Тесты Формулы 2 прошли без россиян. Лучшим стал Дарувала
Трехдневная сессия в Абу-Даби обозначила главных фаворитов предстоящего сезона молодежной серии
Вслед за Формулой 1 свои тесты на «Яс-Марине» провела и Формула 2 – гонщики работали с 16 по 18 декабря. Примечательно, что хотя формально из 24 участников будущего сезона подтверждены только семеро, по ходу тестов почти не было перемещений пилотов между командами, которые характерны для ситуации, когда кто-то еще не определился с местом на будущий сезон и хочет попробовать разные варианты.
Быстрейшим в итоге стал Джехан Дарувала, который пилотировал машину чемпионской команды Prema. Индийский протеже Red Bull завершил минувший сезон седьмым, выиграв две гонки. Свой лучший круг на тестах он проехал еще в четверг, но перекрыть это время так никому и не удалось.
Вторым стал еще один пилот, давно выступающий в Ф2 – Фелипе Другович, вернувшийся в MP после не самого успешного года в Carlin.
Обращает на себя внимание третий результат Джека Дуэна. Сын легенды MotoGP в прошедшем сезоне стал вице-чемпионом Ф3, а в более «старшем» классе дебютировал лишь в декабрьских гонках и сразу заработал очки. В 2022-м он явно будет претендовать на серьезный результат с Virtousi, где заменил Гуанью Чжоу.
Интересно, что чемпион Ф3 Деннис Хаугер не стал выступать в финальных этапах Ф2, потому только на этих тестах впервые смог поездить на машине, которую будет пилотировать в новом году. Гонщик Red Bull Junior стал по темпу десятым.
Никого из россиян на этих тестах не было – похоже, сезон 2022 года пройдет в главной серии поддержки Ф1 без участия наших пилотов. В последний раз такое случалось в 2012-м.
Результаты тестов Формулы 2 в Абу-Даби
|Поз.
|Гонщик
Команда
| 16 Дек
утро
| 16 Дек
день
| 17 Дек
утро
| 17 Дек
день
| 18 Дек
утро
| 18 Дек
день
|1
| Джехан Дарувала
Prema Racing
|1'35.622
26
|1'35.435
46
|1'36.228
47
|1'36.271
46
|1'36.553
45
|1'36.457
39
|2
| Фелипе Другович
MP Motorsport
|1'35.577
31
|1'35.793
44
|1'35.614
35
|1'36.992
49
|1'36.139
49
|1'36.342
43
|3
| Джек Дуэн
UNI-Virtuosi
|1'36.055
41
|1'35.851
44
|1'36.079
34
|1'36.495
48
|1'36.110
59
|1'38.798
55
|4
| Тео Пуршер
ART Grand Prix
|1'37.677
12
|1'35.981
46
|1'36.258
45
|1'38.938
62
|1'36.415
55
|1'39.051
53
|5
| Логан Сарджент
Carlin
|1'36.599
30
|1'38.709
63
|1'36.627
16
|1'36.155
44
|1'36.270
53
|1'39.205
41
|6
| Ральф Бошунг
Campos Racing
|1'36.482
47
|1'36.340
33
|1'36.551
44
|1'39.042
46
|1'36.203
41
|1'40.233
12
|7
| Лиам Лоусон
Carlin
|1'36.208
29
|1'38.908
64
|1'36.271
31
|1'36.608
48
|1'36.242
55
|1'39.409
25
|8
| Юри Випс
Hitech Grand Prix
|1'36.571
19
|1'38.464
28
|1'36.329
22
|1'36.921
51
|1'36.674
47
|1'37.002
56
|9
| Маркус Армстронг
Hitech Grand Prix
|1'36.733
33
|1'39.344
52
|1'36.766
18
|1'36.380
51
|1'36.550
52
|1'37.379
50
|10
| Деннис Хаугер
Prema Racing
|1'37.023
20
|1'36.960
44
|1'36.618
26
|1'36.426
46
|1'36.572
44
|1'36.838
41
|11
| Джейк Хьюз
Van Amersfoort Racing
|1'36.708
23
|1'37.077
52
|1'36.465
16
|1'36.783
34
|12
| Рой Ниссани
DAMS
|1'36.643
35
|1'36.859
41
|1'36.612
44
|1'37.478
60
|1'36.492
54
|1'37.026
46
|13
| Калан Уильямс
Trident
|1'37.070
26
|1'36.705
48
|1'37.666
31
|1'37.903
44
|1'36.613
50
|1'37.946
55
|14
| Фредерик Вести
ART Grand Prix
|1'39.694
13
|1'36.912
45
|1'36.870
31
|1'39.396
50
|1'36.641
58
|1'39.735
53
|15
| Хуан-Мануэль Корреа
Charouz Racing System
|1'37.472
37
|1'36.886
34
|1'37.349
36
|1'36.687
41
|1'36.845
55
|1'37.759
50
|16
| Аюми Иваса
DAMS
|1'37.018
42
|1'37.547
38
|1'37.161
20
|1'37.094
42
|1'36.695
55
|1'37.836
44
|17
| Клемент Новалак
MP Motorsport
|1'37.069
26
|1'39.096
36
|1'36.877
30
|1'38.999
38
|1'36.716
50
|1'37.526
32
|18
| Марино Сато
UNI-Virtuosi
|1'36.718
34
|1'39.451
53
|1'37.010
32
|1'37.000
48
|1'36.780
54
|1'39.692
53
|19
| Оли Калдуэлл
Campos Racing
|1'37.033
27
|1'37.031
44
|1'36.720
48
|1'37.610
51
|1'37.014
34
|1'38.139
35
|20
| Амори Кордел
Van Amersfoort Racing
|1'38.887
28
|1'40.973
13
|1'37.916
21
|1'37.480
45
|1'36.784
49
|1'37.252
44
|21
| Гильерме Самайя
Charouz Racing System
|1'37.566
27
|1'37.073
40
|1'37.020
36
|1'36.864
45
|1'37.388
57
|1'39.558
45
|22
| Теппеи Наттори
Trident
|1'37.387
27
|1'37.660
51
|1'37.666
29
|1'37.150
51
|1'37.644
56
|1'38.060
53
|23
| Джем Болюкбаши
Van Amersfoort Racing
|1'38.887
38
|1'37.818
46