Тиктум потерял победу в гонке Формулы 2

Уверенно выиграв воскресную гонку в Монце, Тиктум почти сразу остановил машину – к подиуму британца подвез медицинский автомобиль FIA. То, что казалось забавной историей, спустя пару часов после гонки превратилось в дисквалификацию.

Как и в Формуле 1, в Ф2 команда должна заправлять машину с учетом обязательной пробы FIA после финиша. В «младшей» серии обязательный остаток составляет 800 граммов. Однако в команде DAMS залили в бак недостаточно топлива – судьи смогли извлечь после финиша всего 50 граммов, – что и стоило Тиктуму победы.

В итоге победителем гонки был назван Каллум Илотт, на второе место поднялся Кристиан Лундгор, а третьим стал Мик Шумахер.

Россиянин Роберт Шварцман получил пятое место, но с точки зрения общего зачета это сделало его ситуацию даже менее выгодной, так как отставание от Илотта даже увеличилось.

Кроме того, стартовавший самым последним Никита Мазепин получил одно очко, так как поднялся на восьмую строчку.