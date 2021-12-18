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Предыдущая / Тест-пилот Williams останется в Формуле 2 на 2022 год
Формула 2 / Декабрьские тесты в Абу-Даби Отчет о тестах

Тесты Формулы 2 прошли без россиян. Лучшим стал Дарувала

Автор:
, Ответственный редактор

Трехдневная сессия в Абу-Даби обозначила главных фаворитов предстоящего сезона молодежной серии

Тесты Формулы 2 прошли без россиян. Лучшим стал Дарувала

Вслед за Формулой 1 свои тесты на «Яс-Марине» провела и Формула 2 – гонщики работали с 16 по 18 декабря. Примечательно, что хотя формально из 24 участников будущего сезона подтверждены только семеро, по ходу тестов почти не было перемещений пилотов между командами, которые характерны для ситуации, когда кто-то еще не определился с местом на будущий сезон и хочет попробовать разные варианты. 

Быстрейшим в итоге стал Джехан Дарувала, который пилотировал машину чемпионской команды Prema. Индийский протеже Red Bull завершил минувший сезон седьмым, выиграв две гонки. Свой лучший круг на тестах он проехал еще в четверг, но перекрыть это время так никому и не удалось. 

Вторым стал еще один пилот, давно выступающий в Ф2 – Фелипе Другович, вернувшийся в MP после не самого успешного года в Carlin. 

Обращает на себя внимание третий результат Джека Дуэна. Сын легенды MotoGP в прошедшем сезоне стал вице-чемпионом Ф3, а в более «старшем» классе дебютировал лишь в декабрьских гонках и сразу заработал очки. В 2022-м он явно будет претендовать на серьезный результат с Virtousi, где заменил Гуанью Чжоу. 

Интересно, что чемпион Ф3 Деннис Хаугер не стал выступать в финальных этапах Ф2, потому только на этих тестах впервые смог поездить на машине, которую будет пилотировать в новом году. Гонщик Red Bull Junior стал по темпу десятым.

Никого из россиян на этих тестах не было – похоже, сезон 2022 года пройдет в главной серии поддержки Ф1 без участия наших пилотов. В последний раз такое случалось в 2012-м.

Результаты тестов Формулы 2 в Абу-Даби 

Поз.  Гонщик
Команда		  16 Дек
утро 		  16 Дек
день		  17 Дек
утро
  17 Дек
день
  18 Дек
утро		  18 Дек
день
1 India Джехан Дарувала
Prema Racing		 1'35.622
26		 1'35.435
46		 1'36.228
47		 1'36.271
46		 1'36.553
45		 1'36.457
39
2 Brazil Фелипе Другович
MP Motorsport		 1'35.577
31		 1'35.793
44		 1'35.614
35		 1'36.992
49		 1'36.139
49		 1'36.342
43
3 Australia Джек Дуэн
UNI-Virtuosi		 1'36.055
41		 1'35.851
44		 1'36.079
34		 1'36.495
48		 1'36.110
59		 1'38.798
55
4 France Тео Пуршер
ART Grand Prix		 1'37.677
12		 1'35.981
46		 1'36.258
45		 1'38.938
62		 1'36.415
55		 1'39.051
53
5 United States Логан Сарджент
Carlin		 1'36.599
30		 1'38.709
63		 1'36.627
16		 1'36.155
44		 1'36.270
53		 1'39.205
41
6 Switzerland Ральф Бошунг
Campos Racing		 1'36.482
47		 1'36.340
33		 1'36.551
44		 1'39.042
46		 1'36.203
41		 1'40.233
12
7 New Zealand Лиам Лоусон
Carlin		 1'36.208
29		 1'38.908
64		 1'36.271
31		 1'36.608
48		 1'36.242
55		 1'39.409
25
8 Estonia Юри Випс
Hitech Grand Prix		 1'36.571
19		 1'38.464
28		 1'36.329
22		 1'36.921
51		 1'36.674
47		 1'37.002
56
9 Australia Маркус Армстронг
Hitech Grand Prix		 1'36.733
33		 1'39.344
52		 1'36.766
18		 1'36.380
51		 1'36.550
52		 1'37.379
50
10 Norway Деннис Хаугер
Prema Racing		 1'37.023
20		 1'36.960
44		 1'36.618
26		 1'36.426
46		 1'36.572
44		 1'36.838
41
11 United Kingdom Джейк Хьюз
Van Amersfoort Racing		 1'36.708
23		 1'37.077
52		 1'36.465
16		 1'36.783
34		    
12 Israel Рой Ниссани
DAMS		 1'36.643
35		 1'36.859
41		 1'36.612
44		 1'37.478
60		 1'36.492
54		 1'37.026
46
13 United Kingdom Калан Уильямс
Trident		 1'37.070
26		 1'36.705
48		 1'37.666
31		 1'37.903
44		 1'36.613
50		 1'37.946
55
14 Denmark Фредерик Вести
ART Grand Prix		 1'39.694
13		 1'36.912
45		 1'36.870
31		 1'39.396
50		 1'36.641
58		 1'39.735
53
15 United States Хуан-Мануэль Корреа
Charouz Racing System		 1'37.472
37		 1'36.886
34		 1'37.349
36		 1'36.687
41		 1'36.845
55		 1'37.759
50
16 Japan Аюми Иваса
DAMS		 1'37.018
42		 1'37.547
38		 1'37.161
20		 1'37.094
42		 1'36.695
55		 1'37.836
44
17 Switzerland Клемент Новалак
MP Motorsport		 1'37.069
26		 1'39.096
36		 1'36.877
30		 1'38.999
38		 1'36.716
50		 1'37.526
32
18 Japan Марино Сато
UNI-Virtuosi		 1'36.718
34		 1'39.451
53		 1'37.010
32		 1'37.000
48		 1'36.780
54		 1'39.692
53
19 United Kingdom Оли Калдуэлл
Campos Racing		 1'37.033
27		 1'37.031
44		 1'36.720
48		 1'37.610
51		 1'37.014
34		 1'38.139
35
20 Netherlands Амори Кордел
Van Amersfoort Racing		 1'38.887
28		 1'40.973
13		 1'37.916
21		 1'37.480
45		 1'36.784
49		 1'37.252
44
21 Brazil Гильерме Самайя
Charouz Racing System		 1'37.566
27		 1'37.073
40		 1'37.020
36		 1'36.864
45		 1'37.388
57		 1'39.558
45
22 Japan Теппеи Наттори
Trident		 1'37.387
27		 1'37.660
51		 1'37.666
29		 1'37.150
51		 1'37.644
56		 1'38.060
53
23 Turkey Джем Болюкбаши
Van Amersfoort Racing		         1'38.887
38		 1'37.818
46
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