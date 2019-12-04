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Формула 2 / Новость

Тиктум и Гелаэль выступят за DAMS в Ф2 в 2020 году

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Тиктум и Гелаэль выступят за DAMS в Ф2 в 2020 году
Автор:
, редактор
4 дек. 2019 г., 13:05

Чемпионская команда молодежной серии полностью сменила состав перед новым сезоном.

Команда DAMS объявила свой состав в Формуле 2 на будущий сезон. За французов будут выступать Шон Гелаэль и Дэн Тиктум. 

Гелаэль выступает в Формуле 2/GP2 с 2015 года, последние два сезона он выступал за Prema. За все это время пилот из Индонезии завоевал два подиума и не поднимался выше 15-го места в чемпионате.

Тиктум, известный двумя победами в Макао, в прошлом сезоне провел три гонки в японской Суперформуле. В этом году он был отчислен из молодежной программы Red Bull. 

В сезоне-2019 DAMS выиграла командный чемпионат Ф2, а ее пилоты Николя Латифи и Сержиу Сетте Камара заняли второе и четвертое места в личном первенстве соответственно. 

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Участники тестов Формулы 2 в Абу-Даби*

Команда Гонщики
Carlin

Russian Federation Никита Мазепин

Japan Юки Цунода
ART Grand Prix

New Zealand Маркус Армстронг
Denmark Кристиан Лундгор
UNI-Virtuosi

United Kingdom Каллум Илотт

China Гуанью Чжоу
DAMS

United Kingdom Даниэль Тиктум

Indonesia Шон Гелаэль
Prema Racing

Germany Мик Шумахер

Russian Federation Роберт Шварцман
Charouz Racing System

Switzerland Луи Делетраз

Brazil Педро Пике 
Campos Racing

Brazil Гильерме Самиа

Finland Нико Кари
MP Motorsport

Brazil Фелипе Другович

India Махавир Рагунатан
HWA

Russian Federation Артем Маркелов

France Джулиано Алези
Trident

Italy Лука Гьотто

Japan Марино Сато

*жирным выделены фамилии гонщиков, уже подписавших контракт на 2020 год

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Об этой статье

Серия Формула 2
Команды DAMS
Автор Иван Матушкин

Формула 2 Следующая сессия

Абу-Даби

Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.

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