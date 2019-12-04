Тиктум и Гелаэль выступят за DAMS в Ф2 в 2020 году

Команда DAMS объявила свой состав в Формуле 2 на будущий сезон. За французов будут выступать Шон Гелаэль и Дэн Тиктум.

Гелаэль выступает в Формуле 2/GP2 с 2015 года, последние два сезона он выступал за Prema. За все это время пилот из Индонезии завоевал два подиума и не поднимался выше 15-го места в чемпионате.

Тиктум, известный двумя победами в Макао, в прошлом сезоне провел три гонки в японской Суперформуле. В этом году он был отчислен из молодежной программы Red Bull.

В сезоне-2019 DAMS выиграла командный чемпионат Ф2, а ее пилоты Николя Латифи и Сержиу Сетте Камара заняли второе и четвертое места в личном первенстве соответственно.

Участники тестов Формулы 2 в Абу-Даби*

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*жирным выделены фамилии гонщиков, уже подписавших контракт на 2020 год