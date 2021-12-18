Тесты Формулы 2 прошли без россиян. Лучшим стал Дарувала

Вслед за Формулой 1 свои тесты на «Яс-Марине» провела и Формула 2 – гонщики работали с 16 по 18 декабря. Примечательно, что хотя формально из 24 участников будущего сезона подтверждены только семеро, по ходу тестов почти не было перемещений пилотов между командами, которые характерны для ситуации, когда кто-то еще не определился с местом на будущий сезон и хочет попробовать разные варианты.

Быстрейшим в итоге стал Джехан Дарувала, который пилотировал машину чемпионской команды Prema. Индийский протеже Red Bull завершил минувший сезон седьмым, выиграв две гонки. Свой лучший круг на тестах он проехал еще в четверг, но перекрыть это время так никому и не удалось.

Вторым стал еще один пилот, давно выступающий в Ф2 – Фелипе Другович, вернувшийся в MP после не самого успешного года в Carlin.

Обращает на себя внимание третий результат Джека Дуэна. Сын легенды MotoGP в прошедшем сезоне стал вице-чемпионом Ф3, а в более «старшем» классе дебютировал лишь в декабрьских гонках и сразу заработал очки. В 2022-м он явно будет претендовать на серьезный результат с Virtousi, где заменил Гуанью Чжоу.

Интересно, что чемпион Ф3 Деннис Хаугер не стал выступать в финальных этапах Ф2, потому только на этих тестах впервые смог поездить на машине, которую будет пилотировать в новом году. Гонщик Red Bull Junior стал по темпу десятым.

Никого из россиян на этих тестах не было – похоже, сезон 2022 года пройдет в главной серии поддержки Ф1 без участия наших пилотов. В последний раз такое случалось в 2012-м.

Результаты тестов Формулы 2 в Абу-Даби

Поз. Гонщик

Команда 16 Дек

утро 16 Дек

день 17 Дек

утро

17 Дек

день

18 Дек

утро 18 Дек

день

1 Джехан Дарувала

Prema Racing Джехан Дарувала 1'35.622

26 1'35.435

46 1'36.228

47 1'36.271

46 1'36.553

45 1'36.457

39 2 Фелипе Другович

MP Motorsport Фелипе Другович 1'35.577

31 1'35.793

44 1'35.614

35 1'36.992

49 1'36.139

49 1'36.342

43 3 Джек Дуэн

UNI-Virtuosi Джек Дуэн 1'36.055

41 1'35.851

44 1'36.079

34 1'36.495

48 1'36.110

59 1'38.798

55 4 Тео Пуршер

ART Grand Prix Тео Пуршер 1'37.677

12 1'35.981

46 1'36.258

45 1'38.938

62 1'36.415

55 1'39.051

53 5 Логан Сарджент

Carlin Логан Сарджент 1'36.599

30 1'38.709

63 1'36.627

16 1'36.155

44 1'36.270

53 1'39.205

41 6 Ральф Бошунг

Campos Racing Ральф Бошунг 1'36.482

47 1'36.340

33 1'36.551

44 1'39.042

46 1'36.203

41 1'40.233

12 7 Лиам Лоусон

Carlin Лиам ЛоусонCarlin 1'36.208

29 1'38.908

64 1'36.271

31 1'36.608

48 1'36.242

55 1'39.409

25 8 Юри Випс

Hitech Grand Prix Юри Випс 1'36.571

19 1'38.464

28 1'36.329

22 1'36.921

51 1'36.674

47 1'37.002

56 9 Маркус Армстронг

Hitech Grand Prix Маркус АрмстронгHitech Grand Prix 1'36.733

33 1'39.344

52 1'36.766

18 1'36.380

51 1'36.550

52 1'37.379

50 10 Деннис Хаугер

Prema Racing Деннис Хаугер 1'37.023

20 1'36.960

44 1'36.618

26 1'36.426

46 1'36.572

44 1'36.838

41 11 Джейк Хьюз

Van Amersfoort Racing Джейк Хьюз 1'36.708

23 1'37.077

52 1'36.465

16 1'36.783

34 12 Рой Ниссани

DAMS Рой Ниссани 1'36.643

35 1'36.859

41 1'36.612

44 1'37.478

60 1'36.492

54 1'37.026

46 13 Калан Уильямс

Trident Калан Уильямс 1'37.070

26 1'36.705

48 1'37.666

31 1'37.903

44 1'36.613

50 1'37.946

55 14 Фредерик Вести

ART Grand Prix Фредерик ВестиART Grand Prix 1'39.694

13 1'36.912

45 1'36.870

31 1'39.396

50 1'36.641

58 1'39.735

53 15 Хуан-Мануэль Корреа

Charouz Racing System Хуан-Мануэль КорреаCharouz Racing System 1'37.472

37 1'36.886

34 1'37.349

36 1'36.687

41 1'36.845

55 1'37.759

50 16 Аюми Иваса

DAMS Аюми Иваса 1'37.018

42 1'37.547

38 1'37.161

20 1'37.094

42 1'36.695

55 1'37.836

44 17 Клемент Новалак

MP Motorsport Клемент НовалакMP Motorsport 1'37.069

26 1'39.096

36 1'36.877

30 1'38.999

38 1'36.716

50 1'37.526

32 18 Марино Сато

UNI-Virtuosi Марино Сато 1'36.718

34 1'39.451

53 1'37.010

32 1'37.000

48 1'36.780

54 1'39.692

53 19 Оли Калдуэлл

Campos Racing Оли КалдуэллCampos Racing 1'37.033

27 1'37.031

44 1'36.720

48 1'37.610

51 1'37.014

34 1'38.139

35 20 Амори Кордел

Van Amersfoort Racing Амори Кордел 1'38.887

28 1'40.973

13 1'37.916

21 1'37.480

45 1'36.784

49 1'37.252

44 21 Гильерме Самайя

Charouz Racing System Гильерме Самайя 1'37.566

27 1'37.073

40 1'37.020

36 1'36.864

45 1'37.388

57 1'39.558

45 22 Теппеи Наттори

Trident Теппеи НатториTrident 1'37.387

27 1'37.660

51 1'37.666

29 1'37.150

51 1'37.644

56 1'38.060

53 23 Джем Болюкбаши

Van Amersfoort Racing Джем Болюкбаши 1'38.887

38 1'37.818

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