 2 в 2019 году

6 стартов в гонках

Лучший результат в гонке – 11-е место Место в общем зачете в прошлом сезоне – 21-е Также: действующий чемпион турнира Euroformula Open

Hitech Grand Prix (Великобритания) 30 / 33 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Команда впервые участвует в чемпионате Пилоты в 2020 году: Никита Мазепин и Лука Гьотто

Никита Мазепин (Россия) 31 / 33 Фотограф: Карл Бингэм / Motorsport Images Стартовый номер – 24 Возраст – 21 год

Дебютировал в Формуле 2 в 2019 году

22 старта в гонках

Лучший результат в гонке – 8-е место Место в общем зачете в прошлом сезоне – 18-е Ранее: вице-чемпион турнира GP3

Лука Гьотто (Италия) 32 / 33 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Стартовый номер – 25 Возраст – 25 лет

Выступает в Формуле 2 с 2016 года

90 стартов в гонках

6 побед, 2 победы в квалификации, 7 лучших кругов

Лучшее место в общем зачете – 3-е (в прошлом сезоне) Ранее: вице-чемпион турнира GP3