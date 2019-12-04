Тиктум и Гелаэль выступят за DAMS в Ф2 в 2020 году
Чемпионская команда молодежной серии полностью сменила состав перед новым сезоном.
Команда DAMS объявила свой состав в Формуле 2 на будущий сезон. За французов будут выступать Шон Гелаэль и Дэн Тиктум.
Гелаэль выступает в Формуле 2/GP2 с 2015 года, последние два сезона он выступал за Prema. За все это время пилот из Индонезии завоевал два подиума и не поднимался выше 15-го места в чемпионате.
Тиктум, известный двумя победами в Макао, в прошлом сезоне провел три гонки в японской Суперформуле. В этом году он был отчислен из молодежной программы Red Bull.
В сезоне-2019 DAMS выиграла командный чемпионат Ф2, а ее пилоты Николя Латифи и Сержиу Сетте Камара заняли второе и четвертое места в личном первенстве соответственно.
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|Команда
|Гонщики
|Carlin
|
Никита Мазепин
|ART Grand Prix
|
Маркус Армстронг
|UNI-Virtuosi
|
Каллум Илотт
Гуанью Чжоу
|DAMS
|
Даниэль Тиктум
Шон Гелаэль
|Prema Racing
|
Мик Шумахер
Роберт Шварцман
|Charouz Racing System
|Campos Racing
|MP Motorsport
|
Махавир Рагунатан
|HWA
|
Артем Маркелов
Джулиано Алези
|Trident
|
Лука Гьотто
*жирным выделены фамилии гонщиков, уже подписавших контракт на 2020 год
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Об этой статье
|Серия
|Формула 2
|Команды
|DAMS
|Автор
|Иван Матушкин
Тиктум и Гелаэль выступят за DAMS в Ф2 в 2020 году
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