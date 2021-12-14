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Формула 2 Новости

Тест-пилот Williams останется в Формуле 2 на 2022 год

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Рой Ниссани переподписал контракт с коллективом главной серии поддержки Ф1

Тест-пилот Williams останется в Формуле 2 на 2022 год

27-летний гонщик в следующем году продолжит выступать за DAMS в Ф2. В нынешнем сезоне Рой Ниссани один раз заехал на подиум – он был третьим по итогам спринтерской гонки на этапе в Монако. В личном зачете израильтянин финишировал только на 16-й позиции. 

 

Он также примет участие в тестах Формулы 2, которые пройдут с 16 по 18 декабря в Абу-Даби.

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