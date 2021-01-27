Тиктум проведет сезон Ф2 в составе Carlin

Бывший гонщик программы Red Bull Даниэль Тиктум будет в 2021 году выступать в Формуле 2 за Carlin.

Год назад он одержал одну победу и завершил чемпионат на 11-й позиции в составе DAMS, но уже на зимних тестах в Бахрейне работал с коллективом Тревора Карлина. В среду стороны объявили о продолжении сотрудничества в новом сезоне.

В прошлом году Тиктум входил в программу поддержки Williams, но о продолжении его работы с командой Ф1 пока ничего не известно.

21-летний британец дважды побеждал в Гран При Макао и уже работал с Carlin в Формуле 3 в 2019 году.

Напарником Тиктума в Carlin будет другой «второгодник» Ф2 Джехан Дарувала. Участники чемпионата, включая россиянина Роберта Шварцмана, проведут 8-10 марта тесты в Бахрейне, а новый чемпионат стартует на трассе в Сахире одновременно с Ф1.