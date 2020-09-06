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Формула 2 / Монца / Новость

Тиктум потерял победу в гонке Формулы 2

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Тиктум потерял победу в гонке Формулы 2
Автор:
, Ответственный редактор

В баке машины британца не оказалось достаточного количества топлива, и его вычеркнули из протокола, переставив на верхнюю строчку Каллума Илотта

Уверенно выиграв воскресную гонку в Монце, Тиктум почти сразу остановил машину – к подиуму британца подвез медицинский автомобиль FIA. То, что казалось забавной историей, спустя пару часов после гонки превратилось в дисквалификацию.

Как и в Формуле 1, в Ф2 команда должна заправлять машину с учетом обязательной пробы FIA после финиша. В «младшей» серии обязательный остаток составляет 800 граммов. Однако в команде DAMS залили в бак недостаточно топлива – судьи смогли извлечь после финиша всего 50 граммов, – что и стоило Тиктуму победы. 

В итоге победителем гонки был назван Каллум Илотт, на второе место поднялся Кристиан Лундгор, а третьим стал Мик Шумахер.

Россиянин Роберт Шварцман получил пятое место, но с точки зрения общего зачета это сделало его ситуацию даже менее выгодной, так как отставание от Илотта даже увеличилось.

Кроме того, стартовавший самым последним Никита Мазепин получил одно очко, так как поднялся на восьмую строчку.

Обновленные таблицы общего зачета

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Об этой статье

Серия Формула 2
Этап Монца
Сессия Вторая гонка
Пилоты Даниэль Тиктум
Команды DAMS
Автор Александр Кабановский

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